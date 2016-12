STYCZEŃ

6 stycznia - Prezes PiS Jarosław Kaczyński spotkał się z premierem Węgier, szefem węgierskiego Fideszu Victorem Orbanem

7 stycznia - Prezydent Andrzej Duda przy okazji uroczystości nominacji sędziów spotkał się z prezesem Trybunału Konstytucyjnego Andrzejem Rzeplińskim; prezydent i prezes TK mieli rozmawiać za zamkniętymi drzwiami.

8 stycznia - Jacek Kurski został powołany na prezesa Telewizji Polskiej przez ministra skarbu państwa Dawida Jackiewicza. Barbara Stanisławczyk została powołana na prezesa Polskiego Radia przez ministra skarbu państwa.

- Rafał Bochenek został rzecznikiem rządu Beaty Szydło.

- W Monitorze Polskim ukazały się postanowienia prezydenta z połowy grudnia o odwołaniu ambasadorów RP w Madrycie Tomasza Arabskiego i uchylające postanowienie poprzednika o mianowaniu Marcina Wojciechowskiego ambasadorem w Kijowie.

9 stycznia - W wielu miastach odbyły się manifestacje pod hasłem "Wolne Media" zorganizowane przez Komitet Obrony Demokracji

13 stycznia - "Demokracja w Polsce ma się dobrze" - podkreśliła premier Beata Szydło przedstawiając w Sejmie informację na temat sytuacji międzynarodowej Polski i jej polityki zagranicznej, wzajemnych relacji Polski z Unią Europejską.

- Komisja Europejska zdecydowała wszcząć wobec Polski pierwszy etap procedury dotyczącej ochrony państwa prawa ze względu na to, że wiążące zasady dotyczące TK nie są obecnie przestrzegane - poinformował wiceszef KE Frans Timmermans.

15 stycznia - Anna Maria Anders została przewodniczącą Rady Ochrony Pamięci Walki i Męczeństwa i nowym pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu międzynarodowego

18 stycznia - prezydent Andrzej Duda spotkał się w Brukseli z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, szefem NATO Jensem Stoltenbergiem, a w Mons z ówczesnym naczelnym dowódcą sił NATO gen. Philipem Breedlove’em.

19 stycznia - Wybory parlamentarne z 25 października 2015 r. są ważne - orzekł Sąd Najwyższy. SN uznał, że brak rejestracji umowy koalicyjnej PiS z Polską Razem i Solidarną Polską nie miał wypływu na wynik.

- "Ważne, żebyśmy mogli rozwiać wątpliwości co do zmian, które wprowadzamy w Polsce" - powiedziała premier Beata Szydło w Parlamencie Europejskim w debacie o sytuacji w Polsce. W trakcie debaty większość frakcji PE krytykowała działania rządu PiS.

22 stycznia - Kwestie sporne we wzajemnych stosunkach - m.in. założenia lipcowego szczytu NATO w Warszawie i zwrot wraku prezydenckiego Tu-154 - były przedmiotem konsultacji wiceszefów MSZ Polski i Rosji, Marka Ziółkowskiego i Władimira Titowa w Moskwie

23 stycznia - Włodzimierz Czarzasty został nowym przewodniczącym SLD; zastąpił na tym stanowisku Leszka Millera.

- W Gdańsku, Wrocławiu, Opolu, Krakowie, Kiecach, Poznaniu i Warszawie odbyły się manifestacje Komitetu Obrony Demokracji związane z wprowadzonymi przez rząd zmianami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych.

26 stycznia - Grzegorz Schetyna został nowym przewodniczącym Platformy Obywatelskiej; był jedynym kandydatem na tę funkcję.

28 stycznia - Prezydenci Polski i Chorwacji Andrzej Duda i Kolinda Grabar-Kitarović rozmawiali w Warszawie o współpracy w formacie państw Morza Bałtyckiego, Morza Czarnego i Adriatyku oraz o warszawskim szczycie NATO.

29 stycznia - "Rewizjonistyczna polityka Rosji i kryzys projektu europejskiego stanowią największe wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej w najbliższych latach" - ocenił szef MSZ Witold Waszczykowski, przedstawiając w Sejmie priorytety polskiej dyplomacji na 2016 r.

LUTY

2 lutego - Premier Beata Szydło w Oslo spotkała się z premier Norwegii Erną Solberg. Jak poinformowała, że polski rząd bardzo poważnie traktuje dywersyfikację źródeł energii i zrobi wszystko, by stworzyć warunki do budowy gazociągu z Morza Północnego do Polski.

3 lutego - Premier Beata Szydło przebywała z wizytą w Paryżu; z prezydentem Francji Francois Hollande'em rozmawiała m.in. o polsko-francuskiej współpracy, w tym gospodarczej i w przemyśle obronnym, kryzysie migracyjnym i członkostwie Wielkiej Brytanii w UE.

4 lutego - Beata Szydło w Londynie wzięła udział w całodniowej konferencji "Wspierając Syrię i region"; zadeklarowała, że polski rząd łącznie przeznaczy w 2016 roku ponad 4,5 miliona euro na pomoc humanitarną dla syryjskich uchodźców.

5 lutego - Premier Wielkiej Brytanii David Cameron w Warszawie spotkał się z premier Beatą Szydło; rozmawiał też z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim.

8 lutego - Do Warszawy przybyli delegaci Komisji Weneckiej (organ doradczy Rady Europy), by o zmianach w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym rozmawiać z władzami i organizacjami pozarządowymi. Z przewodniczącym Komisji Weneckiej Giannim Buquicchio spotkał się prezydent Andrzej Duda; delegacja KW spotkała się prezydium Senatu, z marszałkiem izby Stanisławem Karczewskim (PiS) na czele, a także z prezydium Sejmu z marszałkiem Markiem Kuchcińskim (PiS). Również przedstawiciele klubów przedstawili KW swoje argumenty ws. TK.

- Premierzy Polski i Węgier Beta Szydło i Viktor Orban zapowiedzieli w Budapeszcie umacnianie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

9 lutego - Delegacja Komisji Weneckiej drugiego dnia wizyt w Warszawie spotkała się z organizacjami pozarządowymi oraz z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, TK i RPO.

10 lutego - Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji przed Sejmem; hasłem pikiety było „Nie zmieniajcie nam Konstytucji".

12 lutego - Szefowa rządu z wizytą w Berlinie; z kanclerz Angelą Merkel rozmawiała o problemie migracji, kwestii Brexitu, realizacji traktatu między Polską i Niemcami o dobrym sąsiedztwie i szczycie NATO.

- Do "zwolnienia tempa" stanowienia prawa i prowadzenia szerszych konsultacji społecznych wezwał polskie władze Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Nils Muiznieks; za najbardziej palący uznał kryzys wokół TK.

13 lutego - Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa; forum dyskusji o polityce bezpieczeństwa.

15 lutego - Premier Beata Szydło w Pradze wzięła udział w spotkaniu liderów Grupy Wyszehradzkiej; spotkanie dotyczyło negocjacji UE z Londynem i kwestii migracji.

18 lutego - Premier Beata Szydło wzięła udział w szczycie UE w Brukseli dotyczącym warunków dalszego członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii.

26 lutego - "Największym sukcesem pierwszych 100 dni rządu jest program +Rodzina 500 plus+, błędem - pierwotna wersja projektu w sprawie tzw. podatku od hipermarketów - mówiła premier Beata Szydło podsumowując 100 dni rządu.

- PiS podąża w stronę dyktatury, nie ma na to zgody Platformy - oświadczył szef PO Grzegorz Schetyna. Prezes PiS Jarosław Kaczyński pełni rolę superpremiera i naczelnika rządu Beaty Szydło; wydaje rozkazy, ale nie ponosi odpowiedzialności - oceniła b. premier Ewa Kopacz.

27 lutego - "Gazeta Wyborcza" opublikowała projekt opinii Komisji Weneckiej, datowany na 26 lutego. W projekcie opinii Komisja Wenecka w konkluzjach wzywa wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

- Sprzed Stadionu Narodowego w Warszawie na plac Piłsudskiego przeszła manifestacja pod hasłem "My, naród" zorganizowana przez Komitet Obrony Demokracji.

28 lutego - Prezydent Andrzej Duda i prezydent Słowacji Andrej Kiska w słowackiej Tatrzańskiej Łomnicy rozmawiali o bezpieczeństwie, perspektywie słowackiej prezydencji w UE, o współpracy krajów ABC (Adriatyku-Bałtyku-Morza Czarnego)

29 lutego - Akt utworzenia Muzeum "Żołnierzy Wyklętych" i więźniów politycznych PRL w areszcie śledczym na warszawskim Mokotowie podpisał minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w obecności prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

MARZEC

1 marca - W Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent Andrzej Duda wręczył trzy nominacje generalskie w tym m.in. na gen. brygady pozostającemu w stanie spoczynku Janowi Podhorskiemu ps. Zygzak, Marciniak. Były to pierwsze nominacje generalskie wręczone przez Andrzeja Dudę; po raz pierwszy też generałów mianowano w Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Obchodzony 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych prezydent nazwał "wielkim świętem". Wyraził nadzieję, że Żołnierze Wyklęci staną się "wielkim fundamentem silnej, suwerennej, niepodległej Polski".

2 marca - Wiceszef MSZ Aleksander Stępkowski zaproponował sekretarzowi generalnemu Rady Europy Thorbjoernowi Jaglandowi przełożenie terminu wydania opinii przez Komisję Wenecką ws. zmian dot. Trybunału Konstytucyjnego. Stępkowski rozmawiał tego dnia z Jaglandem nt. upublicznienia projektu opinii Komisji Weneckiej ws. zmian dot. TK.

Biuro Komisji Weneckiej poinformowało na stronie internetowej, że uchwalenie opinii ws. zmian dot. polskiego Trybunału Konstytucyjnego nastąpi zgodnie z planem. Przyjmujemy do wiadomości decyzję Komisji Weneckiej - powiedział Stępkowski.

W ujawnionym projekcie opinii Komisja Wenecka wzywała wszystkie organy państwa do pełnego poszanowania i wprowadzenia w życie orzeczeń TK. Jak napisano, dopóki sytuacja kryzysu konstytucyjnego ws. TK pozostaje nierozwiązana i dopóki Trybunał nie może wykonywać pracy w skuteczny sposób, zagrożone są nie tylko rządy prawa, ale demokracja i prawa człowieka.

- Na stronach MSZ opublikowano datowany na 29 lutego, list szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego do wiceszefa KE Fransa Timmermansa. Minister napisał, że rząd nie ma "najmniejszego wpływu" na tryb prac TK, sugerując jednocześnie by komisarz UE o wyjaśnienia dot. funkcjonowania Trybunału zwrócił się do prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Szef MSZ wyjaśnił, że zwraca się do Timmermansa w związku z listem skierowanym do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z dnia 1 lutego 2016 roku. Jak napisał szef MSZ, Ziobro nie może udzielić odpowiedzi "ze względu na ogromne obciążenie pracami legislacyjnymi".

4 marca - W czasie przejazdu prezydenckiej kolumny, w jednym z pojazdów uszkodzeniu uległa opona. Prezydentowi, ani żadnej z towarzyszących mu osób nic się nie stało. Prezydent uczestniczył w Karpaczu w mistrzostwach Polski parlamentarzystów i samorządowców w narciarstwie alpejskim.

7 marca - Kandydatka PiS Anna Maria Anders zdobyła mandat senatora w wyborach uzupełniających w okręgu nr 59, obejmującym część województwa podlaskiego

9 marca - Trybunał Konstytucyjny uznał, że cała nowela ustawy o TK jest niezgodna m.in. z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji. 12-osobowy skład TK zakwestionował m.in. określenie pełnego składu jako co najmniej 13 sędziów; wymóg większości 2/3 głosów dla jego orzeczeń; nakaz rozpatrywania wniosków przez TK według kolejności wpływu; wydłużenie terminów rozpatrywania spraw przez TK; możliwość wygaszania mandatu sędziego TK przez Sejm oraz brak w noweli vacatio legis. Dwoje sędziów TK Julia Przyłębska i Piotr Pszczółkowski złożyli zdania odrębne do wyroku.

Rzecznik rządu Rafał Bochenek oświadczył, że "komunikat Trybunału Konstytucyjnego nie spełnia przesłanek ustawowych, by być uznanym za wyrok". Jak mówił, dlatego rząd "nie może tego komunikatu opublikować".

11 marca - Komisja Wenecka w wydanym komunikacie poinformowała, że konkluzją jej opinii na temat Trybunału Konstytucyjnego w Polsce jest to, że "osłabianie efektywności Trybunału podważy demokrację, prawa człowieka i rządy prawa" w Polsce. "Zarówno poprzednia, jak i obecna większość w polskim parlamencie podjęły niekonstytucyjne działania" - oceniono.

Opinia Komisji Weneckiej jest dokumentem niewiążącym, rząd przeanalizuje możliwości jej zastosowania - mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek.

- Posłowie PiS złożyli w Sejmie projekt ustawy zmieniający zasady działania IPN. Instytutowi przyznane są m.in. dotychczasowe kompetencje Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Projekt zakłada też poszerzenie zakresu badań IPN i zmiany w trybie wyboru prezesa IPN.

12 marca - Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że premier Beata Szydło zdecydowała o przekazaniu opinii Komisji Weneckiej do Sejmu, by to parlamentarzyści wszystkich klubów "podjęli wspólną pracę nad rozwiązaniem politycznego sporu". Powtórzył stanowisko rządu w sprawie publikacji orzeczenia TK z 9 marca. "Podtrzymujemy zdanie, że rząd RP nie może opublikować stanowiska niektórych sędziów TK, które nie jest oparte na przepisach prawa" - mówił.

