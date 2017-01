Chiny: Na skutek smogu odwołano setki lotów i zamknięto autostrady

Smog zmusił w niedzielę władze w półncnych Chinach do odwołania setek połączeń na lotniskach w Pekinie i Tiencinie, a także do zamknięcia niektorych autostrad. Poważnie skomplikowało to ruch podróżnych zwiększony z powodu trwających obchodów Nowego Roku.