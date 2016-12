Szczerski: chcemy uruchomić Trójkąt Weimarski od poziomu roboczego

"Chcemy Trójkąt Weimarski uruchomić od poziomu roboczego" - powiedział Szczerski. Podkreślił, że być może w przeszłości zbyt wiele uwagi poświęcano spotkaniom Trójkąta Weimarskiego w "formule ceremonialnej", która - jak zaznaczył - powinna zwieńczać pracę roboczą poszczególną grup, a nie być jedyną formą istnienia Trójkąta Weimarskiego.

Zaznaczył, że gdy dojdzie do spotkania na najwyższym szczeblu, będzie ono miało wkład wynikający z pracy zespołów roboczych. "Z naszego rozeznania wynika, że to spotyka się z pozytywną odpowiedzią i w Paryżu, i Berlinie" - dodał. Szczerski podkreślił, że decyzja o terminie spotkania należy do Francji. "Z naszej strony gotowość do przyjazdu na taki szczyt jest stała" - powiedział.

Dodał przy tym, że polityka francuska znajduje się w szczególnym czasie po zapowiedzi obecnego prezydenta Francoisa Hollande'a, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Powoduje to - uważa Szczerski - że francuska polityka jest skupiona na procesie wyborczym. "Większość partnerów Francji szanując kalendarz wyborczy, decyzje prezydenta Hollande'a, będzie czekała na ukształtowanie się nowych władz nad Sekwaną" - powiedział.

W listopadzie w Brukseli odbyło się spotkanie ambasadorów państw Trójkąta Weimarskiego, czyli Polski, Niemiec i Francji, przy UE. Szczerski informował wówczas, że spotkanie odbyło się na jego zaproszenie, a celem jest dyskusja o przyszłości bezpieczeństwa europejskiego.

Ostatnie spotkanie Trójkąta Weimarskiego na szczeblu przywódców państw odbyło się w 2011 r. w Warszawie z udziałem: prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, Francji - Nicolasa Sarkozy'ego i kanclerz Niemiec - Angeli Merkel. Przywódcy państw Trójkąta Weimarskiego spotkali się także w 2013 r. w Warszawie przy okazji spotkania w formacie Grupa Wyszehradzka (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) plus Trójkąt Weimarski.

Trójkąt Weimarski został powołany przez ministrów spraw zagranicznych w 1991 r. w celu rozwoju współpracy między Polską, Niemcami i Francją.