- Co najmniej kilkanaście tysięcy osób uczestniczyło w manifestacji w Warszawie, wzywającej rząd do publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca. Protest zorganizowała Nowoczesna, udział wzięli m.in. politycy PO i działacze KOD. Demonstracje odbyły się też w kilku innych miastach. Manifestacje odbyły się pod hasłem "Przywróćmy ład konstytucyjny".

17 marca - Prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości otwarcia Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej powiedział, że „Polska, a także sprawiedliwość dziejowa, takiego pomnika potrzebowała”. Wcześniej podczas ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych Polakom ratującym Żydów Duda mówił, że dzięki setkom tysięcy Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej, naród polski mógł przetrwać godnie.

- 19 marca prezydent A. Duda spotkał się w Krakowie z delegacją amerykańskich senatorów. W nieformalnym spotkaniu z Dudą uczestniczyli: senator polskiego pochodzenia Barbara Mikulski z Partii Demokratycznej oraz Angus S. King jr., Dan Coats, Richard Burr, Mark Warner.

22 marca - MSZ poinformowało, że wśród poszkodowanych w bombowych zamachach terrorystycznym, do których doszło w Brukseli poszkodowanych zostało trzech polskich obywateli. Jedna Polka zginęła. Premier zwołała posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w związku z zamachami.

24 marca - Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w której zapisano, że to Senat opiekuje się Polonią i współpracuje w tym względzie z organizacjami pożytku publicznego.

31 marca - Pod hasłem "Dialog i kompromis polityczny w Polsce" odbyło się w Sejmie spotkanie liderów partii. Wzięli w nim udział przedstawiciele ośmiu partii zaproszonych przez Marka Kuchcińskiego: PiS, PO, Kukiz'15, Nowoczesnej, PSL oraz ugrupowań pozaparlamentarnych: KORWiN, SLD i Partii Razem.

KWIECIEŃ

4 kwietnia - Sekretarz generalny Rady Europy Thorbjoern Jagland rozpoczął dwudniową wizytę w Polsce. Spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim, ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobrą, wicepremierem i ministrem kultury Piotrem Glińskim oraz szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim. Tematem rozmów była m.in. sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego. Następnego dnia Jagland rozmawiał jeszcze z rzecznikiem praw obywatelskich Adamem Bodnarem i przedstawicielami polskich organizacji pozarządowych.

Jagland ocenił, że Trybunał Konstytucyjny jest sparaliżowany; problem powinien być rozwiązany w parlamencie. Premier oceniła, że w Polsce nie dzieje się nic, co "miałoby absorbować opinię europejską".

5 kwietnia - Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans odwiedził Warszawę. Początkiem wyjścia z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego powinno być pełne poszanowanie dla wyroków TK, które powinny być ogłoszone i wdrożone - oświadczył po spotkaniu z szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, wicepremierem Mateuszem Morawieckim i prezesem TK Andrzejem Rzeplińskim mówił na konferencji prasowej

10 kwietnia - W 6. rocznicę katastrofy smoleńskiej, odbyły się uroczystości przed Pałacem Prezydenckim, a także na stołecznych wojskowych Powązkach. Delegacja władz państwowych udała się też do Smoleńska. Własne obchody zorganizowało też PiS, wzięli w nich udział premier i prezydent.

13 kwietnia - Parlament Europejski przyjął rezolucję dot. Polski, w której stwierdził, że paraliż TK zagraża demokracji, prawom człowieka i praworządności. W ocenie PO, Nowoczesnej i PSL dokument przedstawia prawdziwy obraz sytuacji w Polsce. To polityczna rezolucja - komentowała premier Szydło.

14 kwietnia - W głosowaniu nad wyborem sędziego TK posłanka Małgorzata Zwiercan (Kukiz'15) podniosła rękę w imieniu kolegi klubowego Kornela Morawieckiego. W efekcie Zwiercan została wykluczona z klubu Kukiz'15, a Morawiecki sam z niego wystąpił. Prezydent zwrócił się do marszałka Sejmu o wyjaśnienia w sprawie głosowania nad wyborem prof. Jędrzejewskiego na sędziego TK.

- Ambasador Federacji Rosyjskiej Siergiej Andriejew został zaproszony do MSZ w związku z incydentem wojskowym z udziałem rosyjskich samolotów, do którego doszło na Morzu Bałtyckim. Su-24 przeleciały 20 razy nad niszczycielem USS Donald Cook, znajdującym się na wodach międzynarodowych na Bałtyku. Na pokładzie okrętu był polski śmigłowiec. Informacje o incydencie przekazały źródła amerykańskie. Biały Dom wyraził zaniepokojenie.

15 kwietnia - Uroczystym posiedzeniem Zgromadzenia Narodowego w Poznaniu i mszą w tamtejszej archikatedrze uczczono 1050-lecie chrztu Polski. Prezydent Andrzej Duda nazwał w orędziu chrzest Mieszka I najważniejszym wydarzeniem w dziejach państwa i narodu. Jak mówił cywilizacje grecka, rzymska i chrześcijańska stały się trzema filarami polskiej tożsamości i kultury.

Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego - wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu - odbyło się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich, po raz pierwszy w historii poza Warszawą. Obradom przewodniczyli marszałkowie obu Izb parlamentu. Wzięli w nim udział, obok głowy państwa i parlamentarzystów, m.in. ministrowie z premier Beatą Szydło, członkowie Konferencji Episkopatu Polski pod przewodnictwem metropolity poznańskiego abp. Stanisława Gądeckiego oraz przedstawiciele parlamentów europejskich i korpusu dyplomatycznego.

18 kwietnia - Premier Beata Szydło spotkała się w Warszawie z premierem Danii Larsem Lokke Rasmussenem. Inwestycja Baltic Pipe jest strategiczna dla Polski, z satysfakcją odnotowuję zrozumienie dla realizacji tej inwestycji - powiedziała Szydło. Premier Danii zaznaczył, że jest szansa na pogłębienie polsko-duńskiej współpracy handlowej.

25 kwietnia - List otwarty - zatytułowany "Przywróćmy demokratyczne państwo prawa" - wystosowali b. prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski; b. szefowie MSZ: Włodzimierz Cimoszewicz, Andrzej Olechowski, Radosław Sikorski; b. opozycjoniści: Ryszard Bugaj, Władysław Frasyniuk, Bogdan Lis, Jerzy Stępień.

Reprezentanci rządu ocenili, że sygnatariusze listu otwartego stawiają absurdalną tezę, iż zagrożona jest demokracja, nie chcą się pogodzić z tym, że Polacy wybrali PiS. Według opozycji list dobrze oddaje obecną sytuację i pokazuje sprzeciw społeczny wobec niszczenia demokracji.

28 kwietnia - Prezydent Andrzej Duda przyjął ślubowanie od sędziego TK Zbigniewa Jędrzejewskiego.

- Zawiązał się komitet budowy pomników: smoleńskiego i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję, że na 8. rocznicę tragedii smoleńskiej pomniki będą gotowe.

29 kwietnia - Zakończyły się warszawskie rozmowy delegacji Komisji Weneckiej ws. noweli ustawy o policji, zmieniającej zasady inwigilacji. Prowadziła je przez dwa dni z przedstawicielami parlamentu, władz, korporacji prawniczych, RPO i organizacji pozarządowych.

- PiS złożył projekt ustawy o TK zakładający m.in., że rozprawa w pełnym składzie wymagałaby udziału co najmniej 11 z 15 sędziów, a zasada rozpatrywania spraw według kolejności wpływu nie dotyczyłaby m.in. wniosków ws. ustawy o TK.

MAJ

1 maja - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Kaliszu z uczestnikami ogólnopolskich pielgrzymek ludzi pracy i pracodawców do Sanktuarium św. Józefa. "Po 1989 roku nie wszystko w Polsce zostało zrobione dobrze, wiele wspólnego dobra narodowego zostało zmarnowane albo rozkradzione, a całe regiony Polski wpadły w ubóstwo" - mówił prezydent. Jak dodał, za pracę należy się "godziwe wynagrodzenie".

- Z okazji Międzynarodowego Dnia Solidarności Ludzi Pracy na ulicach polskich miast manifestowali przedstawiciele lewicowych ugrupowań i związków zawodowych. W Warszawie odbył się marsz m.in. OPZZ, ZNP, SLD, UP i PPS.

2 maja - Dzień Flagi Narodowej i Dzień Polonii i Polaków. Przed kancelarią premiera odbyło się uroczyste podniesienie flagi na maszt. W uroczystości uczestniczyła premier Beata Szydło, szef MON Antoni Macierewicz oraz dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Kętach. Uroczystość podniesienia flagi na wieży zegarowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się z udziałem pary prezydenckiej.

- Prezydent Duda wręczył odznaczenia państwowe za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk polonijnych, za krzewienie polskiej kultury i tradycji narodowych. Duda przekonywał, że biało-czerwona flaga jest wspólna, a wobec biało-czerwonych barw wszyscy jesteśmy jednakowi i wszyscy jesteśmy równi.

- Prezydent Duda złożył życzenia z okazji przypadającego 2 maja Dnia Polonii i Polaków za Granicą. Dziękował rodakom m.in. za dbałość o to, aby w sercach młodych ludzi była obecna Polska. Premier Szydło przekazała pozdrowienia dla Polaków mieszkających poza granicami kraju. "Chcę zapewnić, że Polska zawsze będzie na was czekać" - podkreśliła. Życzenia Polonii złożył także szef MSZ Witold Waszczykowski. Zapewnił, że "Rzeczpospolita nie zapomina o Polonii i Polakach zagranicą".

- Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że zmiana konstytucji jest potrzebna, by Polska stała się krajem bezpieczeństwa, wolności, sprawiedliwości i równości. Krytycznie do pomysłu zmian ustawy zasadniczej odniosły się: PO, PSL, Nowoczesna. Do rozmów jest gotowy Kukiz'15.

- Prezydent Duda podpisał pierwszą inicjatywę legislacyjną z zakresu oświaty polonijnej. Inicjatywa prezydenta to nowelizacja ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego. Została opracowana w odpowiedzi na "potrzeby Polonii i Polaków mieszkających za granicą".

3 maja - 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystej mszy świętej w intencji ojczyzny w warszawskiej archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Odznaczył orderami Orła Białego: Irenę Szewińską, Michała Lorenca, Michała Kleibera, Wandę Półtawską, Zofię Romaszewską i Bronisława Wildsteina.

- Prezydent podczas obchodów rocznicowych podkreślił, że należy się pochylić nad konstytucją z 1997 r., dokonać wnikliwej jej oceny i przygotować rozwiązania. Ocenił, że ustawa zasadnicza z 1997 r. to "konstytucja czasu przejściowego".

4 maja - Prezydent podpisał nowelę ustawy, zgodnie, z którą każdy, kto ukończył 75. rok życia, bez względu na status materialny, będzie miał prawo do bezpłatnych leków znajdujących się na wykazie ogłaszanym przez ministra zdrowia.

- Prezydent podpisał nowelizację Karty Nauczyciela, która zakłada likwidację tzw. godzin karcianych i zawiera nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, m.in. rozszerza na wszystkich wymóg niekaralności.

5 maja - Lider KOD Mateusz Kijowski poinformował, że powstała koalicja "Wolność, Równość, Demokracja". Do koalicji przystąpiły m.in.: Nowoczesna, PSL, Inicjatywa Polska, SLD, Zieloni, Partia Demokratyczna, Stronnictwo Demokratyczne.

- KOD złożył w Sejmie obywatelski projekt ustawy o TK, który przewiduje m.in. wybór sędziów TK przez Sejm większością 2/3 głosów, 6-letnią kadencję prezesa Trybunału oraz składanie przez sędziego ślubowania przed marszałkiem Sejmu, a nie prezydentem.

7 maja - Marsz KOD i opozycji, Parada Schumana oraz pochód środowisk narodowo-katolickich przeszły ulicami Warszawy w związku z przypadającym 9 maja "Dniem Europy". Według szacunków stołecznego ratusza, w marszu opozycji wzięło udział 240 tys. osób. Policja podała, że w kulminacyjnym momencie manifestacji na Placu Piłsudskiego uczestniczyło ok. 45 tys. osób.

8-11 maja - Czterodniowa wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Kanadzie. Prezydent spotkał się z kanadyjskim premierem Justinem Trudeau i gubernatorem generalnym Kanady. Głównymi tematami rozmów były: wzmocnienie wschodniej flanki NATO, polityka klimatyczna, relacje gospodarcze i Ukraina Para prezydencka odwiedziła też miejsca ważne dla Polonii.

9 maja - Spotkanie szefów MSZ Polski Witold Waszczykowski i Chorwacji Miro Kovaca. Ministrowie zadeklarowali, że Państwa Europy Środkowej powinny intensywniej współpracować i stworzyć grupę lobbystyczną w Unii Europejskiej i NATO na rzecz realizacji naszych interesów.

10 maja - Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych, który określa zasady prowadzenia działań antyterrorystycznych oraz współpracy instytucji państwowych w tym zakresie.

- Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z Organizacją Szczytu NATO w Warszawie w 2016 r. Projekt zakłada, że podczas lipcowego szczytu NATO w Warszawie będzie obowiązywał zakaz zgromadzeń spontanicznych.

11 maja - Sejm wysłuchał informacji rządu o wynikach audytu rządów PO-PSL. Premier Beata Szydło powiedziała, że przez 8 lat budowano państwo teoretyczne, w którym obywatele się nie liczyli. Jak mówiła, w tym czasie Polacy stracili ok. 340 mld zł. Zapowiedziała, że zwróci się o powołanie komisji śledczej ws. Amber Gold.

