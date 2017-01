"To marszałek Sejmu Marek Kuchciński zaproponował przerwę w obradach Konwentu Seniorów. Jest oczywiście oczekiwanie ze strony PiS, aby PO opuściła salę obrad i wtedy rozpocząć rozmowy. To jest - mówię to bez konsultacji - raczej warunek trudny do przyjęcia dla nas" - powiedział Neumann.

"Mamy nadzieję, że uda się przesunąć posiedzenie Sejmu, nie ogłaszać go dzisiaj i rozmawiać o tym kryzysie i szukać rozwiązania problemu. To proponujemy od rana marszałkowie Kuchcińskiemu" - dodał szef klubu Platformy.