"Zachęcam i proszę, aby każda parafia archidiecezji katowickiej pomogła przynajmniej jednej syryjskiej rodzinie wskazanej przez Caritas Polską. Niech konkretną realizację tej zachęty i prośby podejmie Parafialny Zespół Caritas" - napisał abp Skworc w "Słowie na uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju", które zostanie odczytane w kościołach archidiecezji katowickiej 1 stycznia.

Zwracając się do wiernych abp Skworc przypomina, że rok 2017 to m.in. Rok św. Brata Alberta, który rozpoczął się 25 grudnia 2016 r., czyli w dniu 100. rocznicy śmierci Alberta Chmielowskiego, i potrwa do kolejnych świąt Bożego Narodzenia.

"Niech ten czas będzie okazją do kontynuowania dzieł miłosierdzia. Do ich podejmowania wezwał nas papież Franciszek w Liście apostolskim +Misericordia et Misera+, napisanym na zakończenie Roku Miłosierdzia. Przykład charytatywnych działań św. Brata Alberta może stać się inspiracją do wyrażenia czynami miłosierdzia tego, co będziemy głosić, realizując temat roku duszpasterskiego: +Idźcie i głoście+" - wskazał hierarcha.

"Zgodnie z wezwaniem tego Świętego mamy być dobrzy jak chleb. Wykorzystajmy zatem ten rok do szerzenia postaw miłosierdzia i podejmowania konkretnych czynów. Jednym z nich może być włączenie się w akcję ogłoszoną przez Caritas Polską +Rodzina – Rodzinie+. Polega ona na wsparciu konkretnych syryjskich rodzin, poszkodowanych w wyniku konfliktu zbrojnego w Syrii" - dodał abp Skworc.

Na stronie internetowej: www.rodzinarodzinie.caritas.pl można dowiedzieć się, jakie są konkretne potrzeby tamtejszych rodzin i w jaki sposób można im zaradzić. Rodzinom mogą pomagać poszczególne rodziny, osoby indywidualne, stowarzyszenia i wspólnoty oraz parafie.

W liście do wiernych abp Skworc obszernie przytacza też treść orędzia papieża Franciszka na obchodzony 1 stycznia Światowy Dzień Pokoju. Metropolita katowicki przypomina także o przypadającym w przyszłym roku 100-leciu objawień w Fatimie, apeluje o duchowe i materialne wsparcie dla Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach oraz zachęca do świętowania uroczystości Objawienia Pańskiego m.in. poprzez udział w dorocznych Orszakach Trzech Króli. (PAP)