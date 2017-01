"Muszę powiedzieć z przykrością, że (lider Nowoczesnej) Ryszard Petru wycofał się z tego, co sam proponował i w związku z tym do takiego finalnego porozumienia, które byłoby bardzo znacznym krokiem w stronę rozwiązania kryzysu, i sadzę, że tak naprawdę w ciągu krótkiego czasu by ten kryzys rozwiązało, mimo nieobecności Platformy, nie doszło" - powiedział Kaczyński we wtorek dziennikarzom.

Jak dodał, zarówno Petru, jak i liderzy pozostałych ugrupowań, którzy wzięli udział we wtorkowym spotkaniu, zdeklarowali, że w środę będą na sali sejmowej i ich kluby nie będą zakłócały obrad, tak "żeby te obrady rozpoczęły się normalnym trybem".

Kaczyński: nie ma przesłanek by sądzić, że budżet został uchwalony nielegalnie

Nie ma najmniejszych przesłanek do tego, by sądzić, że budżet został uchwalony w sposób nielegalny - oświadczył po wtorkowym spotkaniu liderów politycznych prezes PiS Jarosław Kaczyński.

"Nie ma najmniejszych przesłanek do tego, by sądzić, że budżet został uchwalony w sposób nielegalny i dlatego ten problem nie staje i nie może stawać" - powiedział Kaczyński dziennikarzom.

"Gdybyśmy przyjęli tego rodzaju zasady, to byśmy stworzyli w Polsce jakiś zdumiewający system, trudno by to nazwać demokracją, raczej anarchią, gdzie mniejszość może zawsze i to łamiąc wszelkiego rodzaju przepisy prawa, bo tu wiele ustaw zostało złamanych, doprowadzić do tego, że decyzje nie mogą być podejmowane" - ocenił szef Prawa i Sprawiedliwości.

"Taki ustrój nie mógłby długo funkcjonować, a - jeszcze raz to podkreślę, przede wszystkim nie miałby nic wspólnego z demokracją" - dodał Kaczyński.