Naprawy linii energetycznych cały czas trwają. "Jeszcze około 3 tys. odbiorców nie ma prądu. W woj. warmińsko-mazurskim - około 800, pomorskim - około 700. Awarie przez cały czas są usuwane" - podało RCB.

W wielu miejscach w kraju panują trudne, zimowe, warunki. Jak prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w piątek do Polski będzie napływać mroźne, arktyczne powietrze. Na północnym wschodzie temperatura spadnie do minus 14 stopni Celsjusza, a w nocy z piątku na sobotę - do minus 20.

W ciągu ostatniej dobry straż pożarna w związku z pogodą interweniowała ponad 530 razy. Najwięcej interwencji - 412 - miało związek z wiatrem, pozostałe 124 z opadami deszczu i śniegu - poinformował PAP rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na osoby bezdomne, starsze oraz dzieci, które są szczególnie narażone na zimno.(PAP)