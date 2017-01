"FT": Według Trumpa "zero dowodów" na wpływ Rosji na wybory w USA

Prezydent elekt Donald Trump uważa, że istnieje "zero dowodów" na to, iż Moskwa ingerowała w wybory w USA i wpłynęła na ich wynik - oświadczył w poniedziałek rzecznik Trumpa Sean Spicer, cytowany przez "Financial Times".