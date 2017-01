W grudniu krakowski Sąd Apelacyjny wydał wyrok, na mocy którego niemiecka telewizja ZDF miała przeprosić na swej stronie internetowej Karola Tenderę. Przeprosiny takie ukazały się na stronie ZDF zaraz po ogłoszeniu wyroku, ale – zdaniem pełnomocników powoda ze Stowarzyszenia Pro Patria – nie spełniały wymogów.

"Nie sposób uznać za właściwe opublikowanie odnośnika z logiem ZDF i napisem w języku niemieckim +Przeprosiny Karola Tendery+, po kliknięciu którego najpierw ukazuje się w formie tekstowej tłumaczenie umniejszające winę ZDF i przerzucające odpowiedzialność na francusko-niemiecką stację telewizyjną ARTE, a następnie grafika z przeprosinami, których nie można wyszukać z poziomu wyszukiwarek internetowych" – powiedział w rozmowie z PAP radca prawny Lech Obara, prezes Stowarzyszenia Pro Patria.

Dlatego pełnomocnicy zdecydowali się na podjęcie działań na gruncie prawa niemieckiego, tj. na podstawie § 888 ZPO (Zivilprozessordnung – niemieckiego odpowiednika Kodeksu postępowania cywilnego).

Pracujący w Berlinie adwokat Piotr Dubner wystosował do stacji ZDF wezwanie do wykonania wyroku w terminie do 12 stycznia 2017 r. Jeżeli żądanie nie zostanie spełnione, po upływie wyznaczonego czasu odpowiednie pisma zostaną skierowane do sądu.

"Wzywam Państwa do opublikowania przeprosin Pana Karola Tendery zgodnie z wyrokiem sądu bez komentarza na stronie głównej Państwa witryny internetowej pod adresem www.zdf.de w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 stycznia 2017 r." – napisał m.in. w piśmie mec. Dubner.