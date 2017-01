"Będziemy uczestniczyć w spotkaniu wszystkich formacji parlamentarnych, to jest spełnienie pierwszego postulatu porozumienia antykryzysowego zaproponowanego przez PSL" - dodał lider Stronnictwa.

"Wierzymy, że to spotkanie może doprowadzić do normalnych obrad na sali plenarnej polskiego parlamentu, bo tam powinny się odbywać obrady Sejmu. Żadne inne miejsce nie jest do tego lepiej przeznaczone, ani przygotowane. Tu te obrady powinny się odbywać" - podkreślił.

"Jesteśmy gotowi do rozmowy o tym, żeby budżet był jeszcze raz prezentowany na forum Sejmu. Ta droga senacka wydaje się dziś najbardziej prawdopodobna, tylko musi to być zrobione w sposób godny. Te poprawki, które są możliwe do zgłoszenia powinny wrócić do Sejmu i część z nich powinna być przyjęta na posiedzeniu Sejmu. To jest bardzo ważne, aby dyskutować o budżecie i potwierdzać jego prawomocność" - dodał Kosiniak-Kamysz.

Według niego, należy rozważyć, jeżeli ten proces by się zakończył w Sejmie, o zwrócenie się do TK o zbadanie prawidłowości przyjęcia budżetu przez polski Sejm. "I taki wniosek będziemy przygotowywać" - zapowiedział prezes PSL.

Marszałek Karczewski poinformował, że podczas spotkania z liderami partii zasiadających w Sejmie o godz. 14 chce przedstawić propozycję rozwiązania obecnego kryzysu parlamentarnego. Jak dodał, udział w spotkaniu potwierdzili wszyscy liderzy oprócz szefa PO Grzegorza Schetyny.