Abbas gotów do rozmów z Izraelem, ale stawia warunki

Prezydent Palestyny Mahmud Abbas powiedział w środę, że jest gotów do wznowienia rozmów pokojowych z Izraelem, o ile zaprzestanie on osadnictwa na ziemiach palestyńskich. To reakcja na przemówienie sekretarza stanu USA Johna Kerry'ego o Bliskim Wschodzie.