Zgodnie z filmem wideo opublikowanym na stronie internetowej stacji HirTV Nemeth mówił, że Soros "sprowadza na Węgry wielki globalny kapitał i związaną z nim poprawność polityczną", a finansowane przez niego NGO mieszają się w politykę.

"Te organizacje muszą zostać wypchnięte za pomocą wszelkich dostępnych narzędzi; uważam, że powinny zostać wymiecione" - powiedział we wtorek wiceprzewodniczący Fideszu.

Agencja Reutera przypomina, że premier Węgier Viktor Orban mówił, iż organizacje pozarządowe otrzymują pieniądze z zagranicy, by ściągać na Węgry i do innych państw Unii Europejskiej jak najwięcej imigrantów.

Zapytany o wypowiedź Nemetha rzecznik rządu Węgier Zoltan Kovacs napisał w oświadczeniu do agencji Reutera, iż wiceszef Fideszu przedstawił swoje prywatne poglądy, a stanowisko rządu zostało zaprezentowane w wypowiedzi premiera Orbana opublikowanej na stronie 888.hu.

W tym grudniowym wywiadzie premier mówił, że Soros - dawny mecenas Fideszu, krytycznie nastawiony do obecnego rządu - zostałby "wyeliminowany" w każdym europejskim kraju. Orban zapowiedział, że organizacje pozarządowe będą badane, by sprawdzić, czyje interesy reprezentują oraz że 2017 rok "będzie czasem wyeliminowania Sorosa i sił, które go symbolizują".

"Nie wiemy dokładnie, jakie działania wymierzone w organizacje społeczeństwa obywatelskiego planuje rząd, ale najnowsze wypowiedzi nie wystraszyły nas" - napisała na Facebooku organizacja TASZ, jedna z NGO finansowanych przez Sorosa. (PAP)

ulb/ ap/