To nieudolna próba zalegalizowania budżetu na 2017 r. - tak rzecznik PO Jan Grabiec odnosi się do propozycji marszałka Senatu, który nie wykluczył, że zgłosi poprawki do budżetu proponowane przez opozycję. Paweł Szefernaker (PiS) odpowiada: to pokazuje, że jesteśmy zdolni do kompromisu.