Schetyna pytany przez dziennikarzy, czy posłowie PO pojawią się na Sali Kolumnowej 11 stycznia, jeżeli tam zostaną przeniesione obrady Sejmu, odpowiedział twierdząco.

"Plenarne posiedzenie Sejmu powinno odbywać się w tej dużej sali (...). Jeżeli marszałek Kuchciński będzie miał pomysł na to, żeby znajdować inne miejsca do organizacji sesji plenarnej Sejmu - będziemy tam, bo jesteśmy posłami wybranymi, mamy ważny mandat, który otrzymaliśmy od wyborców" - powiedział.

Dopytywany, czy Platforma będzie blokować ewentualne obrady w Sali Kolumnowej 11 stycznia odpowiedział: "10 stycznia z państwem się spotkamy, będziemy o wszystkim informować, jest bardzo intensywny ten tydzień i początek przyszłego, będziemy na bieżąco i będziemy spotykać się".

"Wierzę ciągle w refleksję, że ona przyjdzie i da, czy pozwoli na to, żeby znaleźć miejsce do rozmowy i do znalezienia wspólnej drogi wyjścia z tego kryzysu, bo on jest czymś poważnym dla polskiej demokracji parlamentarnej" - dodał.

Zdaniem Schetyny to wszystko, co dzieje się w Sejmie oraz atmosfera wokół polskiej polityki nie nastraja optymistycznie. "To będzie trudny rok dla rządzących, dla PiS-u, ponieważ - chcę też bardzo wyraźnie powiedzieć - będziemy bardzo twardo walczyć o Polskę praworządną, o szacunek dla konstytucji, dla państwa prawa, dla dokonań i osiągnięć naszego państwa, Polski, ostatnich 27 lat" - mówił.

Według Schetyny w trakcie posiedzenia Sejmu 16 grudnia zostało złamane prawo, uchwalono ustawy, w tym ustawę budżetową, niezgodnie z prawem, bez wymaganego kworum. "Dzisiaj z uporem lepszej sprawy prezes Kaczyński, a za nim prawie wszyscy politycy PiS potwierdzają, że wszystko było w porządku, że kworum było, że ustawy przyjęte są legalne - to nie jest prawda" - powiedział.

Lider PO przypomniał, że Platforma domaga się od marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego udostępnienia zapisu nagrań z 16 grudnia ze wszystkich kamer znajdujących się w Sali Kolumnowej. "Złożyliśmy odpowiednie dokumenty do prokuratury, nie zostawimy tego" - zadeklarował.

Przewodniczący Platformy poprosił prezydenta Andrzeja Dudę, by zwrócił się do marszałka Kuchcińskiego o "ujawnienie wszystkich zapisów z kamer w Sali Kolumnowej". "Żeby cała Polska, żeby pan prezydent, a także wszyscy Polacy mogli zobaczyć, czy było 16 grudnia w godzinach popołudniowych kworum na tej sali i czy to spotkanie, to zgromadzenie, które tam miało miejsce, można nazwać sesją plenarną Sejmu RP" - mówił.

Zadeklarował także, że jeżeli nie będzie żadnego przełomu posłowie PO pozostaną na sali plenarnej Sejmu i będą - jak mówił - "trwać na straży praworządności parlamentarnej demokracji i konstytucji". "To są wielkie rzeczy, to są instytucje Polski niepodległej, polskiej tożsamości, polskiej racji stanu i polskiej wolności i nie możemy ich zostawić" - podkreślił.

16 grudnia w Sejmie posłowie opozycji zablokowali sejmową mównicę po wykluczeniu z obrad przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego posła PO Michała Szczerby; wówczas została ogłoszona przerwa. Obrady Sejmu zostały wznowione przez marszałka w Sali Kolumnowej, tam odbyły się głosowania, m.in. nad budżetem na 2017 r. Niektórzy z posłów opozycji weszli do Sali Kolumnowej, ale nie brali udziału w głosowaniach, twierdzili, że nie było w nich kworum i że były one nielegalne.

Od 16 grudnia grupa posłów PO i Nowoczesnej, w ramach protestu, przebywa na sejmowej sali obrad. Marszałek Sejmu zapewnił, że w głosowaniach 16 grudnia brała udział wymagana w konstytucji liczba posłów oraz, że każdy z posłów mógł wejść do Sali Kolumnowej głównym wejściem i brać udział w każdym głosowaniu.

Schetyna proszony o komentarz ws. pojawiających się doniesień medialnych na temat wyjazdu szefa Nowoczesnej Ryszarda Petru do Portugalii, w czasie gdy w Sejmie, posłowie ugrupowania prowadzą protest, odpowiedział, że "spraw prywatnych nie komentuje". "Ani w prywatnych sprawach, tym bardziej w prywatnych, a także w sprawach partyjnych zaprzyjaźnionej, sojuszniczej partii nie wypowiadam się" - dodał.

Wiceszefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer mówiła wcześniej w poniedziałek, że Petru jest poza granicami kraju, udał się na wcześniej zaplanowany wyjazd. Jak zaznaczyła, Petru wyjechał "w sprawach partyjnych". W ten sposób odniosła się do pojawiających się w mediach informacji, że Petru nie bierze udziału w sejmowym proteście i wybrał się do Portugalii. W internecie pojawiło się zdjęcie lidera Nowoczesnej na pokładzie samolotu, na którym widać go wraz z wiceszefową Nowoczesną posłanką Joanną Schmidt.