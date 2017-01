Mazurek pytana w Radiu Plus, kiedy dokładnie odbędzie się manifestacja poparcia dla PiS, odpowiedziała, że PiS cały czas dostaje sygnału od swoich wyborców i zwolenników oraz wyborców partii Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina, że "chcą oni wyrazić poparcie dla nas, dla rządu pani premier Beaty Szydło".

"Z całą pewnością, jeśli będziemy organizować takie przedsięwzięcie - ono myślę, że będzie w Warszawie - to wszystkich poinformujemy: kiedy, gdzie i o której. Na razie to są spekulacje medialne. Kiedy podejmiemy taką decyzję to stosowną informację na pewno udzielimy wszystkim zainteresowanym" - zapowiedziała Mazurek.

Pytana, czy to dobry pomysł, żeby odbyła się taka manifestacja oceniła, że wszystko zależy od tego, jakie są oczekiwania społeczne.

"My na razie chcemy uniknąć wszelkich konfliktów, wszelkiej sytuacji takiej, która mogłaby doprowadzić do konfrontacji - tego nie chcemy. Ale z drugiej strony mając świadomość i widząc jak działa opozycja - powiem zabawnie - histeryczna opozycja, nie dziwię się, że nasi zwolennicy chcą wyjść na ulicę i chcą im pokazać siłę" - zaznaczyła rzeczniczka PiS.

Jak podkreśliła ludzie mają prawo do demonstracji, mają prawo do tego, żeby się zrzeszać, protestować i manifestować "My chcielibyśmy też to zrobić tak, żeby to miało uzasadniony czas i moment" - dodała.