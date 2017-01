W ciągu ostatniej doby siedem osób zmarło z powodu wychłodzenia - wynika z danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

"W związku z falą zimna w Polsce zachęcam do jeszcze większej wrażliwości na każdego bezdomnego człowieka, aby nie stał się ofiarą mrozów. Caritas oraz inne instytucje charytatywne Kościoła katolickiego są otwarte na potrzebujących schronienia" - napisał w apelu abp Gądecki.

"W sytuacji, gdy osoby giną z powodu zamarznięcia, zechciejmy wykazać szczególną czujność, aby nikogo nie pozostawić bez dachu nad głową. Będzie to uczynek miłosierdzia spełniony w roku św. Brata Alberta, który troszczył się o bezdomnych i ubogich" - zwrócił uwagę przewodniczący KEP.

Przypomniał, że nocleg można znaleźć również w instytucjach państwowych, dzwoniąc na ogólnopolski telefon alarmowy 112 lub na numer straży miejskiej 986.

Nad ranem IMGW podało, że w sobotę temperatura maksymalna wyniesie od -15 st. C do -11 st. C na wschodzie, od -11 st. C do -6 st. C w centrum i od -6 st. C do -3 st. C na zachodzie oraz Wybrzeżu. W kotlinach sudeckich od -10 do -7 st. C, a w dolinach karpackich od -17 do -12 st. C.

W nocy z soboty na niedzielę temperatura minimalna wyniesie od -19 do -14 st. C na południowym wschodzie, od -13 do -9 st. C w centrum, i od -9 do -5 st. C na zachodzie i północnym zachodzie oraz od -5 do -3 st. C nad morzem. W kotlinach sudeckich od -12 do -9 st. C, a w dolinach karpackich od -25 do -19 st. C.(PAP)