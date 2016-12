Indeks Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,07 proc. do 19.819,8 pkt., S&P 500 zniżkował o 0,03 proc. do 2.249,3 pkt., zaś Nasdaq Composite poszedł w dół o 0,12 proc. do 5.432,1 pkt.

Była to druga z rzędu spadkowa sesja dla trzech głównych indeksów.

Pod kreską znalazły się notowania Amazon. Właściciel sklepu internetowego poinformował, iż otrzymał w USA patent na unoszący się w powietrzu magazyn towarów, które mają być dostarczane do konsumentów przez drony w ciągu kilku minut od złożenia zamówienia.

Wzrosły akcje Nvidii, odrabiając część środowych spadków. W środę fundusz inwestycyjny Citron Research ogłosił, że zajął krótką pozycję na walorach spółki, widząc pole do ich przeceny. Kurs Nvidii zyskał w tym roku już ok. 240 proc.

O ponad 20 proc. drożały akcje Fortress Biotech. Pomyślnie wypadły testy kliniczne leku przeciwnowotworowego opracowanego przez spółkę.

Na rynku walutowym wyraźnie osłabia się amerykański dolar. Kurs EUR/USD wzrósł o 0,7 proc. do 1,048, zaś UDS/JPY spadł o 0,5 proc. do 116,6

Taniała ropa naftowa. Cena baryłki WTI spadła o 0,5 proc. do 53,8 dolara, zaś Brent o 0,1 proc. do 56,1 dolara.

Stany Zjednoczone wydalają 35 rosyjskich dyplomatów w ramach sankcji przeciwko Rosji w związku z ingerowaniem w amerykańskie wybory prezydenckie - poinformował w czwartek "New York Times". Reuters podał, że chodzi o dyplomatów w Waszyngtonie i San Francisco.

Dyplomaci dostali 72 godziny na opuszczenie terytorium Stanów Zjednoczonych. Jak poinformowano, kroki te podjęto w odpowiedzi na działania uznane za niezgodne z praktyką dyplomatyczną.

Liczba osób ubiegających się po raz pierwszy o zasiłek dla bezrobotnych w ubiegłym tygodniu w USA spadła o 10 tys. do 265 tys. z 275 tys. tydzień wcześniej, zgodnie z konsensusem.

Liczba bezrobotnych kontynuujących pobieranie zasiłku wyniosła 2,102 mln w tygodniu, który skończył się 17 grudnia. Tutaj analitycy spodziewali się 2,027 mln osób.

Zapasy ropy naftowej w USA wzrosły w ubiegłym tygodniu o 614 tys. baryłek, czyli 0,1 proc., do 486,06 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE). Konsensus zakładał spadek ilości ropy w amerykańskich magazynach o 1,5 mld baryłek.

Rezerwy paliw destylowanych, w tym oleju opałowego, spadły o 1,88 mln baryłek, czyli 1,2 proc. do 151,63 mln baryłek - podał DoE. DoE podał też, że zapasy benzyny spadły w tym czasie o 1,59 mln baryłek, czyli o 0,7 proc., do 227,14 mln baryłek.

Zapasy amerykańskich hurtowników w listopadzie wzrosły o 0,9 proc., w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował Departament Handlu we wstępnym wyliczeniu. Analitycy spodziewali się wzrostu wskaźnika zapasów w listopadzie o 0,2 proc. W poprzednim miesiącu zapasy spadły o 0,1 proc. (PAP)