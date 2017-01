Niemcy: Koalicja proponuje wybory do Bundestagu 24 września

Największe kluby parlamentarne CDU/CSU i SPD preferują 24 września jako najdogodniejszy termin wyborów do Bundestagu. "Welt am Sonntag" podał w niedzielę, że oba ugrupowania zaproponowały taki termin w piśmie do szefa MSW Thomasa de Maiziere.