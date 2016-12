Okólnik nowego ministra spraw wewnętrznych Marco Minnitiego i szefa policji Franco Gabriellego rozesłano w przedostatnim dniu roku do władz wszystkich prowincji, komend policji, dowództwa karabinierów, Gwardii Finansowej.

Wszystkie te jednostki lokalnej administracji oraz formacje sił porządkowych otrzymały zalecenie realizacji nadzwyczajnego planu kontroli zjawiska nielegalnej imigracji i przeciwdziałania jemu.

To krok przełomowy - zaznacza „La Repubblica”. Jak twierdzi dziennik powołując się na źródła w MSW, planuje się wzrost liczby ośrodków ds. identyfikacji imigrantów i wydaleń. Obecnie są cztery takie centra, a ma być ich pięć razy więcej - pisze. Gazeta dodaje, że takie centrum ma zgodnie z tym projektem znajdować się w każdym regionie kraju.

Tym samym, wyjaśnia gazeta, Minniti i Gabrielli starają się rozwiązać problem nielegalnej imigracji, wobec którego bezradny był dotąd każdy rząd w Rzymie i który w najbliższych miesiącach będzie decydujący dla stosunków z Unią Europejską oraz dla wyniku następnych wyborów parlamentarnych we Włoszech.

Obecna sytuacja, przypomina się, sprawia, że Włochy uchodzą w UE za kraj nierealizujący jej rekomendacji z zeszłego roku. Na dowód tego gazeta przytacza statystykę: od stycznia 2014 roku wydalono 15 tysięcy osób. Przybyło zaś w tym czasie pół miliona ludzi.

„Obecność nielegalnych imigrantów to nie tylko problem porządku publicznego, ale i kwestia, w której stawką jest utrzymanie demokratycznej tkanki kraju” - powiedział szef MSW, cytowany przez prasę.

Zastrzega ona, że okólnik sam w sobie nie wystarczy, gdyż nie jest dokumentem wprowadzającym nową politykę wobec imigracji. Ma tym wkrótce zająć się parlament. Ale jest to zapowiedź zmiany linii postępowania policji i zalecenie nasilenia kontroli oraz poszukiwań nielegalnych imigrantów, a także przekazywania informacji o nich urzędom ds. imigracji, mającym kompetencje do wszczęcia procedury wydalenia. Kolejnym elementem tej nowej linii ma być nasilenie kontroli wszędzie tam, gdzie pracują nielegalni imigranci, a zatem na przykład w budownictwie, w gastronomii i na targach.

Celem tych wszystkich działań – informuje cytowane źródło w MSW - ma być zwiększenie z 5 tysięcy do 10 tysięcy czy nawet, w dalszej perspektywie, do 20 tysięcy rocznie średniej liczby imigrantów odsyłanych z Włoch.

„Corriere della Sera” zauważa, że pilny okólnik zalecający nadzwyczajne kontrole wydano również w związku z zagrożeniem terrorystycznym. To także, dodaje, pierwszy krok szerszej strategii, przygotowanej zaledwie kilka dni po wykryciu we Włoszech istnienia domniemanej siatki ekstremistów, gotowych, jak się przypuszcza, pomóc w ucieczce sprawcy zamachu w Berlinie Anisa Amriego. Został on zastrzelony przez policję koło Mediolanu.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)