Szefowa rządu podkreśliła, że działania ekipy PO-PSL wynikały z innych pobudek, niż interes państwa. Audyt w podległych sobie resortach przedstawili też ministrowie. Prezes PiS Jarosław Kaczyński ocenił, że poziom rządów PO-PSL osiągnął dno, a liczba rzeczy złych była po prostu gigantyczna.

- Szef PO Grzegorz Schetyna ocenił, że raport nt. 8 lat rządów PO-PSL, to "kiepski spektakl". Jak mówił, prawda o 8 latach rządów PO-PSL, to 450 mld zł uzyskanych z UE. W ocenie PSL, raport, to akt bezradności PiS oraz ich brak pomysłu na przyszłość. Według Nowoczesnej, raport to hucpa i nie ma to nic wspólnego z rzetelną analizą stanu Polski. Kukiz'15 ocenił, że PiS zrobił happening polityczny, a nie audyt.

Były premier Donald Tusk, obecnie przewodniczący Rady Europejskiej, skomentował audyt na Twitterze: "Są trzy prawdy: świento prowda, tys prowda i audyt".

- Sejm nie zgodził się na odrzucenie przedstawionego przez Radę Ministrów raportu o rządach PO-PSL.

13 maja - Premier Beata Szydło została przyjęta na audiencji u papieża Franciszka. Rozmowa dotyczyła Światowych Dni Młodzieży zaplanowanych w Polsce na koniec lipca.

- Z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, szefa MON Antoniego Macierewicza, przedstawicieli administracji USA z zastępcą sekretarza obrony Robertem Workiem, w Redzikowie odbyła się uroczystość rozpoczęcia budowy bazy pocisków przechwytujących amerykańskiego systemu obrony przeciwrakietowej. Prezydent przekonywał, że system obrony przeciwrakietowej wzmocni także bezpieczeństwo Polski, bo będzie stałym elementem infrastruktury NATO w naszym kraju.

- VIII Kongres Kobiet. Prezydent w liście do uczestniczek Kongresu napisał, że wokół sytuacji kobiet w Polsce narosło wiele mitów. "Kobiety mogą się tutaj spełniać, realizować swoje marzenia, zdobywać naukowe i zawodowe laury; są szanowane i doceniane" - ocenił.

16-18 maja - Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą przebywali z trzydniową wizytą we Włoszech. Duda spotkał się z prezydentem i premierem Włoch, wziął też udział w uroczystościach na Monte Cassino w 72. rocznicę zwycięskiej bitwy o to wzgórze.

17 maja - Na posiedzeniu Rady Ministrów zostało przedstawione sprawozdanie z pierwszego półrocza działalności rządu. Premier powiedziała, że obowiązkiem władzy jest rozliczanie się z deklaracji. "Wiele udało się zrealizować, ale trzeba też wyciągać wnioski z błędów własnych i poprzedników" - podkreśliła. Rozliczać będą nas obywatele - dodała. Sprawozdanie z półrocza działalności przedstawili też ministrowie.

- PO uznała, że pół roku rządów PiS to antydemokratyczna rewolucja, chaos, zła zmiana, agresywne traktowanie opozycji, niszczenie TK i niezależności instytucji. W ocenie PSL, rząd PiS zasługuje "na pałę", bo zepsuł wszystko, czego się dotknął.

- w Sejmie spotkanie ws. sytuacji wokół TK z udziałem: prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, prezesa PSL Władysława Kosiniak-Kamysza i przedstawiciel partii KORWiN; na spotkanie nie przyszli reprezentanci: PO, Kukiz'15, Nowoczesnej, SLD i Partii Razem. Jarosław Kaczyński powiedział po spotkaniu, że w krótkim czasie powinny się rozpocząć prace nad ustawą o TK w oparciu o projekty PiS i PSL. Jak podkreślił, będzie to rozwiązanie przejściowe, projekt ostatecznej ustawy przygotują eksperci.

Kaczyński zadeklarował, że PiS jest gotowy rozważyć możliwość wyboru sędziów TK przez Sejm większością 2/3 głosów, ale - jak zastrzegł - tylko w ramach zmiany konstytucji.

18 maja - Z udziałem premier Beaty Szydło w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy, skupiający reprezentantów świata biznesu, nauki, polityki i mediów.

20 maja - Premier przedstawiła w Sejmie informację rządu ws. komunikatu Komisji Europejskiej dot. sytuacji w Polsce. "Rząd nigdy nie będzie ulegał żadnemu ultimatum, tylko woli obywateli" - oświadczyła. Zarzuciła opozycji podważanie polskiej suwerenności. Dodała, że to KE, nie Polska ma problem z reputacją i autorytetem. "Polska się za panią wstydzi za to, co pani powiedziała, sprofanowała pani konstytucję - powiedział szef PO Grzegorz Schetyna.

- Sejm przyjął uchwałę, w której wzywa rząd do "przeciwstawienie się wszelkim działaniom przeciwko suwerenności państwa". Uchwała głosi, że "prawa i wolności obywatelskie nie są zagrożone w naszym państwie".

21 maja - Prezydent z małżonką złożył oficjalną wizytę w Norwegii. Prezydent spotkał się z królem Haraldem V i premier Erną Solberg. Odbył też rozmowy w bazie Dowództwa Operacyjnego Sił Zbrojnych i wygłosił wykład w Norweskim Instytucie Noblowskim. Główne tematy rozmów, to: współpraca w zakresie energetyki oraz szczyt NATO w Warszawie w 2016 roku.

22 maja - Premier Beata w Stambule na pierwszym Światowym Szczycie Humanitarnym ONZ. Rząd zadeklarował, że Polska będzie popierała te rozwiązania, które będą miały na celu wspieranie praw człowieka na forum międzynarodowym.

24 maja - Spotkanie premier Szydło z wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Celem rozmów były możliwe rozwiązania kryzysu wokół TK. Premier i Timmermans zgodzili się, że rozwiązanie konfliktu wokół TK można wypracować tylko w Polsce. "Rząd zaproponował rozwiązania, które mógłby przyjąć parlament, a które spełniają warunki do tego, by spór wokół TK został zażegnany" - powiedziała Szydło.

Wiceszef KE zadeklarował wsparcie Komisji w wypracowaniu rozwiązania kryzysu.

Pomysłu na rozwiązanie kryzysu szukała też opozycja. W Sejmie odbyło się spotkanie zorganizowane przez PO, Nowoczesną i PSL ws. rozwiązania kryzysu wokół TK. Biorą w nim również udział reprezentanci klubu Kukiz'15 oraz przedstawiciel PiS, jako obserwator.

30-31 maja - Dwudniowa wizyta w Polsce sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło, ministrem obrony Antonim Macierewiczem i szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim. Przyjazd Stoltenberga był związany z ostatnim etapem przygotowań do szczytu NATO w Warszawie. Głównymi tematami rozmów były agenda szczytu oraz treść decyzji, które mają zapaść w Warszawie.

Prezydent mówił, że Polsce zależy, by szczyt NATO był wszechstronny i odpowiedział na problemy bezpieczeństwa na Wschodzie i Południu. Stoltenberg zadeklarował, że po warszawskim szczycie będzie więcej wojsk NATO w Polsce.

31 maja - W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Podczas uroczystości prezydent Duda wręczył odznaczenia państwowe przedstawicielom samorządu. Według Dudy, praca samorządowca to służba, to działalność, która wymaga serca.

- Prezydent podpisał nowelę ustawy o IPN. W jej myśl kandydat na prezesa IPN będzie wyłaniany w konkursie ogłaszanym przez Kolegium IPN, prezesa będzie powoływał Sejm; Kolegium zastąpi obecną Radę. Zlikwidowana będzie Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.

CZERWIEC

1 czerwca - Premier Estonii Taavi Roiva złożył wizytę w Warszawie. Z szefową polskiego rządu Beatą Szydło rozmawiał m.in. o zbliżającym się szczycie NATO oraz o planowanej rozbudowie gazociągu Nord Stream. Premierzy rozmawiali też o polityce migracyjnej UE i zaproponowanej przez Komisję Europejską reformie zasad azylowych.

- Komisja Europejska wysłała do Warszawy opinię ws. praworządności w Polsce. Opinia jest elementem prowadzonej przez KE od stycznia wobec Polski procedury ochrony praworządności, w której celem jest zbadanie, czy sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego nie zagraża zasadom praworządności. Prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że spór wokół TK uda się załagodzić w wyniku kompromisu między partiami obecnymi w parlamencie. Wiceszef MSZ Konrad Szymański mówił, że rząd jest gotowy do konsultacji, ale nie może zgodzić się na każde rozwiązanie.

2 czerwca - W Warszawie wizytę złożyła szefowa unijnej dyplomacji Federika Mogherini. Głównymi tematami rozmów z prezydentem Andrzejem Dudą, premier Beatą Szydło i szefem MSZ Witoldem Waszczykowskim, to: lipcowy szczyt NATO i Partnerstwo Wschodnie.

3 czerwca - Rząd zaprezentował program Mieszkanie Plus; jego celem jest umożliwienie dostępu do rynku mieszkaniowego szerszej grupie Polaków. Głównymi beneficjantami programu mają być rodziny o średnich dochodach, które nie mają szans na uzyskanie własnego mieszkania. Program zakłada wybudowanie tanich mieszkań na wynajem, co doprowadzi do zmniejszenia deficytu mieszkaniowego.

4 czerwca - 27. rocznica pierwszych częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, które zakończyły się wielkim zwycięstwem Solidarności. W siedzibie Domu Spotkań z Historią odbyła się debata "Gotowość. Społeczeństwo i jego przywódcy. Marzec 1981 - czerwiec 1989" z udziałem dawnych opozycjonistów.

- Rocznicę wyborów z 4 czerwca upamiętnił marsz Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie pod hasłem "Wszyscy dla Wolności".

- Prezydent podkreślił, że wybory 4 czerwca 1989 r. nie były w pełni wolne. Jak zaznaczył Polacy powiedzieli tego dnia "nie" funkcjonariuszom komunistycznego systemu PZPR, ale ludzi tych i tak wprowadzono wówczas do Sejmu.

7 czerwca - Lipcowy szczyt NATO w Warszawie był tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego, zwołanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. W posiedzeniu RBN wzięli udział m.in. premier Beata Szydło i liderzy ugrupowań politycznych. Prezydent zaapelował do uczestników RBN o wstrzemięźliwość i niepodgrzewanie sporów przed szczytem NATO i Światowymi Dniami Młodzieży.

- Zespół ekspertów Kancelarii Prezydenta zaproponował rozwiązania ws. kredytów frankowych; chodzi o usunięcie z umów klauzul denominacyjnych, indeksacyjnych i waloryzacyjnych, poprzez alternatywne: zastosowanie dwóch wariantów "kursu sprawiedliwego" lub przewalutowanie kredytu.

8 czerwca - Ponad 30 zasłużonych działaczy opozycji demokratycznej odznaczył Orderami Odrodzenia Polski prezydent Andrzej Duda. Wśród odznaczonych znalazł się m.in. Krzysztof Wyszkowski, który otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.

9 czerwca - PiS złożył projekt ustawy o Radzie Mediów Narodowych. Ma ona liczyć 5 członków: 3 powoływanych przez Sejm i 2 przez prezydenta spośród kandydatów wskazanych przez opozycję. Rada ma m.in. powoływać władze TVP, PR i PAP. Ponadto do 3 osób ma być zmniejszony skład KRRiT.

- Wzmocnienie wschodniej flanki NATO, walka z terroryzmem i wspólne działania ws. kryzysu migracyjnego były przedmiotem rozmów w Warszawie ministrów spraw zagranicznych Polski, Rumunii i Turcji - Witolda Waszczykowskiego, Lazara Comanescu i Mevluta Cavusoglu.

9-10 czerwca - Prezydent Andrzej Duda z małżonką przebywali z dwudniową wizytą w Danii. Prezydent wziął udział w Polsko-Duńskim Forum Biznesu. Rozmawiał też z królowa Danii Małgorzatą II i premierem Larsem Lokke Rasmussenem. Rozmowy w Kopenhadze dotyczyły kwestii związanych z lipcowym szczytem NATO w Warszawie, współpracy na rzecz bezpieczeństwa w rejonie Morza Bałtyckiego oraz gazociągu Baltic Pipe, który ma połączyć systemy gazowe Danii i Polski.

10 czerwca - Sejm powołał nowego prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Zastąpił on Marka Belkę, który skończył sześcioletnią kadencję prezesa NBP.

- Sejm uchwalił ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Wcześniej odrzucone zostały wszystkie wnioski mniejszości. To ustawa oznaczająca "zero tolerancji dla terrorystów" - uważa PiS. Są w niej przepisy naruszające prawa obywatelskie - podnosi opozycja.

13 czerwca - Szefowie MSZ Polski i Francji: Witold Waszczykowski i Jean-Marc Ayrault rozmawiali w Warszawie m.in. o kwestii referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie pozostania tego kraju w UE. " Liczymy na pozostanie Wielkiej Brytanii w UE, jest ono w dobrym interesie zarówno Unii, jak i Brytyjczyków - przekonywali na wspólnej konferencji prasowej.

14-15 czerwca - Minister SZ Witold Waszczykowski z dwudniową wizytą w Izraelu. Spotkał się z premierem Benjaminem Netanjahu oraz ministrem bez teki Cachim Hanegbim. Szef MSZ odwiedził także Autonomię Palestyńską - spotkał się z palestyńskim ministrem SZ Rijadem al-Malkim. Celem wizyty było omówienie stosunków bilateralnych a także dyskusja na temat bliskowschodniego procesu pokojowego.

