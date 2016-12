W sumie grozi mu 13 lat w więzieniu, ponieważ we wrześniu został już skazany na 3 lata pozbawienia wolności w sprawie związanej z zakupem sprzętu inwigilacyjnego dla policji - odnotowuje Reuters. Był wtedy oskarżony o nadużycie stanowiska, oszustwo i łapownictwo.

Agencja podkreśla, że przypadek Aarnio jest rzadkością w Finlandii, której sektor publiczny, według Transparency International, zajmuje drugie miejsce na świecie (po duńskim) na liście najmniej skorumpowanych.

Sąd w Helsinkach uznał Aarnio za winnego zorganizowania przemytu ok. 900 kg haszyszu z Holandii do Finlandii oraz utrudniania policyjnego śledztwa w tej sprawie. Wyrok nie jest prawomocny. Aarnio, aresztowany w 2013 roku, nie przyznawał się do winy. (PAP)