Witek była pytana przez dziennikarzy w Sejmie o protest PO. Powiedziała, że najpierw PO chciała spotkania z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, wysuwała żądania.

"Prawo i Sprawiedliwość naprawdę cofnęło się trzy kroki, pokazujemy, że chcemy, żeby to się zakończyło, tutaj naprawdę powagi Sejmu nie ma żadnej" - powiedziała dziennikarzom Witek.

"Jeżeli jedna ze stron, jeden z klubów opozycyjnych mówi, że nie chce kompromisu, to należałoby zapytać pana przewodniczącego (PO Grzegorza - PAP) Schetynę, o co mu tak naprawdę chodzi" - dodała.

Witek krytycznie oceniła postulat powtórzenia głosowania w Sejmie nad budżetem. "Codziennie można zgłaszać nowe propozycje (...); wielokrotnie mówiliśmy, że nie ma możliwości reasumpcji głosowania, ale był pomysł, który przyjęliśmy, że można poprawki (opozycji do budżetu - PAP) rozpatrzyć w Senacie, a potem jeszcze w Sejmie" - powiedziała Witek.

Skrytykowała również propozycję przerwy w obradach Sejmu; PO zaproponowała przerwę do 18 stycznia, a PSL odroczenie obrad Sejmu o dwa tygodnie. "Czemu ma służyć tak długa przerwa, bo ona do niczego dobrego nie prowadzi. To, co się wydarzyło w ostatnich dniach pokazuje, że PO nie chodzi o +dogadanie się+, ponieważ przewodniczący Schetyna nie wziął udziału ani w tym pierwszym spotkaniu, ani w tym wczorajszym" - powiedziała Witek.

Chodzi o spotkania PiS z opozycją organizowane przez marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

"My chcemy uchwalić budżet, bo to jest wykonywanie wszystkich zobowiązań, które są zawarte w budżecie, natomiast PO, takie przynajmniej nasuwają się w tej chwili wnioski, zależy na tym, żeby ten budżet nie został uchwalony. Na to nie możemy pozwolić, praca parlamentu powinna odbywać się w sposób normalny i godny.

"Mam nadzieję, że marszałek (Sejmu Marek - PAP) Kuchciński zasiądzie na fotelu i będziemy mogli rozpocząć obrady i że będziemy mogli je w normalnym trybie zakończyć" - powiedziała Witek.

Marszałek Senatu Stanisław Karczewski poinformował w środe, że ustawą budżetową izba zajmie się tego dnia po godz. 12.30. Wcześniej senatorowie PO wnioskowali, żeby Senat nie zajmował się na tym posiedzeniu ustawami, w tym budżetem, które zostały uchwalone przez posłów 16 grudnia w Sali Kolumnowej.