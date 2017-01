Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie poinformował w poniedziałek PAP, że choć stany alarmowe nie zostały przekroczone ani w stolicy, ani w całym województwie, stężenia niebezpiecznych dla zdrowia pyłów zawieszonych są bardzo wysokie.

"Na stacji pomiarowej w Otwocku w niedzielę dla pyłu PM10 został przekroczony poziom średniodobowy 200 mikrogramów na m sześc., określany jako poziom informowania" - powiedziała Krystyna Barańska, główny specjalista ds. oceny jakości powietrza w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Warszawie.

"To jest pierwsza taka sytuacja w historii pomiarów prowadzonych przez WIOŚ od 2002 roku, gdzie taki poziom został przekroczony" - podkreśliła.

"Na stacji pomiarowej w środku Warszawy w Alei Niepodległości stężenie było o włos mniejsze niż 200 mikrogramów, ale ten poziom nie został przekroczony; średniodobowe wyniosło 196, więc było też bardzo wysokie" - dodała.

Barańska wskazała również, że w poniedziałek rano stężenia spadły, ale prawdopodobnie wzrosną, gdy ludzie wrócą z pracy do domów i zaczną palić w piecach.

"Takich stężeń w kraju i w województwie mazowieckim nie było dawno. Trzy dni ludzie siedzieli w domach, dokładali do pieców, do kominków i to wraz z niską temperaturą i niewielką prędkością wiatrów spowodowało właśnie tak wysokie stężenia zanieczyszczeń" - wyjaśniła Barańska.

W poniedziałek rano warszawski ratusz poinformował, że z powodu pogorszenia jakości powietrza przejazdy komunikacją miejską w tym dniu będą bezpłatne. "Zachęcam do korzystania z komunikacji miejskiej i pozostawienia samochodów prywatnych na parkingach. Przyczyni się to do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza w mieście" – mówił cytowany w komunikacie wiceprezydent miasta Michał Olszewski.

Komunikacja miejska jest bezpłatna zarówno w pierwszej, jak i drugiej strefie biletowej; bezpłatnie można podróżować autobusami, tramwajami, metrem i SKM. Uprawnienia do bezpłatnych przejazdów są honorowane również w pociągach Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w strefie Wspólnego Biletu oraz w autobusach linii L.

W przypadku autobusów bezpłatne jest korzystanie wyłącznie z linii dziennych (od początku do końca ich kursowania). Bezpłatne jest również korzystanie z parkingów P+R.

Ratusz zaleca, by osoby starsze i dzieci, astmatycy, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych unikały dłuższego przebywania na zewnątrz. "Apelujemy także o powstrzymanie się od palenia w kominkach i przypominamy o całkowitym zakazie opalania domowych pieców śmieciami i odpadami" - podkreśla urząd miasta.

Już w niedzielę mazowiecki urząd wojewódzki za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO) ogłosił ostrzeżenie przed smogiem.

"Osoby szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, kobiety w ciąży, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, chorzy na astmę, choroby alergiczne skóry i oczu, osoby z zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, osoby zawodowo narażone na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy, powinny podjąć następujące środki ostrożności: unikać długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni dla uniknięcia długotrwałego narażenia na podwyższone stężenia zanieczyszczeń, ograniczyć duży wysiłek fizyczny na otwartej przestrzeni np. uprawianie sportu, czynności zawodowe zwiększające narażenie na działanie zanieczyszczeń" - zalecał. Zaznaczono również, że osoby chore powinny zaopatrzyć się we właściwe medykamenty i stosować się do zaleceń lekarzy, zaniechać palenia papierosów.

Dodał także, że w przypadku pogorszenia stanu zdrowia należy skontaktować się z lekarzem.

RSO sugerował także, żeby osoby jadące do pracy, szkół itp. przesiadły się z samochodów do komunikacji miejskiej lub tak zorganizowały przejazd autem, aby zabierać maksymalną liczbę pasażerów.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (GIOŚ), zajmujący się m.in. monitorowaniem jakości powietrza w kraju i informowaniem o przekroczeniu stanów alarmowych stężenia groźnych dla zdrowia substancji w poniedziałek poinformował, że z powodu bardzo dużego zainteresowania stanem powietrza w Polsce, na Portalu Jakości Powietrza utrudnione może być wyświetlanie strony internetowej oraz bieżących wyników ze stacji pomiarowych. Zakłócone może być też działanie aplikacji na smartfony "Jakość powietrza w Polsce".

Przeciążenia serwera nie mają wpływu na system pomiarowy, a wyłącznie na ich wizualizację na portalu - podkreślił GIOŚ.