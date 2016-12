"Tuż po godzinie 10.00 samolot linii Enter Air wystartował z Lotniska Chopina do Larnaki. Na pokładzie miał jest 187 pasażerów i sześciu członków załogi. Wkrótce po starcie prawdopodobnie doszło do jakiejś kolizji z ptakiem. Ale pilot nie zgłosił sytuacji zagrożenia. Jednak dla pewności kapitan podjął decyzję o zawróceniu na lotnisko i wylądowaniu. Lądowanie ma nastąpić ok. godziny 12.20" - powiedział Przybylski. Lotnisko jest przygotowane na przyjcie samolotu.

Jak dodał, maszyna przez około 1,5 godziny krążyła nad Warszawą, aby wypalić paliwo w celu zmniejszenia masy startowej samolotu.

"Pasażerowie najprawdopodobniej zostaną przesadzeni do innego samolotu i jeszcze dziś wylecą do Larnaki" - powiedział.

Enter Air jest polską czarterową linią lotniczą. Firma powstała w listopadzie 2009 roku. Linia we flocie ma 19 Boeingów. (PAP)