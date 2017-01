Kancelaria Sejmu: Niech posłowie PO opuszczą salę plenarną do wtorku do godz. 12

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska zwróciła się do szefa klubu PO, aby zaapelował do posłów PO o opuszczenie sali plenarnej do wtorku do godz. 12. Posłowie pozostaną na sali do poddania pod głosowanie ustawy budżetowej po wznowieniu 33 posiedzenia Sejmu - odpowiedział Sławomir Neumann.