Włochy: Apele do ludzi starszych, by nie wychodzili z domu z powodu ataku zimy

Lekarze we Włoszech apelują do ludzi starszych, aby nie wychodzili z domu w dniach utrzymującego się mrozu. Przedstawiciele służby zdrowia zauważają, że podobne apele kierowane są co roku latem w czasie upałów. Ale to zimno jest znacznie groźniejsze - mówią.