14. czerwca - Rząd przyjął propozycję wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. na poziomie 2 tys. zł.

15 czerwca - Prezydent wziął udział w Kongresie Organizacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Warszawie. Przekonywał., że Polska nie jest jeszcze w pułapce średniego dochodu, ale jest nią bardzo zagrożona.

16-17 czerwca - Prezydent Duda z wizytą w Niemczech z okazji obchodów 25-lecia polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie; spotkał się z prezydentem Niemiec Joachimem Gauckiem i kanclerz Angelą Merkel. Politycy rozmawiali m.in. o współpracy gospodarczej, gazociągu Nord Stream 2 oraz sankcjach nałożonych na Rosję.

17. czerwca - wizyta prezydenta Niemiec Joachima Gaucka w Warszawie; rozmowy z prezydentem Dudą i premier Szydło. Główne tematy rozmów, to przyszłość Europy - w obliczu m.in. referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie jej dalszego członkostwa w UE.

18 czerwca - Prezydent Andrzej Duda podpisał postanowienia o wysłaniu kontyngentów wojskowych do Kuwejtu i Iraku w celu wsparcia koalicji walczącej przeciwko tzw. Państwu Islamskiemu. Postanowienia prezydenta dotyczą użycia kontyngentów od 20 czerwca do 31 grudnia br. w operacji Inherent Resolve w ramach Globalnej Koalicji do walki z tzw. Państwem Islamskim.

19 czerwca - Prezydent Duda uczestniczył w Płocku (Mazowieckie) w obchodach 40. rocznicy wystąpień robotniczych z czerwca 1976 r. W ramach uroczystości ulicami miasta przeszedł marsz pamięci. Prezydent mówił m.in., że robotnicy Płocka, Radomia i Ursusa stanęli w obronie swojej godności, która polega na możliwości godziwego życia i pracy.

20-21 czerwca - Wizyta w Polsce prezydenta Chin Xi Jinpinga. Rozmowy z prezydentem, premier, marszałkami Sejmu i Senatu. Główne tematy rozmów, to otwarcie rynku chińskiego na polskie produkty, rozwój handlu i inwestycji infrastrukturalnych. Prezydent i przewodniczący ChRL podpisali oświadczenie o ustanowieniu wszechstronnego strategicznego partnerstwa między Polską a Chinami.

Prezydent wyraził nadzieję, że Polska stanie się bramą do Europy dla Chin, przede wszystkim pod względem gospodarczym. Premier podkreśliła, że Polska ma wiele projektów gospodarczych i inwestycyjnych, które chce realizować wspólnie z Chinami. Xi Jinping przekonywał, że Polska może odgrywać bardzo ważną rolę w połączeniu między Chinami a Europą.

21 czerwca - Prezes Narodowego Banku Polskiego prof. Adam Glapiński złożył przysięgę przed Sejmem i objął obowiązki szefa banku centralnego na sześcioletnią kadencję. Glapiński zastąpił prof. Marka Belkę. W krótkim wystąpieniu po złożeniu przysięgi zapewnił, że jako prezes NBP będzie bronił i przestrzegał niezależności banku centralnego.

22 czerwca - Prezydent podpisał ustawę o działaniach antyterrorystycznych. Według rządu ma ona podnieść efektywność działania polskiego systemu antyterrorystycznego, zwiększyć bezpieczeństwo obywateli i doprowadzić do lepszej koordynacji służb.

- Sejm uchwalił ustawę zakładającą utworzenie Rady Mediów Narodowych, która ma powoływać zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP.

23 czerwca - Sejm wybrał członków Kolegium IPN. Wszyscy byli kandydatami PiS. Są to historycy: dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. Jan Draus, prof. Piotr Franaszek, prof. Józef Marecki oraz opozycjonista z czasów PRL Krzysztof Wyszkowski.

24 czerwca - Prezydent komentując wynik referendum ws. wyjścia Wielkiej Brytanii z UE powiedział, że jest to jasny sygnał dla przywódców Unii, że w tej sytuacji trzeba zachować jedność i czynić wszystko, by uniknąć "efektu domina". Według premier Szydło, rezultat brytyjskiego referendum, to wynik kryzysów w UE, które nie były rozwiązywane. Zapowiedziała, że rząd zaproponuje reformy, które są konieczne do przeprowadzenia w Unii.

W ocenie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, potrzebny jest nowy traktat europejski i reforma UE.

25 czerwca - Uroczyste obchody 40. rocznicy Czerwca'76 w Radomiu. W uroczystości wziął udział m.in. prezydent Duda, premier Szydło i minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. W trakcie obchodów wręczone zostały odznaczenia państwowe uczestnikom protestu robotniczego i działaczom opozycji demokratycznej. W tym samy czasie ulicami Radomia przeszedł marsz KOD-u.

Według prezydenta, od Wydarzeń Radomskich '76 narodził się sojusz między polską inteligencją a robotnikami, na kanwie którego powstała Solidarność.

26 czerwca - Premier Szydło, szef MON Antoni Macierewicz, oraz szef "S" Piotr Duda wystąpili przed koncertem "Głos Wolności", zorganizowanym w Warszawie z okazji 40. rocznicy wydarzeń w Radomiu, Ursusie i Płocku oraz powstania Komitetu Obrony Robotników. Przez wiele dekad Wydarzenia Czerwca '76 roku były zapomniane, a bohaterowie tamtych dni - przemilczani - mówiła Szydło. Robotnicy w Czerwcu '76 stanęli w obronie narodu polskiego, za co spotkały ich okrutne represje - przypomniał szef MON.

27 czerwca - Szef MSZ Witold Waszczykowski wziął udział w Pradze spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej z szefem niemieckiego MSZ Frankiem-Walterem Steinmeierem, a następnie w spotkaniu w Warszawie w szerszym gronie szefów dyplomacji państw UE. Po spotkaniu w Warszawie Waszczykowski mówił, że nowy traktat europejski jest wśród wstępnych propozycji polskiego rządu po Brexicie.

- premier Szydło rozmawiała telefonicznie z brytyjskim premierem Davidem Cameronem. "Priorytetem dla polskiego rządu jest, aby obywatele polscy mieszkający w Wielkiej Brytanii zachowali nabyte tam prawa" - powiedziała szefowa rządu.

28 czerwca - premier Szydło na unijnym szczycie przedstawiła stanowisko Polski dot. reformy UE.

- Prezydenci: Polski i Węgier uczcili w Poznaniu 60. rocznicę Czerwca '56. "Polska składa hołd bohaterom powstania z czerwca 1956 r., którzy obudzili wielkie pragnienie wolności i suwerenności w Polakach i nie tylko" - mówił prezydent Duda.

- Prezydent podpisał tzw. pomostową ustawę medialną, która zakłada utworzenie Rady Mediów Narodowych.

LIPIEC

2 lipca - Kongres PiS ponownie wybrał na prezesa Jarosława Kaczyńskiego. "Traktuję ten wynik jako akt zaufania i upoważnienie, żeby być rzeczywistym szefem wielkiego obozu zmian" – podkreślił wybrany na kolejną trzyletnią kadencję prezes.

- We Wrocławiu odbyła się konwencja PO. Lider PO Grzegorz Schetyna mówił, że Polacy muszą zdecydować, jakiej Polski chcą: silnej czy bezradnej, demokratycznej czy jednopartyjnej, Polski europejskiej czy PiS-owskiej. Wzywał do dalszej integracji Polski z UE.

5 lipca - Klub PiS złożył w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej ws. Amber Gold. W uzasadnieniu uchwały napisano, że zbadanie tej sprawy jest podyktowane koniecznością ustalenia i wskazania przyczyn braku działań ze strony organów i instytucji publicznych, których podjęcie pozwoliłoby uniknąć wyrządzenia tak znacznej szkody tak wielu osobom.

- Sejm nie zgodził się na odwołanie szefa MON Antoniego Macierewicza. Wnioskowała o to PO, twierdząc, że Macierewicz wykorzystuje resort obrony do walki politycznej, osłabiając jego pozycję i poczucie bezpieczeństwa obywateli. Ministra w debacie w Sejmie broniła premier Beata Szydło, która uznała wniosek za "nieakceptowalną próbę podważenia zaufania do polskiego państwa".

7 lipca - Prezydent Andrzej Duda w przededniu szczytu NATO w Warszawie odznaczył zastępcę sekretarza generalnego NATO Alexandra Vershbowa Krzyżem Wielkim Orderu Zasługi RP m.in. za zasługi w umacnianiu bezpieczeństwa i obronności Polski w ramach Sojuszu. Prezydent odbył też ostatnie konsultacje z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Po spotkaniu obaj przywódcy podkreślali, że szczyt w Warszawie pokaże jedność Sojuszu.

- Sejm uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym opartą na propozycjach PiS. Według PiS ustawa miała przecinać spory dotyczące TK. Nie zgadzała się z tym opozycja, wskazując, że tryb pracy nad ustawą naruszył procedury legislacyjne, zaś część jej zapisów jest niekonstytucyjna.

8 i 9 lipca - Na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się szczyt NATO, najważniejsze międzynarodowe wydarzenie organizowane dotychczas w Polsce. Do stolicy zjechało 61 delegacji z całego świata, w tym prezydent USA Barack Obama.

Przed szczytem doszło do spotkania Andrzeja Dudy i Baracka Obamy. Po rozmowie Obama poinformował, że w Polsce znajdzie się dowództwo amerykańskiej brygady pancernej, a USA będą także państwem ramowym wielonarodowego batalionu sił NATO, przysyłając w tym celu ok. tysiąca żołnierzy. Jak mówił, Polska jest jednym z filarów wschodniej flanki, oddanym sojusznikiem.

Amerykański prezydent wyraził też zaniepokojenie z powodu "pewnych działań rządu i impasu wokół polskiego Trybunału Konstytucyjnego". "Jako wasi przyjaciele i sojusznicy wezwaliśmy wszystkie strony, by pracowały wspólnie, aby utrzymać polskie demokratyczne instytucje" - powiedział Obama.

- Przywódcy państw członkowskich Sojuszu pierwszego dnia szczytu podjęli decyzję o wzmocnieniu obecności wojskowej na wschodniej flance oraz o wysłaniu do Polski i państw bałtyckich wielonarodowych oddziałów wojskowych. NATO i UE podpisały też tego dnia deklarację o wzmocnieniu wzajemnej współpracy.

9 lipca - Szczyt NATO potwierdził wsparcie dla Ukrainy, jej suwerenności i terytorialnej integralności. Sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg powiedział, że Sojusz potępia umyślne destabilizowanie sytuacji na wschodzie Ukrainy przez Rosję.

11 lipca - W 73. rocznicą Krwawej Niedzieli na Wołyniu prezes PiS Jarosław Kaczyński mówiąc o rzezi wołyńskiej nazwał tę zbrodnię ludobójstwem. Zapowiedział uchwałę Sejmu w tej sprawie.

15 lipca - Po zamachu terrorystycznym w Nicei, do którego doszło 14 lipca, polskie władze i politycy przekazywali kondolencje i wyrażali solidarność z narodem francuskim. W zamachu zginęło 87 osób, w tym dwie polskie obywatelki; 200 osób zostało rannych.

16 lipca - W związku z próbą zamachu stanu w Turcji premier Beata Szydło odbyła w kancelarii premiera konsultacje z szefami resortów: spraw wewnętrznych i administracji oraz spraw zagranicznych, a także z koordynatorem służb specjalnych.

19 lipca - Sejm zdecydował o powołaniu komisji śledczej ds. Amber Gold, postanowił, że komisja będzie liczyć dziewięciu członków.

- Rada Ministrów pozytywnie oceniła prezydencki projekt obniżenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

20 lipca - Posłowie PO Michał Kamiński, Jacek Protasiewicz i Stanisław Huskowski oraz radny sejmiku lubuskiego Tomasz Możejko zostali usunięci z PO. W przypadku wszystkich czterech polityków - jak informowano - powodem wyrzucania z partii było szkodzenie wizerunkowi Platformy i działanie na jej szkodę.

- PiS postanowiło wycofać z Sejmu kontrowersyjny projekt ws. wynagrodzeń dla najwyższych władz w państwie. Przewidywał on, że wynagrodzenia osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie będą uzależnione od sytuacji gospodarczej. Projektowane rozwiązanie dotyczyło m.in. prezydenta, premiera, ministrów, wiceministrów, wojewodów, szefa NBP, prezesa NIK i NBP, a także posłów i senatorów.

21 lipca - Sejm powołał Jarosława Szarka na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, następnie wybór ten poparł Senat. W debacie przed głosowaniem Sejmu posłowie wszystkich klubów odnieśli się do słów Szarka o mordzie w Jedwabnem: "wykonawcami tej zbrodni byli Niemcy, którzy wykorzystali w tej machinie własnego terroru - pod przymusem - grupkę Polaków". Kandydata na prezesa IPN bronili posłowie PiS i Kukiz'15. Przeciwko jego kandydaturze opowiedzieli się posłowie PO, PSL i Nowoczesnej.

- Premier Beata Szydło przedstawiła w Sejmie informację na temat Brexitu - decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu Unii Europejskiej. Wg Szydło Brexit pokazał, że UE potrzebuje zmiany; prawdziwa reforma może przynieść zmiany traktatów. Jak dodała, kwestia statusu obywateli państw unijnych w Wielkiej Brytanii, a także incydenty o charakterze ksenofobicznym, których ofiarą po referendum padali Polacy na Wyspach, były stałym tematem ostatnich rozmów dwustronnych z władzami w Londynie.

