W rezultacie monitoringu prowadzonego przez policję i wywiad oraz następnie śledztwa z Włoch odesłano do Maroka 32-letniego obywatela tego kraju, który mieszkał ostatnio w Padwie.

Był on obserwowany przez tamtejszą policję jako jeden z założycieli ośrodka islamskiego w tym mieście, uczęszczanego także przez muzułmanów o radykalnych poglądach. Według MSW Marokańczyk zajmował się rozpowszechnianiem propagandy fundamentalistów za pośrednictwem internetu. Niektóre z tych materiałów w wyraźny sposób odnosiły się do ideologii dżihadu - poinformowały media, powołując się na wyniki dochodzenia.

Ustalono też, że mężczyzna był w kontakcie z imamem, wydalonym z Włoch w 2015 roku również na mocy decyzji resortu spraw wewnętrznych.

Drugi dekret o wydaleniu wydano wobec 46-letniego Tunezyjczyka, który przed odesłaniem do kraju został umieszczony w ośrodku dla migrantów w Caltanisetta na Sycylii, gdzie znajduje się pod specjalnym nadzorem. Z ustaleń śledczych wynika, że należał on do organizacji inspirowanej przez islamski radykalizm.

Wywiad odkrył kontakty tej grupy z radykałem we Francji. Ponadto zaniepokojenie wywołały sygnały o tym, że gdy wcześniej przebywał w więzieniu we Włoszech, stał się nieformalnym przywódcą osadzonych razem z nim muzułmanów.

Od stycznia 2015 roku z Włoch wydalono 133 osoby, podejrzane o radykalizm i religijny ekstremizm.

Z Rzymu Sylwia Wysocka (PAP)