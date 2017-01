Syria: Do 50 wzrosła liczba osób zabitych w eksplozji na północy kraju

Do 50 wzrosła liczba zabitych w wybuchu samochodu pułapki, do którego doszło w sobotę w opanowanej przez rebeliantów syryjskiej miejscowości Azaz na północy kraju, przy granicy z Turcją - poinformowały źródła opozycyjne. Co najmniej 100 osób zostało rannych.