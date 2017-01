Marsz Pamięci przejdzie trasą ewakuacji więźniów Auschwitz

Ok. 20 osób pokona pieszo ponad 70 km trasy z Oświęcimia do Wodzisławia Śląskiego, by upamiętnić ofiary ewakuacji więźniów Auschwitz, przeprowadzonej przez Niemców w styczniu 1945 r. – powiedział w poniedziałek organizator Marszu Pamięci Jan Stolarz z Radlina.