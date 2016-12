Siemiatycka fabryka jest jedną z siedmiu należących do Pronaru. Macierzysty zakład działa w Narwi (Podlaskie).

Pronar jest producentem maszyn komunalnych i recyklingowych. Nowa hala produkcyjna w Siemiatyczach powstała na powierzchni 4,5 ha.

Oddział firmy w Siemiatyczach działa od 2012 r. Wytwarzanych jest tam ok. dwustu różnego rodzaju maszyn i urządzeń komunalnych. Jak podaje Pronar w komunikacie przesłanym PAP, to urządzenia od pługów po nowoczesne i skomplikowane technologicznie urządzenia do recyklingu, np. rozdrabniacze wolnoobrotowe i przesiewacze bębnowe.

"W nowej placówce sięgnięto po pionierskie rozwiązania technologiczne, które pozwalają na osiągnięcie niemożliwych nigdy wcześniej efektów. Dzięki, np. innowacyjnym wycinarkom laserowym można precyzyjnie wykonać detale do 25 mm grubości i maksymalnym formacie 2000x6000 mm, a zastosowanie nowoczesnych wypalarek plazmowych umożliwia wycinanie jakościowe blach aż do 70 mm" - podano w komunikacie.

Firma podkreśla, że szanse na pracę mają nie tylko wykwalifikowani pracownicy, ale również osoby, które dotychczas nie zdobyły doświadczenia zawodowego.

Rozbudowa zakładu w Siemiatyczach jest związana z rozwojem rynku maszyn wykorzystywanych na potrzeby gospodarki komunalnej. Prace trwały od grudnia 2015 r. a ich sporą część wykonali sami pracownicy firmy. Wartości inwestycji w komunikacie nie podano.

Burmistrz Siemiatycz Piotr Siniakowicz powiedział PAP, że taki inwestor jak Pronar ma duże znaczenie dla miasta, choć fabryka jest zlokalizowana na terenie gminy Siemiatycze - to do gminy - a nie do miasta wpływają pieniądze z podatków. Podkreślił, że tak ważny pracodawca to "bezpieczeństwo dla pracowników", a jeśli ludzie mają pracę, w mieście rozwijają się różne usługi. "To bardzo ważny czynnik miastotwórczy" - dodał.

Firma Pronar działa od 1988 r., w siedmiu fabrykach zatrudnia ok. dwóch tysięcy pracowników. Firma podaje w komunikacie, że posiada 50 proc. udziałów w krajowym rynku agro, eksportuje swoje maszyny do 60 krajów na świecie, m.in. do USA, Rosji, Argentyny i Australii.

Oprócz inwestycji w Siemiatyczach, w 2016 r. firma Pronar oddała do użytku nową fabrykę w Hajnówce, gdzie wytwarzane będą komponenty układów jezdnych i przeniesienia napędu. Powiększono także oddział firmy w Narewce, gdzie produkowane są maszyny i tarcze do kół.