Jak poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta Krakowa zakończyły się prace komisji konkursowej powołanej do wyboru kandydata na dyrektora Muzeum Armii Krajowej.

"Komisja zarekomendowała prezydentowi Jackowi Majchrowskiemu kandydaturę Marka Lasoty. Ostateczna decyzja i powołanie nowego dyrektora przewidziane jest na koniec stycznia" – powiedział PAP dyrektor biura prasowego Maciej Grzyb.

Prezydent Krakowa podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie po uzyskaniu zgody zarządu województwa małopolskiego, ponieważ Muzeum AK jest placówką prowadzoną wspólnie przez miasto i samorząd województwa.

"Przystąpiłem do konkursu, bo chcę podjąć nowe wyzwanie. Muzeum AK wymaga dobrej opieki i zasługuje na nią, jest placówką unikatową w skali światowej. Chcemy, by była to także placówka o wysokim standardzie edukacyjnym i badawczym" – powiedział PAP Lasota.

Być może tym razem władzom miasta oraz województwa uda się obsadzić stanowisko dyrektora Muzeum AK. W lipcu 2013 r. na emeryturę odszedł kierujący tą placówką od momentu jej powstania Adam Rąpalski. Mimo ogłoszenia i rozstrzygnięcia konkursów ich zwycięzcy nie zostali dyrektorami. Od sierpnia 2013 r. Muzeum AK kierował historyk UJ Janusz Mierzwa. Po tym jak w połowie 2015 r. złożył rezygnację, pełniącą obowiązki dyrektora była Joanna Mrowiec. W listopadzie tego roku zarząd województwa nie zgodził się na jej powołanie na dyrektora bez konkursu, został więc ogłoszony.

Muzeum AK mieści się w zabytkowym budynku koszarowym centrum logistyki i dowodzenia Twierdzy Kraków, wzniesionym ok. 1911 r. Po sfinansowanej ze środków unijnych rewitalizacji bryła budynku pozostała bez zmian, ale całkowicie przebudowano jego wnętrze, które ma blisko 6,5 tys. m kw. powierzchni. W zbiorach Muzeum AK znajduje się ok. 7 tys. muzealiów i ponad 12 tys. archiwaliów zgromadzonych m.in. dzięki kombatantom AK i ich rodzinom.(PAP)