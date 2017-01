Kuchciński: Apeluję do posłów zajmujących salę plenarną, by opuścili Sejm

Mam nadzieję, że posłowie, którzy do tej pory zajmują salę plenarną, zrezygnują z takiej formy protestu; apeluję do nich, by opuścili Sejm i umożliwili przygotowanie sali do obrad - powiedział w poniedziałek wieczorem marszałek Sejmu Marek Kuchciński.