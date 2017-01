"To z jednej strony komedia, ale z drugiej strony łamanie też prawa" - powiedział dziennikarzom Terlecki.

PO proponuje odłożenie posiedzenia Sejmu do 18 stycznia i przygotowała projekt uchwały, w której proponuje, by Sejm powrócił do głosowań nad projektem budżetu na 2017 r. Nowoczesna też uważa, że posiedzenie powinno zostać odłożone do następnego tygodnia, PSL proponuje przesunięcie posiedzenia o dwa tygodnie.