22 lipca - Sejm przyjął uchwałę oddającą hołd ofiarom rzezi wołyńskiej ze stwierdzeniem o ludobójstwie. W uchwale wyrażono też szacunek Ukraińcom, którzy ratowali Polaków.

- Sejm wybrał członków komisji śledczej ds. Amber Gold: są to Małgorzata Wassermann (została przewodniczącą), Joanna Kopcińska, Marek Suski, Jarosław Krajewski i Stanisław Pięta z PiS; Krzysztof Brejza z PO; Paweł Grabowski z Kukiz'15; Witold Zembaczyński z Nowoczesnej i Andżelika Możdżanowska z PSL.- Dziennikarka i publicystka Teresa Bochwic, której kandydaturę zgłosił PiS, została wybrana przez Senat do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Sejm powołał w skład KRRiT Witolda Kołodziejskiego i Elżbietę Więcławska-Sauk, także kandydatów PiS. Sejm wybiera dwóch członków Krajowej Rady, tak samo prezydent, Senat wskazuje jednego członka.

- Krzysztof Czabański oraz posłowie PiS Elżbieta Kruk i Joanna Lichocka zostali wybrani przez Sejm do Rady Mediów Narodowych, instytucji powołującej i odwołującej zarządy i rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i PAP. W skład Rady wchodzi pięć osób, dwie wskazuje prezydent spośród kandydatów zgłoszonych przez dwa największe kluby opozycyjne, obecnie: PO i Kukiz'15.

26 lipca - Po serii aktów terroru w Europie - dramatycznych wydarzeniach w Niemczech i ataku w kościele w Normandii - premier Beata Szydło powiedziała, że potwierdza się diagnoza polskiego rządu ws. polityki migracyjnej.

26–31 lipca - W Krakowie odbyły się Światowe Dni Młodzieży z udziałem papieża Franciszka. Z tej okazji 26 lipca premier Beata Szydło spotkała się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolinem. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał z prezydentem Republiki Panamy Juanem Carlosem Varelą Rodriguezem. Podczas mszy kończącej ŚDM 31 lipca papież Franciszek ogłosił, że to właśnie Panama będzie gospodarzem Dni Młodzieży w 2019 r.

27 lipca - Komisja Europejska zdecydowała o przejściu do drugiego etapu procedury ochrony praworządności wszczętej wobec Polski wydając zalecenia polskim władzom. KE zleciła m.in. wykonanie wyroków TK ws. objęcia stanowisk przez trzech sędziów Trybunału wybranych przez Sejm w poprzedniej kadencji. Polski MSZ ocenił, że decyzja KE jest "przedwczesna" i naraża ją na "utratę autorytetu"; dodał, że wciąż trwa proces legislacyjny nad nową ustawą o TK, całkowicie w ocenie resortu zgodną z europejskimi standardami, w tym z szeregiem zaleceń Komisji Weneckiej.

- Juliusz Braun zgłoszony przez PO i Grzegorz Podżorny zgłoszony przez klub Kukiz'15 zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę na członków Rady Mediów Narodowych.

28 lipca - Brytyjska premier Theresa May przybyła do Warszawy, gdzie spotkała się z premier Szydło. Szefowe rządów zgodziły się, że po Brexicie sytuacja obywateli UE mieszkających na Wyspach będzie uregulowana na zasadzie wzajemności, będzie dokładnie taka jak Brytyjczyków mieszkających w Unii. Polska premier zapowiedziała konsultacje międzyrządowe obu krajów.

30 lipca - Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Trybunale Konstytucyjnym.

SIERPIEŃ

1 sierpnia - Krzysztof Czabański został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Wybór nastąpił na pierwszym posiedzeniu Rady.

2 sierpnia - PO i Nowoczesna złożyły wniosek do TK o zbadanie konstytucyjności nowej ustawy o Trybunale. Według PO poprzez tę ustawę PiS chce wyeliminować możliwość kontroli aktów prawnych stanowionych w tej kadencji. Zdaniem Nowoczesnej w konsekwencji przepisów ustawy Trybunałowi grozi paraliż.

4 sierpnia - Przygotowany przez komitet "Ratujmy Kobiety" obywatelski projekt liberalizujący prawo aborcyjne został złożony w Sejmie. Pod propozycjami, które zakładają m.in. prawo przerywania ciąży do końca 12. tygodnia. To drugi obywatelski projekt w tej sprawie, który trafił do Sejmu. Obywatelski projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji" zakładał z kolei całkowity zakaz aborcji oraz kary za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Podpisało się pod nim ponad 450 tys. osób.

10 sierpnia - W kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej w Warszawie ruszyła zbiórka publiczna na budowę pomników: Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

11 sierpnia - TK orzekł niejednogłośnie, że kilkanaście przepisów nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodnych z konstytucją. W tej sprawie nic się nie zmieniło; nie będziemy śladami prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego naruszać prawa - mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek pytany, czy rząd opublikuje wyrok Trybunału.

12 sierpnia - Andrzej Gwiazda, Michał Kleiber, Michał Lorenc, Bogusław Nizieński i Zofia Romaszewska zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę na członków Kapituły Orderu Orła Białego.

16 sierpnia - Po wejściu w życie nowej ustawy o TK rząd opublikował wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydane po 9 marca. Wydrukowano w sumie 21 orzeczeń - bez tych z 9 marca o niekonstytucyjności noweli ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia ub.r. oraz z 11 sierpnia - o częściowej niekonstytucyjności nowej ustawy o TK. Kluby parlamentarne pozytywnie oceniły opublikowanie 21 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Według PiS może to doprowadzić "wyciszenia politycznego sporu"; opozycja pytała o nieopublikowane dotąd wyroki z 9 marca i 11 sierpnia.

17 sierpnia - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z patriarchą Antiochii Janem X, który przedstawił dramatyczną sytuację mieszkańców Syrii, w tym chrześcijan.

22-23 sierpnia - Z wizytą w Polsce przebywał prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. W czasie rozmów z prezydentem Dudą została przyjęta deklaracja o współpracy gospodarczej między RP i Republiką Kazachstanu. Obaj zapowiedzieli współpracę na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych między Warszawą a Astaną. Nazarbajew rozmawiał także z premier Beatą Szydło.

26 sierpnia - W Warszawie doszło do rozmów kanclerz Niemiec Angeli Merkel i premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Premier Beata Szydło odbyła też dwustronne spotkanie z kanclerz Merkel. Przywódcy zgodzili się, że bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy to tematy, które należy podjąć w UE w ramach dyskusji o przyszłości Wspólnoty. Rozmowy w Warszawie miały na celu przygotowanie do nieformalnego szczytu liderów 27 państw członkowskich 16 września w Bratysławie poświęconego sytuacji Wspólnoty wobec Brexitu.

- W związku z kontrowersjami wokół zwrotu działki obok Pałacu Kultury w Warszawie prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oświadczyła, że zwrot działki był pochopny; zapowiedziała zwolnienia miejskich urzędników; oceniła, że odpowiedzialność ponosi także resort finansów.

31 sierpnia - W Gdańsku uczczono 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. Uroczystości zakończyła msza w Bazylice św. Brygidy, w której uczestniczył też Lech Wałęsa. Podczas spotkania w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Duda mówił, że "Solidarność" to wielka legenda dążenia do wolności, sprawiedliwości i normalności.

WRZESIEŃ

1 września - Prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło na Westerplatte wzięli udział obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się, zgodnie z tradycją, tuż przed 4.45; o tej godzinie 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Prezydent mówiąc o obronie Westerplatte podkreślił: "To był czyn wielkiego bohaterstwa, to był czyn heroizmu, nieustępliwości polskich żołnierzy w obronie ojczyzny. Przecież zgodnie z założeniami mieli bronić się kilkanaście godzin, bronili się tydzień".

2 września - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent ocenił podczas spotkania, że "nie ma silnego państwa bez sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, cieszącego się zaufaniem społecznym".

3 września - Premier Beata Szydło wzięła udział w uroczystości 36. rocznicy podpisania porozumień w Jastrzębiu. Deklarowała, że nigdy nie pozwoli, by polskie górnictwo zostało zniszczone. Zaznaczyła, że zmiany w górnictwie są konieczne, by mogło przetrwać. "Wy wiecie doskonale, że jeżeli tych zmian nie przeprowadzimy, to nie uratujemy polskiego górnictwa. Bo dzisiaj polskie górnictwo jest solą w oku również i wielu różnego rodzaju lobbies w Europie; trzeba o tym pamiętać" - mówiła do górników.

- W Warszawie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych: Polski Witold Waszczykowski i Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Waszczykowski stwierdził, że jeśli dojdzie do Brexitu prawa Polaków na Wyspach będą takie same, jak prawa Brytyjczyków na kontynencie europejskim.

5 września - Szefowie MSZ Witold Waszczykowski oraz SWiA Mariusz Błaszczak udali się do Londynu, by sprawdzić, czy brytyjskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wykonują swoją pracę. Dzień wcześniej w brytyjskim Harlow pobito Polaków, a kilka dni wcześniej w tym mieście na skutek podobnej napaści zginął polski obywatel.

- Sejm debatował nad wnioskiem PO o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. Platforma argumentowała, że próbuje on kneblować usta opozycji; jak wskazano stał się on strażnikiem interesu monowładzy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Sejm wniosek odrzucił.

- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powołał 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, która ma doradzać Senatowi w sprawach dot. Polaków za granicą. Wśród członków Rady znaleźli się przewodnicząca rady naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski oraz wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Maria Szonert-Binienda.

6 września - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem. Duda mówił po spotkaniu, że rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego "leży Polsce na sercu". Jak dodał Polska będzie zabiegała, aby konflikt izraelsko-palestyński się rozwiązał, aby doszło do uspokojenia sytuacji.

- Początek Forum Ekonomicznego w Krynicy; premier Beata Szydło spotkała się m.in. premierami Grupy Wyszehradzkiej i premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem. Spotkanie dotyczyło m.in. zbliżającego się szczytu państw UE w Bratysławie dotyczącego Brexitu.

Szydło poinformowała, że Grupa Wyszehradzka jest najlepiej rozwijającą się grupą państw UE. Podkreśliła, że UE musi zacząć reprezentować interesy Europejczyków, a nie elit. Dodała, że V4 chce wspierać Ukrainę m.in. w dziedzinie wiz i integracji europejskiej i chce prowadzić z nią wspólne projekty.

Podczas Forum nagrodą Człowieka Roku uhonorowano premiera Węgier Viktora Orbana. Rada Programowa Forum Ekonomicznego przyznaje tę nagrodę wybitnym osobom, które swoją postawą i dokonaniami wywarły największy wpływ na bieg spraw w Europie Środkowowschodniej.

7 września - W Sejmie odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji śledczej, podczas którego ustalono m.in. harmonogram prac tej komisji.

11 września - Obradowała Rada Polityczna PiS, która zdecydowała, że wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński wejdą do Komitetu Politycznego partii. Zdecydowano, że wiceprezesami PiS zostali: premier Beata Szydło, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, minister koordynator specsłużb Mariusz Kamiński, szef MON Antoni Macierewicz, minister w KPRM Adam Lipiński oraz wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, który został jedocześnie szefem Komitetu Wykonawczego PiS.

- Nowoczesna zaprezentowała swój nowy program polityczny przewidujący m.in. zwiększenie roli premiera przy mniejszej roli prezydenta, maksymalnie dwie kadencje posłów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także likwidację przywilejów różnych grup zawodowych i społecznych oraz niższe podatki.

12-13 września - W Warszawie kolejna wizyta przedstawicieli Komisji Weneckiej ramach prac nad projektem opinii na temat kolejnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Była to trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej KW zajęła się, oprócz TK, także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosiła szereg uwag. Podczas wrześniowej wizyty w Polsce delegacja Komisji spotkała się m.in. z przedstawicielami klubu PiS, a także PO i Nowoczesnej.

13 września - Premier Beata Szydło spotkała się w Warszawie z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, który odwiedzał unijne stolice w ramach konsultacji przed zbliżającym się nieformalnym szczytem UE w Bratysławie.

Tusk mówił, że potrzeba Europy stabilnej, silnej i możliwie zjednoczonej oraz, by Polska nie dołączyła do tych, którzy chcą dziś zachwiać europejskim statkiem. Z kolei rzecznik rządu Rafał Bochenek wskazywał, że zmiany w UE są konieczne oraz, że piątkowy szczyt UE powinien być pierwszym impulsem na drodze do nich.

13-14 września - Szef MSZ Witold Waszczykowski z dwudniową wizytą na Ukrainę, gdzie spotkał się z premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem oraz prezydentem Petrem Poroszenką. Minister rozmawiał o wzajemnych relacjach Polski i Ukrainy oraz możliwości współpracy w wymiarze regionalnym w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

14 września - Sejm zdecydował o nieprzyjmowaniu sprawozdania z działalności NIK w 2015 r., był to pierwszy taki przypadek.

- Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat sytuacji w Polsce, w której ocenił, że "paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce". W rezolucji europosłowie odnieśli się też o ustaw: o mediach, o policji, o prokuraturze, Kodeksu postępowania karnego, ustawy antyterrorystycznej, o służbie cywilnej, a także planów zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz kwestii "zdrowia reprodukcyjnego kobiet".

Premier Beata Szydło oceniła, że Parlament Europejski dał się wciągnąć w grę polityczną Platformy Obywatelskiej, która ośmiesza i kompromituje PE.

