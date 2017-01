Do tej pory nikt nie przyznał się do przeprowadzenia ataku. Wśród rannych jest trzech cywilów. Według egipskich służb bezpieczeństwa zamachowiec wykorzystał do zamachu śmieciarkę wyładowaną materiałami wybuchowymi.

Egipt stoi w obliczu rewolty na półwyspie Synaj, która nasiliła się po obaleniu w 2013 roku przez wojsko islamistycznego prezydenta Mohammeda Mursiego. Za rewoltą stoi lokalna organizacja dżihadystyczna Prowincja Synaj lojalna wobec Państwa Islamskiego. Dżihadyści zabili już setki egipskich policjantów i żołnierzy; zaczęli także atakować obiekty państw zachodnich w Egipcie.

Prezydent Abd el-Fatah es-Sisi, były dowódca armii, który doprowadził do obalenia Mursiego, uważa islamistycznych bojowników za poważne zagrożenie. (PAP)