Koalicja ma zamiar wpisać do programu swego gabinetu referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej.

Partia Niepodległości dysponuje w koalicji znaczącą większością 21 mandatów, jednak sprzeciwia się członkostwu Irlandii w UE, a dwie pozostałe partie opowiadają się za wejściem kraju do europejskiej wspólnoty.

Porozumienie koalicyjne zakończyło polityczny impas po październikowych, przedterminowych wyborach parlamentarnych, gdy poszczególnym partiom nie udawało się zawiązać koalicji. Do gry wróciła Partia Niepodległości i rozpoczęła kolejne negocjacje w sprawie przyszłego rządu.

Przeprowadzenia wcześniejszych wyborów i dymisji premiera Sigmundura Gunnlaugssona Islandczycy domagali się podczas protestów ulicznych w kwietniu 2016 roku na fali skandalu Panama Papers. Z dokumentów ujawnionych wiosną przez międzynarodowe konsorcjum dziennikarzy śledczych wynika, że konta w rajach podatkowych posiadało ok. 600 Islandczyków, w tym ówczesny premier Gunnlaugsson i dwóch ministrów.

Islandia wystąpiła o członkostwo w UE w 2009 roku za rządów lewicy. Negocjacje zaczęły się w 2010 roku. Jednak dwie centroprawicowe i eurosceptyczne partie, które wygrały wybory parlamentarne w kwietniu 2013 roku, Partia Niepodległości i Partia Postępowa, ogłosiły niedługo potem, że w ramach ustaleń o tworzeniu nowego rządu porozumiały się, iż przeprowadzą referendum w sprawie członkostwa, a negocjacje z Unią na razie nie będą wznowione. Natomiast w 2015 roku, po dwóch latach rządów eurosceptycznego, centroprawicowego gabinetu, ogłoszono, że kraj wycofuje swoją kandydaturę, bez rozpisywania referendum.

Jako państwo z najczystszą na świecie wodą, łowiące ok. 2 mln ton ryb rocznie, Islandia jest zależna gospodarczo od rybołówstwa; ryby stanowią prawie trzy czwarte jej eksportu. Po przystąpieniu do Unii musiałaby nie tylko dzielić się swoimi łowiskami, lecz także dostosowywać się do unijnych decyzji co do wielkości połowów.

Przeciwnicy integracji obawiają się także zdominowania i uzależnienia Islandii od UE, z uwagi na wielkość i doświadczenie historyczne wyspy, która choć odzyskała niepodległość po I wojnie światowej, dopiero po II wojnie ogłosiła się republiką i uniezależniła się od Duńczyków. (PAP)