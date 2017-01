Jedyna lądowa granica Wielkiej Brytanii przebiega między wchodzącą w jej skład Irlandią Północną a Irlandią. Liderzy w Londynie, Dublinie i Belfaście zapowiadają, że chcą uniknąć powrotu granicy z posterunkami granicznymi i celnymi.

Hogan w wypowiedzi dla "The Irish Independent" podkreśla, że gdy Zjednoczone Królestwo opuści unijny jednolity rynek, wprowadzenie na granicy z Irlandią kontroli tożsamości i taryf celnych będzie nieuniknione.

Ma on jednocześnie nadzieję, że Unii Europejskiej uda się przekonać Londyn, by zachować dotychczasowe zasady podróżowania pomiędzy Irlandią a Irlandią Północną, które sięgają czasów sprzed wejścia do UE w 1972 roku.

"Najwyraźniej Brexit oznacza bałagan i to coraz większy" - skomentował Hogan, były minister ds. środowiska irlandzkiego rządu i bliski współpracownik premiera Irlandii Endy Kenny'ego.

W.Brytania wskutek Brexitu ostatecznie opuści unijny jednolity rynek, gdzie nie ma ceł na handel towarami i usługami. Pod koniec marca mają się rozpocząć rozmowy na temat warunków wyjścia Londynu z UE i dalszych zasad dostępu tego kraju do unijnego rynku.

Brytyjski funt spadł w poniedziałek rano prawie o 1 procent zarówno w stosunku do dolara i euro po weekendowych wypowiedziach premier Theresy May, że nie jest ona zainteresowana "częściowym członkostwem" (w UE) i chce porozumienia handlowego z resztą Europy.

W ubiegłorocznym referendum w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej Szkocja i Irlandia Północna głosowały za pozostaniem we Wspólnocie, a Anglia i Walia - za Brexitem.

W Irlandii Północnej odczuwa się obawy, że Brexit może zachwiać zawartym w 1998 roku porozumieniem pokojowym, które zakończyło trwający trzy dziesięciolecia krwawy lokalny konflikt, jak też spowodować ponowne wprowadzenie niepopularnych i uciążliwych kontroli na granicy z należącym do UE państwem irlandzkim. (PAP)