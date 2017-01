"Głównym warunkiem PiS jest byśmy opuścili salę plenarną, a dopiero potem dyskutowali o jakichś rozwiązaniach prawnych, które by nas wyprowadziły z kryzysu parlamentarnego" - powiedział Neumann w kolejnej przerwie w posiedzeniu Konwentu Seniorów.

Szef klubu PO powiedział, że na posiedzeniu Konwentu Seniorów wyraźnie podkreślił, że posłowie PO są "gotowi do znalezienia wyjścia z impasu i kilka już dzisiaj propozycji przedstawili, ale dopóki nie będzie porozumienia politycznego i dopóki nie będzie to wszystko uzgodnione, Platforma na sali pozostanie". "I z tym się PiS musi pogodzić" - dodał.

"Jest propozycja przesunięcia tych obrad na jutro, to jest dobry pomysł, ale oczywiście warunek jest zaporowy, że my mamy wyjść z sali plenarnej. To się wykluczają te warunki" - powiedział Neumann.

Oświadczył, że "Platforma opuści salę plenarną wtedy, gdy będzie polityczne porozumienie wygaszające kryzys parlamentarny".