"Dwie formuły są dla mnie oczywiste: albo rozmowa szefów wszystkich partii politycznych, klubów parlamentarnych po pierwsze, po drugie rozmowa z marszałkiem Kuchcińskim" - powiedział Schetyna we wtorek w RMF FM.

"Jeżeli taka będzie inicjatywa, ona może rozwiązać problem, który jest w Sejmie, Senat nie ma z tym żadnego związku" - dodał.

Pytany o deklaracje z 19 grudnia, że jest w stanie spotkać się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim, odpowiedział, że chce się spotkać z marszałkiem Kuchcińskim. "On jest gospodarzem Sejmu, on zorganizował ten problem i on go może rozwiązać" - mówił.

"Jeżeli będzie inicjatywa z jego strony - będę na tym spotkaniu i będziemy rozstrzygać ten problem" - podkreślił.