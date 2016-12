Nowy most skraca podróż z Liupanshui do Xuianwei z pięciu godzin do półtorej-dwóch - podały lokalne władze prowincji Kuejczou, w której znajduje się już siedem z 10 najwyższych w Chinach mostów.

Przęsło nowego mostu o długości 1 341 metrów, którym biegnie czteropasmowa jezdnia, przerzucono nad rzeką płynącą 564 metry poniżej.

Beipanjiang to trzeci z najwyżej biegnących mostów po przeprawie przez rzekę Sidu w chińskiej prowincji Hubei oraz most Puli niedaleko Xuianwei w Junnanie.

Konstrukcją mostową sięgająca jeszcze wyżej jest podwieszany wiadukt Millau nad doliną Tarnu we Francji. Jego najwyższy pylon ma wysokość 341 m, ale jezdnie wiaduktu biegną na wysokości 270 m. Jest to inaczej tzw. most wantowy, w którym przęsła są podtrzymywane stalowymi linami.