Zaznaczył, że propozycja Nowoczesnej zgłoszenia w Senacie poprawek do budżetu, które miały być przedmiotem debaty w Sejmie pojawiła się już wcześniej. „Jeżeli ten wariant doprowadzi do porozumienia, to jestem jak najbardziej za” – podkreślił lider PSL.

„Jest kilka propozycji na stole, które mogą być brane pod uwagę” – dodał polityk. Wymienił w tym kontekście przyjęcie uchwały ws. ponownego głosowania nad budżetem, zgłoszenie poprawek do budżetu na 2017 r. w Senacie, a także dokończenie posiedzenia Sejmu z 16 grudnia. „Jest z czego wybierać” – dodał Kosiniak-Kamysz.

Jak zaznaczył, najlepsze rozwiązanie jest to, które zaakceptują wszyscy. Według Kosiniaka-Kamysza porozumienie i dialog są możliwe.

„Mam nadzieję, że te dni, które pozostały do 11 stycznia nie zostaną zmarnowane i 11 stycznia rozpoczniemy normalnie posiedzenie Sejmu na sali plenarnej” – dodał poseł PSL. Zaznaczył, że ze wszystkich stron muszą być deklaracje spokojnego przeprowadzenia obrad.

„Dobrze, że w ogóle rozpoczął się dialog. W kontakcie, rozmowie ze wszystkimi formacjami politycznymi jesteśmy tak naprawdę od początku. Dobrze, że teraz inni coraz częściej mówią językiem PSL-u. Najlepszy będzie ten wariant, na który się wszyscy zgodzą. Wariant senacki też jest ciekawy” – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił, że najważniejsza odpowiedzialność jest tutaj po stronie senatorów PiS-u. „Nie zależy, kto będzie poprawki zgłaszał. Najważniejsze jest to, czy cały Senat, większość senacka jej poprze i wrócą do Sejmu. Jeżeli wrócą do Sejmu, jest przestrzeń do dyskusji na sali plenarnej” – powiedział szef ludowców.

W ubiegłym tygodniu PSL przedstawiło propozycję porozumienia antykryzysowego, które zakłada m.in. zorganizowanie na początku stycznia przez marszałka Sejmu spotkania liderów partii zasiadających w Sejmie oraz ponowne głosowanie budżetu na 2017 r.

Od 16. grudnia w sali plenarnej Sejmu przebywają posłowie opozycji, którzy rozpoczęli wtedy protest wobec wykluczenia z obrad posła PO Michała Szczerby i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, domagając się zachowania jej dotychczasowych reguł. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński wznowił obrady w Sali Kolumnowej, gdzie przeprowadzono głosowania m.in. nad ustawą budżetową na 2017 r.

Opozycja uważa, że głosowania w Sali Kolumnowej były nielegalne, m.in. z powodu braku kworum. Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16. grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz, że każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.