"Rok 2016 był dla Wizz Air niezwykle udany. Utrzymaliśmy pozycję lidera, pozostając największą niskokosztową linią w Europie Środkowo-Wschodniej" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Wizz Aira Jozsef Varadi.

Przewoźnik obecnie posiada sześć baz operacyjnych na lotniskach w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu. Oferuje także połączenia ze Szczecina oraz Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Polska siatka połączeń składa się z 146 tras do 27 krajów.

"W tym roku Wizz Air będzie mieć zbazowane w Polsce 22 samoloty, zatrudniając ponad 800-osobową załogę" - napisano w komunikacie.

W sumie, linia na wszystkich swoich trasach przewiozła w ubiegłym roku 23 miliony pasażerów, co stanowi wzrost o 19 proc. w stosunku do 2015 roku. "W czasie minionych dwunastu miesięcy, w Wizz Air dodano do floty dziewięć samolotów, rozbudowano ofertę o 17 nowych destynacji i ponad 100 nowych tras" - poinformowała linia. Przewoźnik zakończył ubiegły rok oferując w sumie 519 tras - 134 destynacje do 40 krajów.

W 2016 roku flota spółki powiększyła się o dziewięć samolotów Airbus A321. Aktualnie linia posiada 74 samoloty typu Airbus A320 i A321, operujące z 25 baz w 13 krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Dwie kolejne bazy, Kiszyniów w Mołdawii i Warna w Bułgarii, zaczną działać w marcu i lipcu 2017 roku.

Linia przekazała, że w ub.r stworzyła ponad 400 miejsc pracy, zatrudnia obecnie ponad 3000 pracowników.

Wizz Air jest spółką notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie jako WIZZ, wchodzi w skład FTSE 250 i FTSE All-Share Indices. Wizz Air należy do Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (IATA).