15 września - Premier Beata Szydło zdecydowała o odwołaniu Dawida Jackiewicza z funkcji ministra skarbu państwa. Zaznaczyła, że decyzja ta jest związana z proces likwidacji jego resortu. Jak mówiła od nowego roku nadzór nad spółkami Skarbu Państwa ma być zorganizowany w inny sposób. Proces likwidacji MSP ma nadzorować szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk.

- Pierwsze spotkanie z mediami podkomisji MON, powołanej w lutym przez ministra obrony Antoniego Macierewicza do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Zastępca przewodniczącego podkomisji prof. Kazimierz Nowaczyk poinformował, że podkomisja odnalazła w materiałach źródłowych Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pełne zapisy polskiej czarnej skrzynki i rosyjskiej. "Z polskiej skrzynki wycięte zostały ok. 3 sekundy, z rosyjskiej ok. 5 sekund" - podkreślił. Dodał, że podkomisja analizuje odszyfrowane brakujące 5 sekund.

16 września - W Bratysławie odbyło się spotkanie przywódców 27 państw członkowskich UE. Po jego zakończeniu premier Beata Szydło mówiła, że wraca do kraju z satysfakcją, dlatego że udało się uzgodnić to, na czym zależało Polsce. "Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby proces reform rozpoczął się; żebyśmy nie zakończyli tego dzisiejszego spotkania tylko tym, że spotkamy się, porozmawiamy, ale będzie agenda polityczna, która w następnych miesiącach będzie realizowana przez UE. I tak się stało" - oświadczyła.

- Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska jest na ostatnim odcinku ubiegania się o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Jak mówił jest to "sprawa niezwykle ważna i bardzo prestiżowa" dla naszego kraju. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w czerwcu 2017 r.

17 września - Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Nowym Jorku, gdzie uczestniczył w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także w szczycie ONZ dotyczącym migracji i uchodźców. Prezydent podczas kilkudniowej wizyty spotkał się z Polonią i kombatantami, polskimi przedsiębiorcami, z przedsiębiorcami, którzy są związani z Amerykańską Izbą Handlu oraz z przedstawicielami "wielkich amerykańskich firm, korporacji, które inwestują lub planują inwestować w naszym kraju".

20 września - Duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV odwiedził Dolny Śląsk, spotkał się m.in. z wrocławskim radnymi, władzami samorządu, przedstawicielami uczelni oraz artystami. Wizyta była związana z pełnieniem przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

21 września - W Sejmie powstało nowe koło Europejscy Demokraci, w którego skład weszło trzech posłów usuniętych z PO: Jacek Protasiewicz, Stanisław Huskowski i Michał Kamiński. Do koła dołączył też Stefan Niesiołowski, który wystąpił z PO. Niesiołowski tłumacząc swoją decyzję mówił, że Platforma zamiast walczyć z PiS, zajmuje się czystkami wewnętrznymi.

22 września - Sąd Najwyższy oddalił skargi Nowoczesnej oraz Partii Razem i podtrzymał decyzje PKW o odrzuceniu sprawozdań finansowych tych partii z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. PKW w połowie lipca odrzuciła sprawozdanie tych partii z powodu "naruszania Kodeksu wyborczego" poprzez niezgodnie z przepisami przelanie pieniądze z rachunku partii bezpośrednio na konto komitetu wyborczego.

23 września - W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w 40. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas uroczystości, że w KOR działali ludzie o bardzo różnych poglądach, ale w tamtym momencie najistotniejsza była jedność ponad podziałami wobec sprawy polskiej, społecznej. Jak dodał powstanie KOR-u było "instytucjonalnym początkiem końca PRL".

24 września - Ulicami Warszawy przeszła manifestacja KOD, protestując "przeciwko bezczelności i tupetowi rządu PiS". Jej uczestnicy podkreślali, że biorą w niej udział, bo chcą żyć w kraju, w którym akceptuje się poglądy innych osób, a nie tylko tych, którzy wygrali wybory.

27 września - Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z wiceprzewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin Wangiem Jiaruim. Podczas spotkania poruszano kwestie możliwości rozwoju wzajemnej współpracy oraz wspieranie dużych inwestycji i wymiany handlowej.

28 września - Beata Szydło poinformowała o zmianach w rządzie. Odwołany został minister finansów Paweł Szałamacha; nowym szefem MF został wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który od tej chwili łączy oba te stanowiska. Szefowa rządu poinformowała o powołaniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na czele z wicepremierem Morawieckim.

30 września - Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o statusie sędziów TK przygotowany przez posłów PiS. Zakładał przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów TK, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

PAŹDZIERNIK

1 października - Pod hasłem "Żarty się skończyły!" odbył się przed Sejmem "Czarny protest" będący reakcją na odrzucenie pod koniec września przez Sejm obywatelskiego projektu, który liberalizował przepisy dot. aborcji, oraz na skierowanie do dalszych prac projektu przewidującego jej bezwzględny zakaz. W proteście wzięli udział przedstawiciele Inicjatywy Polskiej, Partii Razem, Nowoczesnej, PO, Zielonych, Komitetu Obrony Demokracji, Inicjatywy Feministycznej, Kongresu Kobiet i inicjatywy "Dziewuchy dziewuchom".

2 października - W Gdańsku odbyła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej z udziałem b. prezydenta Lecha Wałęsy. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeśli Platforma wygra następne wybory zlikwiduje IPN, CBA, zapisze obowiązujący kompromis aborcyjny w konstytucji i przeprowadzi reformę 500+. Schetyna przeprosił wówczas za "styl uprawiania polityki" przez PO i za to że "mało słuchali ludzi".

3 października - Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski spotkał się w Warszawie z szefem MSZ Holandii Bertem Koendersem. Rozmowy dotyczyły przyszłości UE w kontekście Brexitu, a także reformy funkcjonowania Unii i unijna polityka sąsiedztwa. Ministrowie zainaugurowali też XXVII Konferencję Utrechcką, która stanowi obecnie forum wymiany poglądów pomiędzy Polską a Holandią w kwestiach europejskich.

4 października - Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe partii Nowoczesna i Partii Razem za 2015 r. Decyzja PKW może dla Nowoczesnej i Partii Razem oznaczać utratę rocznych subwencji przez trzy lata: w przypadku Nowoczesnej maksymalnie w sumie 18,6 mln zł; Partii Razem - 9,5 mln zł.

7 października - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z prezydentem Słowacji Andrejem Kiską; rozmowy dotyczyły m.in. szczytu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Łańcucie i Rzeszowie, który odbył się 14 i 15 października.

9 października - 15 października - Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przebywał z wizytą w Chinach. W Pekinie i Chengdu spotkał się m.in. z wicepremier ChRL Liu Yandong, ministrem edukacji Chen Baoshengiem i ministrem nauki i technologii Wan Gangiem. Celem wizyty był rozwój polsko-chińskich kontaktów gospodarczych, naukowych i w dziedzinie technologii kosmicznych.

9-10 października - Minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej przebywał z wizytą w Polsce, na zaproszenia szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego. Ministrowie spotkali się w Warszawie w 25. rocznicę podpisania deklaracji o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między Polską i Białorusią. Zadeklarowali, że będą pracować nad zbliżeniem w relacjach polsko-białoruskich.

14-15 października - Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci: Słowacji Andrej Kiska, Czech Milosz Zeman i Węgier Janos Ader spotkali się w Łańcucie oraz Rzeszowie. W trakcie spotkania Andrzej Duda podkreślił, że Grupa Wyszehradzka musi być aktywnym i zdeterminowanym rzecznikiem europejskiej jedności.

17 października - 19 października - Szef MSZ Witold Waszczykowski spotkał się w Korei Południowej m.in. z premierem tego kraju Hwang Kio Ahnem. Minister rozmawiał o polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej; przelot jego delegacji zainaugurował bezpośrednie i regularne połączenie PLL LOT Warszawa-Seul.

18 października - Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odsunął od prowadzenia obrad wicemarszałka Bogdana Borusewicza. Miało to związek z decyzją Borusewicza, który na posiedzeniu Senatu na początku października zdecydował o przerwie w obradach do 20 października. Decyzja ta, jak zaznaczał wtedy Karczewski, nie była z nim konsultowana. Marszałek Senatu podkreślił, że decyzja Borusewicza sprawiła, że stracił do niego zaufanie.

20-21 października - Premier Beata Szydło uczestniczyła w dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej, na której przywódcy państw UE podsumowali dotychczasową politykę migracyjną Unii i omówili relacje z Rosją.

20 października - Sejm przyjął wspólną polsko-ukraińską "Deklaracją pamięci i solidarności". Przed głosowaniem odbyła się gorąca debata. Zwolennicy deklaracji mówili, że buduje ona mosty między Polską i Ukrainą; według przeciwników pomija ona kwestię rzezi wołyńskiej. W "Deklarację pamięci i solidarności Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy" mowa jest m.in. o potrzebie bezstronnych badań historycznych i potrzebie "powstrzymywania sił, które prowadzą do sporów w naszych państwach".

21 października - W Sejmie został powołany zespół parlamentarny ds. katastrofy TU-154M w Smoleńsku; stworzyli go parlamentarzyści PiS. Na czele zespołu stanął poseł PiS Jacek Świat. Zespół ma też zająć się m.in. upamiętnieniem ofiar tragedii i bronieniem dobrego imienia ofiar.

21 października - Premier Beata Szydło na marginesie szczytu UE w Brukseli spotkała się z prezydentem Francji Francoisem Hollande'em. "Zgodziliśmy się, że trzeba uspokoić sytuację” - powiedziała po spotkaniu. Spotkanie Szydło i Hollande'a było związane z odwołaniem przez Francję polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych, które miały się odbyć 13 października. Hollande odłożył planowaną wizytę w związku z fiaskiem rozmów w sprawie śmigłowców Caracal, które zostały zakończone przez Ministerstwo Rozwoju na początku października.

23 października - Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Budapeszcie w obchodach 60. rocznicy rewolucji węgierskiej z 1956 r. Spotkał się również z prezydentem Węgier Janoszem Aderem.

24 października - Prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie - na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza - płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady.

26 października - W Sejmie odbyło się inauguracyjne posiedzenie parlamentarnego zespół PO ds. "badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej". Zespołem kieruje poseł Marcin Kierwiński, a w jego skład weszli: Czesław Mroczek, Krzysztof Brejza, Cezary Grabarczyk, Cezary Tomczyk, Paweł Suski, Bożena Kamińska i Elżbieta Radziszewska.

26 października - Platforma Obywatelska od spotkania w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła cykl spotkań z wyborcami. Do lipca 2017 r. przedstawiciele partii zamierzają spotkać się z wyborcami we wszystkich powiatach w Polsce. "Chcemy być w Polsce powiatowej, lokalnej" - deklarował na spotkaniu w Mińsku Mazowieckim lider PO Grzegorz Schetyna.

27 października - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Senegalu Macky Sallem. Duda podkreślił, że wizyta prezydenta Senegalu to dodatkowy impuls do rozwoju relacji gospodarczych między obu krajami. Sall wyraził nadzieje na wzmocnienie relacji w takich dziedzinach jak rolnictwo, przemysł wydobywczy, przetwórczy i handel. W obecności obu prezydentów podpisano memoranda dotyczące konsultacji politycznych, współpracy ministerstw finansów obu krajów, w dziedzinie rolnictwa, sportu i turystyki oraz o porozumieniu między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a APIX-SA.

Z prezydentem Senegalu spotkała się również w Warszawie premier Beata Szydło. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej oraz kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

27 października - Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało odpowiedź polskich władz na zalecenie KE z dnia 27 lipca 2016 r. MSZ podkreśliło, że istniejący spór polityczny wokół zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego nie może być podstawą do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności.

Ogłoszone w lipcu rekomendacje KE były drugim etapem prowadzonej od stycznia procedury praworządności wszczętej wobec Polski w związku z kryzysem wokół TK. Jeśli Komisja uzna, że odpowiedź polskiego rządu nie jest zadowalająca, może przejść do trzeciego etapu procedury, czyli uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu i wniosku do Rady UE o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce, który umożliwia nałożenie sankcji na kraj członkowski. Wniosek taki może zgłosić także Parlament Europejski i musi być uznany jednomyślnie przez przywódców państw unijnych (bez kraju, którego dotyczy problem).

LISTOPAD

2 listopada - Prezydent Andrzej Duda dokonał zmiany na stanowisku zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; funkcję tę objął Dariusz Gwizdała, który zastąpił Jarosława Brysiewicza.

2 listopada - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Rozmowy dotyczyły współpracy regionalnej, w UE i w NATO. Kersti Kaljulaid opowiedziała się za wzmocnieniem współpracy gospodarczej i obronnej z Polską.

3 listopada - Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Prezydent przekazał na jego ręce zaproszenie dla papieża Franciszka do złożenia wizyty w Polsce.

3 listopada - Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przebywał z wizytą w Grecji. Była to pierwsza wizyta szefa MSZ w Atenach od czasu objęcia władzy przez Syrizę. Waszczykowski spotkał się z prezydentem Grecji Prokopisem Pawlopulosem oraz z szefem greckiego MSZ Nikosem Kotziasem. Tematami rozmów był m.in. kryzys migracyjny.

4 listopada - Szef MSZ Witold Waszczykowski spotkał się w Nikozji z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem, przewodniczącym parlamentu Demetrisem Sylluriusem oraz ministrem spraw zagranicznych Joannisem Kasulidesem. Tematem rozmów był m.in. stan stosunków dwustronnych, współpraca zarówno w formacie bilateralnym, jak i na forum UE oraz wyzwania w takich obszarach jak terroryzm międzynarodowy, kryzys migracyjny i wojny hybrydowe.

