O chęci przystąpienia Ruchu Pięciu Gwiazd do frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE) poinformował szef włoskiej partii, były komik Beppe Grillo. Jego propozycję poparło 78,5 proc. z ponad 40 tys. członków ugrupowania, którzy wzięli udział w internetowym referendum.

Plan ten wywołał jednak zdumienie komentatorów i europejskich polityków, bo Ruch Pięciu Gwiazd uważany jest za partię populistyczną i krytyczną wobec UE. Przez minione 2,5 roku współtworzył eurosceptyczną frakcję Europa Wolności i Demokracji Bezpośredniej, razem z brytyjską Partią Niepodległości Zjednoczonego Królestwa (UKIP).

Grillo argumentował, że przystąpienie do dużej frakcji liberałów zwiększyłoby wpływy 17 europosłów jego partii. On i Verhofstadt mieli już nawet zawrzeć wstępne porozumienie o współpracy w PE, ale w obliczu sprzeciwu części liberałów w poniedziałek wieczorem Verhofstadt ogłosił, że doszedł do wniosku, iż "nie ma wystarczających gwarancji, że wspólny program będzie mógł być realizowany" razem z włoska partią.

Jak dodał, choć w pewnych sprawach znaleziono wspólny grunt, to nie wystarczy on, by przyjąć Ruch Pięciu Gwiazd do ALDE. "W najważniejszych sprawach europejskich nadal fundamentalnie się różnimy" - oświadczył Verhofstadt. Zapowiedział współpracę z włoskim ugrupowaniem w takich sprawach, jak ochrona środowiska, przejrzystość czy demokracja bezpośrednia.

Z kolei Beppe Grillo oświadczył w poniedziałek wieczorem, że to "establishment" zablokował przyjęcie Ruchu Pięciu Gwiazd do ALDE. "Uniemożliwiono nam bardziej skuteczne realizowanie naszego programu. Wszystkie siły wystąpiły przeciwko nam" - ocenił Grillo. Zapowiedział, że będzie się starać o utworzenie nowej frakcji w PE.

Według analizy portalu VoteWatch europosłowie włoskiego ugrupowania w połowie głosowań w PE w ciągu minionych 2,5 roku głosowali tak jak ALDE, a jedynie w 27 proc. głosowań - tak jak brytyjski UKIP. W sprawach związanych z migracją i ochroną środowiska partia Beppe Grillo ma często zbliżone poglądy do liberałów. W sprawach dotyczących instytucji UE, gospodarki, handlu i polityki zagranicznej Ruch Pięciu Gwiazd i ALDE są jednak na przeciwnych biegunach.

VoteWatch wskazuje, że najczęściej Ruch Pięciu Gwiazd głosuje jednak tak jak skrajna lewica oraz Zieloni; Grillo sondował nawet możliwość przystąpienia do Zielonych, ale frakcja ta nie zgodziła się na przyjęcie włoskiej partii.

ALDE jest obecnie czwartą co do wielkości frakcją w PE. Do tej europejskiej rodziny politycznej należy też Nowoczesna Ryszarda Petru (choć nie ma swoich posłów w PE).

Z Brukseli Anna Widzyk (PAP)