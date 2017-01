Jak powiedziała rzeczniczka, awarie usuwane są na bieżąco; nie ma informacji o poważnych

sytuacjach kryzysowych. Od wtorku wieczór w całym kraju odnotowano ok. w k. 100 interwencji.

RCB podało na Twitterze, że najwięcej awarii energetycznych odnotowano w Łódzkiem - ok. 5,6 tys. i w Podlaskiem - 4,5 tys. W Wielkopolsce było to ponad 3 tys., w woj. śląskim 2300; na Dolnym Śląsku - ok. 1500.

We wtorek RCB ostrzegało, że w wielu miejscach w Polsce może silnie wiać i padać śnieg; Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia w związku z silnym wiatrem w przeważającej części kraju, a także o intensywnych opadach śniegu głównie w województwie dolnośląskim.

Instytut ostzega przed dużymi opadami śniegu także na Podkarpaciu oraz silnym wiatrem na Pomorzu.

Służby apelują o zachowanie ostrożności i zwracanie uwagi na osoby bezdomne, starsze oraz dzieci, które są szczególnie narażone na zimno.