4 listopada - Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Przewiduje ona m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, dostępną pomoc koordynować ma asystent rodziny.

4 listopada - Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Krzyż Wschodni - odznaczenie dla obcokrajowców, którzy nieśli pomoc Polakom na Wschodzie prześladowanym w latach 1937-1959 ze względu na ich narodowość. 1 grudnia senatorowie zaproponowali poprawkę do ustawy, która rozszerza możliwość odznaczenia osób, które pomagały Polakom represjonowanym na Wschodzie na lata 1917-1991. Sejm poprawkę przyjął.

5-7 listopada - Para prezydencka przebywała z wizytą w Jordanii, gdzie spotkała się m.in. z królem Jordanii Abdullahem II. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w otwarciu seminarium nt. współpracy przemysłów zbrojeniowych oraz spotkał się z przywódcami religijnymi.

8 listopada - Szef MSZ Witold Waszczykowski w Bukareszcie wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji dziewięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tematem rozmów był m.in. stan implementacji postanowień szczytu NATO w Warszawie.

11 listopada - Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło złożyli w Święto Niepodległości wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu oraz wręczył akt nadania stopnia generalskiego dla płk. Ryszarda Kuklińskiego. Duda złożył kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie wcześniej odbyła się uroczysta odprawa wart.

Prezydent w przemówieniu podkreślił, że odzyskana 98 lat temu niepodległość "była dorobkiem pokoleń, dorobkiem tych, którzy krzyknęli +nie+ wobec postawy, jaką prezentowali ludzie związani z konfederacją targowicką, z tymi, których nazywano zdrajcami Polski, z agenturą, korupcją, sprzedajnością i prywatą, nieliczącą się z interesami polskiego państwa i polskiego narodu".

Andrzej Duda poinformował też, że przesłał do Sejmu projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

13-15 listopada - Prezydent Andrzej Duda, z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, złożył trzydniową wizytę w Szwajcarii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Johannem Schneiderem-Ammannem, odwiedził ośrodek naukowo-badawczy CERN oraz Muzeum Polskie w Rapperswilu.

15 listopada - Premier Beata Szydło podsumowała rok rządów PiS. Podkreśliła, że w 2016 roku priorytetem była rodzina, a w 2017 będzie nim rozwój, w tym Plan Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowany przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów, Mateusza Morawieckiego. Jak dodała rząd PiS "zrealizował zobowiązania, które podjął na ten rok".

16 listopada - Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w związku z 25-leciem członkostwa Polski w RE. Duda spotkał się z sekretarzem generalnym Rady Thorbjornem Jaglandem, a następnie wystąpił przed Komitetem Delegatów Ministrów Rady Europy.

16 listopada - Sejm uchwalił ustawę przewidująca obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn; projekt tej ustawy złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

16 listopada - Prezydent Andrzej Duda odbył telefoniczną rozmowę z prezydentem-elektem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jak poinformował, Trump zapewnił go, że "może być spokojny, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, bo on (Trump) będzie się starał, żeby były one jak najlepsze".

17 listopada - Platforma Obywatelska przedstawiła "gabinet cieni" liczący 21 resortów. Na jego czele stanął szef PO Grzegorz Schetyna, a jego zastępcami zostali b. premier Ewa Kopacz i b. szef MON Tomasz Siemoniak.

18 listopada - W Krakowie odbyła się ceremonia ponownego pochówku Lecha i Marii Kaczyńskich w Katedrze na Wawelu. Ceremonia miała charakter prywatny, uczestniczyła w niej najbliższa rodzina pary prezydenckiej, prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Beata Szydło oraz ministrowie jej rządy. Ekshumacja Lecha i Marii Kaczyńskich była pierwszą z 83 zaplanowanych przez prokuraturę w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej.

19 listopada - Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

21 listopada - Premier Beata Szydło wraz z częścią ministrów przebywała w Izraelu na konsultacjach międzyrządowych. Jednym z tematów rozmów była współpraca gospodarcza w ramach realizowanego przez polski rząd programu "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

23-24 listopada - Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przebywał z dwudniową wizytą w Irlandii, gdzie spotkał się m.in. z szefem dyplomacji tego kraju i ministrem handlu Charlesem Flanaganem oraz z ministrem edukacji Richardem Brutonem. Rozmowy dotyczyły stosunków dwustronnych, sytuacji w UE w kontekście Brexitu oraz relacji transatlantyckich.

25 listopada - Premier Beata Szydło oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozmawiali z przebywającym w Polsce sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią o znaczeniu członkostwa Polski w tej organizacji. OECD jest kontynuatorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, założonej w 1948 r. dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich korzystających z pomocy w ramach planu Marshalla. Polska wstąpiła do organizacji w 1996 r.

28 listopada - Prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Joachim Gauck spotkali się w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Szefowie państw zwiedzili stanowiska dowodzenia i rozmawiali z żołnierzami służącymi w jednostce.

28 listopada - Premier Beata Szydło wraz z ministrami przebywała na konsultacjach międzyrządowych w Londynie. Rozmowy dotyczyły realizacji postanowień NATO oraz spraw Polaków na Wyspach.

29 listopada - 1 grudnia - Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli oficjalną trzydniową wizytę w Szwecji. Para prezydencka spotkała się z królem Karolem XVI Gustawem, królową Sylwią oraz premierem Szwecji Stefanem Loefvenem. Rozmowy dotyczyły m.in. innowacyjności i bezpieczeństwa. Prezydent spotkał się również z Polonią w ambasadzie RP.

29 listopada - W Warszawie odbyło się spotkanie szefów MSZ 16 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Tematem rozmów były m.in. stojące przed UE wyzwania. Szefowie MSZ czterech państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęli także wspólną deklarację w sprawie rozszerzenia UE wyrażającą poparcie dla starań akcesyjnych sześciu krajów Bałkanów Zachodnich(Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa).

30 listopada - Premier Beata Szydło udała się na Dolny Śląsk w związku z katastrofą w kopalni Rudna w Polkowicach, gdzie spotkała się z górnikami. W należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie) 29 listopada wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu ośmiu górników poniosło śmierć.

Wyrazy współczucia rodzinom górników złożył również przebywający wówczas z wizytą w Szwecji prezydent Andrzej Duda. Prezydent zapewnił o opiece ze strony państwa nad rodzinami tragicznie zmarłych górników.

30 listopada - Wiceminister spraw zagranicznych Robert Grey został odwołany ze swojej funkcji. Grey był odpowiedzialny w MSZ za dyplomację ekonomiczną oraz politykę amerykańską i azjatycką. MSZ poinformowało, że Grey został odwołany w związku ze zmianą koncepcji kierownictwa w resorcie, a nie jak podawały media ze względu na to, iż wiceminister miał zataić fakt współpracy ze służbami USA.

GRUDZIEŃ

1 grudnia - Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie podatku handlowego; w skardze podkreślono, że Komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa.

- Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył: "mój powrót do czynnej polityki w Polsce, jeśli miałby się okazać pomocny, jest zawsze do rozważenia".

- Prezydent Andrzej Duda w Polkowicach spotkał się z rodzinami ofiar katastrofy w kopalni KGHM Rudna, gdzie w rezultacie silnego samoistnego wstrząsu zginęło 8 górników, a 9 zostało poszkodowanych.

2 grudnia - Wizytę w Warszawie złożył ukraiński prezydent Petro Poroszenko, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Polska cały czas stoi przy Ukrainie, wspieramy ją w walce o suwerenność - mówił Andrzej Duda. Polska nie jest tylko strategicznym partnerem, ale także naszym przyjacielem - zadeklarował ukraiński prezydent.

7 grudnia - Wystawa "Spór o odbudowę" zorganizowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy zdobyła Grand Prix w konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy za 2015 r. Nagrodę publiczności przyznano za rozbudowę biblioteki publicznej na ul. Koszykowej.

8 grudnia - Sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchał b. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Podtrzymuję opinię, że moją największą porażką, jako prokuratora generalnego, była sprawa Amber Gold - powiedział Seremet.

8 i 9 grudnia - Premier Węgier Viktor Orban złożył nieoficjalną wizytę w Polsce; w Krakowie spotkał się z premier Beatą Szydło i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Europy, kryzysu migracyjnego i kwestii gospodarczych. Europa Środkowa przeżywa swój renesans, wzmacnia się i dynamicznie się rozwija. Nie pozwólmy, by nasi krytycy zamglili tę sytuację - mówił w Krakowie Orban.

10 grudnia - PiS obchodził 80. miesięcznicę smoleńską. Kontrmanifestację pod Pałacem Prezydenckim, gdzie zbierają się co miesiąc politycy i sympatycy PiS, zorganizowali Obywatele RP. Jarosław Kaczyński powiedział, że pierwszy raz doszło do prób zakłócenia manifestacji PiS. "Czy legalne jest odbieranie komuś prawa do modlitwy - to jest nielegalne, to przyjęcie zasady - kto silniejszy, ten lepszy" - podkreślił.

12 grudnia - Premier Beata Szydło spotkała się w Czeskim Cieszynie z premierem Czech Bohuslavem Sobotką. Sobotka ocenił, że współpraca czesko-polska może być wzorem przyjaznych relacji sąsiedzkich. Szydło podziękowała polskiej mniejszości za kultywowanie polskiej tradycji, a premierowi Czech za wspieranie tych działań.

13 grudnia - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyłączenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z procesu powoływania władz TVP oraz Polskiego Radia jest niezgodne z konstytucją. TK wskazał, że tzw. mała ustawa medialna jest częściowo niekonstytucyjna.

- W 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na warszawskim placu Trzech Krzyży odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego, organizowane przez PiS. Dziś mamy w Polsce do czynienia z wielką, pozytywną zmianą; zmiana ta napotyka jednak na wściekły opór tych, którzy tracą - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Manifestacje w całym kraju, w tym w Warszawie zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Uczestnicy manifestacji przeszli z ronda de Gaulle'a pod siedzibę PiS na ul. Nowogrodzkiej, skandując: "Wolność, równość, demokracja". Przyszliśmy tutaj, żeby razem sprzeciwić się zawłaszczeniu państwa - mówił lider KOD Mateusz Kijowski

- Prezydent Andrzej Duda oraz kancelarie premiera, Sejmu i Senatu włączyły się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Okolicznościowe świece zapłonęły m.in. w oknie Pałacu Prezydenckiego.

15 grudnia - Sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchała Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a dziś wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Gowin stwierdził, że ws. Amber Gold doszło do wielu błędów i uchybień.

- Pikieta dziennikarzy przeciwko planom ograniczeń dla pracy mediów w Sejmie. Jak przekonywali, planowane zmiany w organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie ograniczają dostęp mediów i obywateli do informacji. Zaapelowali do marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie się z - ich zdaniem - "szkodliwych" zmian.

16 grudnia - W Sejmie początek poważnego kryzysu. Podczas głosowań nad poprawkami do projektu budżetu na 2017 r. marszałek Sejmu Marek Kuchciński wykluczył z obrad posła PO Michała Szczerbę. Posłowie opozycji wobec wykluczenia z obrad posła PO i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, zablokowali mównicę sejmową uniemożliwiając prowadzenie posiedzenia. Marszałek Kuchciński podjął decyzję o kontynuowaniu obrad w Sali Kolumnowej. Opozycja uznała takie działanie za nielegalne. W głosowaniach na Sali Kolumnowej posłowie w nich uczestniczący uchwalili m.in. budżet na 2017 r. i tzw. ustawę dezubekizacyjną.

Pod Sejmem wieczorem demonstrowali zwolennicy KOD, Nowoczesnej i Obywateli RP; protestowali przeciwko zmianom organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie oraz wspierali protestujących w Sejmie polityków opozycji. Pikiety odbyły się w kilku polskich miastach. Protestujący, którzy w nocy z piątku na sobotę kontynuowali protest pod Sejmem przeszli w marszu wokół sejmowych gmachów; wcześniej zablokowali wyjścia z Sejmu uniemożliwiając posłom wyjazd samochodami. Posłowie opozycji pozostali na sali plenarnej na znak protestu przeciw działaniom PiS.

17 grudnia - Uczestnicy wiecu zorganizowanego przez KOD i opozycję przed Pałacem Prezydenckim apelowali do prezydenta o zawetowanie ustawy o zgromadzeniach, zapowiedzieli regularne protesty przed biurami PiS. Po ponad godzinie protestujący przeszli przed Sejm. Opozycja razem obali totalitarną władzę - powiedział w sobotę na demonstracji przed Pałacem Prezydenckim lider KOD-u Mateusz Kijowski. Zapowiedział regularne protesty pod biurami poselskimi PiS, "aż skończą niszczenie państwa".

Prezydent Andrzej Duda w sobotę zaapelował do wszystkich stron sceny politycznej o uspokojenie nastrojów, tak aby prace w parlamencie odbywały się bez przeszkód, w sposób cywilizowany i z należną powagą - zgodnie z zasadami demokracji parlamentarnej.

- Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował do polskich władz o respekt wobec ludzi, zasad i wartości. Mając w pamięci, co znaczą grudnie w naszej historii, apeluję do tych, którzy realnie sprawują władzę w naszym kraju o respekt wobec ludzi, zasad i wartości - powiedział. Dziękował tym, którzy "gotowi są trwać przy europejskich standardach demokracji.

