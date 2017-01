Rzecznik dodał, że motywem przewodnim uroczystości będzie "czas". Jego symbolem, eksponowanym podczas obchodów rocznicowych, będzie zegarek należący do jednej z ofiar Zagłady, który odnaleziono w 1967 r. podczas prac archeologicznych prowadzonych w rejonie komory gazowej i krematorium III. Wraz z innymi przedmiotami - w sumie odkryto ich wówczas ok. 16 tys. - został przewieziony do siedziby Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. O znalezisku zapomniano na dziesiątki lat. Do Muzeum powróciły latem ub.r.

"Czas nieuchronnie oddala nas od dziejów Auschwitz. Pamięć jest zawsze walką z czasem. Czas jednocześnie jest tym, czego zdarza się nam brakować w naszej misji uświadamiania kolejnych pokoleń przed niebezpieczeństwem populizmu, ksenofobii, antysemityzmu, rozmaitych egotyzmów narodowych" – powiedział dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński.

Obchody rocznicowe zainauguruje 27 stycznia rano otwarcie wystawy czasowej "Archeologia". W południe w budynku tzw. Sauny w byłym niemieckim obozie Auschwitz II-Birkenau odbędzie się główna uroczystość. Po jej zakończeniu uczestnicy oddadzą hołd więźniom przy pomniku ofiar obozu.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda.

W 2005 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła dzień 27 stycznia Międzynarodowym Dniem Pamięci o Ofiarach Holokaustu.

Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 r., aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 mln ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i osób innej narodowości. (PAP)