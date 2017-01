"Pojawiła się nowa propozycja dotycząca przygotowania uchwały Sejmu ws. okoliczności, w jakich była przyjmowana ustawa budżetowa" - powiedział dziennikarzom.

Jak zaznaczył, nie ma jeszcze treści uchwały; trwają analizy prawne, czy jest możliwa do przyjęcia. Lider Ludowców zaznaczył, że gdyby Sejm zajął się omawianiem projektu uchwały, mogłaby się odbyć debata.

"Uchwała byłaby swojego rodzaju wyjściem do przodu, żeby odbyć debatę nad samym sposobem przyjmowania budżetu, co mogłoby zaowocować wnioskiem do TK o zbadanie legalności przyjęcia budżetu" - powiedział.

Pytany, czy w środę rozpocznie się posiedzenie Sejmu, Kosiniak-Kamysz odpowiedział: "Rozpocznie się. Nie mam pewności, w którym miejscu się rozpocznie i w jaki sposób".

"Wydaje się, że się rozpocznie, bo nie ma też deklaracji o opuszczeniu sali plenarnej" - zaznaczył Kosiniak-Kamysz i dodał, że niebawem ponownie rozpocznie się posiedzenie Konwentu Seniorów.