- Wystąpienie telewizyjne premier Beaty Szydło. Nie wolno Polaków stawiać przeciwko sobie, a dziś tak się dzieje - oświadczyła premier. Reżyserzy tych wydarzeń muszą dziś wyraźnie usłyszeć: źle czynicie, szkodzicie Polsce, sprzeniewierzacie się dobru wspólnemu - mówiła. "Obowiązkiem rządzących jest dbanie o obywateli i państwo" - podkreśliła szefowa rządu. "Chcę dziś zapewnić, że w pełni wywiązujemy się z tego obowiązku" - zaznaczyła.

18 grudnia - Sympatycy KOD i politycy opozycji uczestniczyli w wiecu KOD przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego; wiec był pożegnaniem prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, którego 9-letnia kadencja sędziego Trybunału upływała 19 grudnia. Manifestacje zwolenników KOD-u, PO, Nowoczesnej, partii Razem odbyły się w niedzielę w kilku miastach w Polsce. Powodem protestów były ostatnie wydarzenia w Sejmie i wyrażenie solidarności z protestującymi w Warszawie.

- Prezydent zaprosił na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego liderów opozycji; tego dnia spotkał się z szefami: Nowoczesnej Ryszardem Petru, PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem oraz z szefem PO Grzegorzem Schetyną. 19 grudnia prezydent spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Wg dyrektora prezydenckiego biura prasowego Marka Magierowskiego podczas spotkań poruszane były dwie sprawy: kwestia regulacji pracy mediów w Sejmie oraz "kontrowersyjnego, w opinii niektórych obserwatorów, głosowania w Sali Kolumnowej".

- Kilkadziesiąt osób blokowało wjazd polityków PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego na Wzgórze Wawelskie. Skandowali m.in. "Wolność, równość, demokracja", "Solidarni z opozycją". Politycy PiS, m.in. premier Beata Szydło, wjechali na Wawel w kolumnie samochodów przez "Bramę Herbową", a nie - jak zwykle się to dzieje - od strony ul. Bernardyńskiej.

Każdego 18. dnia miesiąca prezes PiS Jarosław Kaczyński, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, przyjeżdża na Wawel, by złożyć kwiaty na ich grobie

- Pod hasłem "W obronie demokracji" manifestowali w Warszawie zwolennicy Klubów Gazety Polskiej. Obecny na demonstracji wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński mówił, że obecna władza zapewni opozycji prawo do demonstracji, ale nie pozwoli na warcholstwo. Nigdy nie było celem marszałka Marka Kuchcińskiego usunięcie mediów z Sejmu - przekonywał Brudziński. Zaznaczył, że nie będzie zgody na anarchię i warcholstwo. Jeżeli doprowadzą do sytuacji bezpośredniego zagrożenia ładu i porządku, wtedy nie zawahamy się - zaznaczył.

19 grudnia - PO zarzuciła marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu przekroczenie uprawnień w związku z przeniesieniem głosowań budżetowych do Sali Kolumnowej. Platforma złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

- Nowoczesna złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zawiadomienie ma związek z piątkowym posiedzeniem Sejmu, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej

- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że do 6 stycznia zostaną przedstawione redakcjom nowe propozycje ws. pracy w Sejmie. Marszałek zadeklarował, że nowe zasady będą opracowywane we współpracy z dziennikarzami. "Chcemy wprowadzić pewne zmiany i to nastąpi" - powiedział.

- Prezydent Andrzej Duda powiedział w programie "Gość Wiadomości" w TVP, że stanowiska stron ws. piątkowego głosowania nad budżetem są rozbieżne. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Marek Kuchciński, powiedzieli mi, że w ich przekonaniu głosowanie odbyło się absolutnie w sposób legalny - podkreślił. "Druga rzecz, to jest kwestia tego głosowania budżetowego. Tu oczywiście te stanowiska są najbardziej rozbieżne. Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Jarosław Kaczyński, pan marszałek Kuchciński, powiedzieli mi, że w ich przekonaniu głosowanie odbyło się absolutnie w sposób legalny" - powiedział prezydent.

20 grudnia - Premier Beata Szydło wygłosiła oświadczenie w związku z zamachem w Berlinie: wydarzyła się ogromna tragedia, z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy informację, że pierwszą ofiarą tego haniebnego aktu przemocy był polski obywatel. Jak dodała złożyła kondolencje na ręce kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Podkreśliła, że Europa musi się jednoczyć w walce z terroryzmem; to jest obowiązek wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo.

W Berlinie ciężarówka na polskich numerach rejestracyjnych wjechała 19 grudnia wieczorem w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. W kabinie ciężarówki policja znalazła zwłoki mężczyzny, obywatela Polski. Zginęło w sumie 12 osób, 48 zostało rannych. Sprawcą zamachu okazał się Tunezyjczyk Anis Amri.

- Grupa ok. 150 osób pochodzenia polskiego we wtorek przybyła z Kazachstanu do Polski. Symbolicznie tym dniem chcielibyśmy rozpocząć repatriację taką, jaka od dawna powinna mieć miejsce - tymi słowami przywitał repatriantów na lotnisku wojskowym w Warszawie wicepremier Mateusz Morawiecki.

21 grudnia - Sędzia Julia Przyłębska została powołana w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

- Wspólna konferencja prasowa kierownictwa PiS: szefa partii Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego oraz szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. "Chciałbym podkreślić, że jesteśmy tutaj (...), po to, by przekazać społeczeństwu, ale także przekazać opozycji, coś, co można by określić jako pozytywny sygnał jako wyciągniętą rękę" - powiedział prezes PiS. Wyraził nadzieję, że "ta ręka wyciągnięta w tym świątecznym czasie nie zostanie odrzucona; że Polska szybko wróci do normalności, do sporu, bo ten spór jest nie do uniknięcia".

Lider PiS ocenił, że powinna istnieć instytucja szefa opozycji, który, jego zdaniem miałby pewne uprawnienia lub nawet przywileje. "Aby opozycja miała też pewne uprawnienia w Sejmie" - podkreślił

Premier Szydło zaznaczyła, że Polacy czekają w tej chwili przede wszystkim na to, że w polskim Sejmie będzie rozmowa na temat ich problemów, ich spraw, a nie przepychanki ze strony opozycji.

Marszałek Kuchciński oświadczył, że kontynuacja w piątek posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej była w pełni zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu.

- Politycy opozycji krytycznie odnieśli się propozycji Jarosława Kaczyńskiego; ironizowali, że jest to "pakiet świąteczny" przyniesiony przez Świętego Mikołaja; podkreślali że załagodzenie sprawy po piątkowych wydarzeniach w Sejmie, zamiast cofnięcia się o krok wstecz, jest wielkim błędem. Jak mówili Jarosław Kaczyński wyciąga rękę a jednocześnie straszy więzieniem, nazywa to co robi opozycja działalnością przestępczą.

22 grudnia - Lider PO partii Grzegorz Schetyna zapowiedział, że posłowie Platformy pozostaną na sali plenarnej Sejmu przynajmniej do 11 stycznia 2017 r. na znak protestu wobec przeniesienia przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego obrad Sejm 16 grudnia na Salę Kolumnową.(PAP)

SIERPIEŃ

1 sierpnia - Krzysztof Czabański został przewodniczącym Rady Mediów Narodowych. Wybór nastąpił na pierwszym posiedzeniu Rady.

2 sierpnia - PO i Nowoczesna złożyły wniosek do TK o zbadanie konstytucyjności nowej ustawy o Trybunale. Według PO poprzez tę ustawę PiS chce wyeliminować możliwość kontroli aktów prawnych stanowionych w tej kadencji. Zdaniem Nowoczesnej w konsekwencji przepisów ustawy Trybunałowi grozi paraliż.

4 sierpnia - Przygotowany przez komitet "Ratujmy Kobiety" obywatelski projekt liberalizujący prawo aborcyjne został złożony w Sejmie. Pod propozycjami, które zakładają m.in. prawo przerywania ciąży do końca 12. tygodnia. To drugi obywatelski projekt w tej sprawie, który trafił do Sejmu. Obywatelski projekt Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop Aborcji" zakładał z kolei całkowity zakaz aborcji oraz kary za spowodowanie śmierci dziecka poczętego. Podpisało się pod nim ponad 450 tys. osób.

10 sierpnia - W kolejną miesięcznicę katastrofy smoleńskiej w Warszawie ruszyła zbiórka publiczna na budowę pomników: Ofiar Tragedii Smoleńskiej oraz prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.

11 sierpnia - TK orzekł niejednogłośnie, że kilkanaście przepisów nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest niezgodnych z konstytucją. W tej sprawie nic się nie zmieniło; nie będziemy śladami prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego naruszać prawa - mówił rzecznik rządu Rafał Bochenek pytany, czy rząd opublikuje wyrok Trybunału.

12 sierpnia - Andrzej Gwiazda, Michał Kleiber, Michał Lorenc, Bogusław Nizieński i Zofia Romaszewska zostali powołani przez prezydenta Andrzeja Dudę na członków Kapituły Orderu Orła Białego.

16 sierpnia - Po wejściu w życie nowej ustawy o TK rząd opublikował wyroki Trybunału Konstytucyjnego wydane po 9 marca. Wydrukowano w sumie 21 orzeczeń - bez tych z 9 marca o niekonstytucyjności noweli ustawy o TK autorstwa PiS z grudnia ub.r. oraz z 11 sierpnia - o częściowej niekonstytucyjności nowej ustawy o TK. Kluby parlamentarne pozytywnie oceniły opublikowanie 21 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Według PiS może to doprowadzić "wyciszenia politycznego sporu"; opozycja pytała o nieopublikowane dotąd wyroki z 9 marca i 11 sierpnia.

17 sierpnia - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z patriarchą Antiochii Janem X, który przedstawił dramatyczną sytuację mieszkańców Syrii, w tym chrześcijan.

22-23 sierpnia - Z wizytą w Polsce przebywał prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew. W czasie rozmów z prezydentem Dudą została przyjęta deklaracja o współpracy gospodarczej między RP i Republiką Kazachstanu. Obaj zapowiedzieli współpracę na rzecz rozwoju stosunków gospodarczych między Warszawą a Astaną. Nazarbajew rozmawiał także z premier Beatą Szydło.

26 sierpnia - W Warszawie doszło do rozmów kanclerz Niemiec Angeli Merkel i premierów państw Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Słowacji i Węgier. Premier Beata Szydło odbyła też dwustronne spotkanie z kanclerz Merkel. Przywódcy zgodzili się, że bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy to tematy, które należy podjąć w UE w ramach dyskusji o przyszłości Wspólnoty. Rozmowy w Warszawie miały na celu przygotowanie do nieformalnego szczytu liderów 27 państw członkowskich 16 września w Bratysławie poświęconego sytuacji Wspólnoty wobec Brexitu.

- W związku z kontrowersjami wokół zwrotu działki obok Pałacu Kultury w Warszawie prezydent stolicy Hanna Gronkiewicz-Waltz oświadczyła, że zwrot działki był pochopny; zapowiedziała zwolnienia miejskich urzędników; oceniła, że odpowiedzialność ponosi także resort finansów.

31 sierpnia - W Gdańsku uczczono 36. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. W sali BHP Stoczni Gdańskiej odbyło się spotkanie z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło. Uroczystości zakończyła msza w Bazylice św. Brygidy, w której uczestniczył też Lech Wałęsa. Podczas spotkania w sali BHP Stoczni Gdańskiej prezydent Duda mówił, że "Solidarność" to wielka legenda dążenia do wolności, sprawiedliwości i normalności.

WRZESIEŃ

1 września - Prezydent Andrzej Duda oraz premier Beata Szydło na Westerplatte wzięli udział obchodach 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uroczystości rozpoczęły się, zgodnie z tradycją, tuż przed 4.45; o tej godzinie 1 września 1939 r. nastąpił niemiecki atak na polską Wojskową Składnicę Tranzytową ulokowaną na gdańskim półwyspie.

Prezydent mówiąc o obronie Westerplatte podkreślił: "To był czyn wielkiego bohaterstwa, to był czyn heroizmu, nieustępliwości polskich żołnierzy w obronie ojczyzny. Przecież zgodnie z założeniami mieli bronić się kilkanaście godzin, bronili się tydzień".

2 września - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z przedstawicielami Krajowej Rady Sądownictwa. Prezydent ocenił podczas spotkania, że "nie ma silnego państwa bez sprawnie działającego wymiaru sprawiedliwości, cieszącego się zaufaniem społecznym".

3 września - Premier Beata Szydło wzięła udział w uroczystości 36. rocznicy podpisania porozumień w Jastrzębiu. Deklarowała, że nigdy nie pozwoli, by polskie górnictwo zostało zniszczone. Zaznaczyła, że zmiany w górnictwie są konieczne, by mogło przetrwać. "Wy wiecie doskonale, że jeżeli tych zmian nie przeprowadzimy, to nie uratujemy polskiego górnictwa. Bo dzisiaj polskie górnictwo jest solą w oku również i wielu różnego rodzaju lobbies w Europie; trzeba o tym pamiętać" - mówiła do górników.

- W Warszawie spotkali się ministrowie spraw zagranicznych: Polski Witold Waszczykowski i Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Waszczykowski stwierdził, że jeśli dojdzie do Brexitu prawa Polaków na Wyspach będą takie same, jak prawa Brytyjczyków na kontynencie europejskim.

5 września - Szefowie MSZ Witold Waszczykowski oraz SWiA Mariusz Błaszczak udali się do Londynu, by sprawdzić, czy brytyjskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo wykonują swoją pracę. Dzień wcześniej w brytyjskim Harlow pobito Polaków, a kilka dni wcześniej w tym mieście na skutek podobnej napaści zginął polski obywatel.

- Sejm debatował nad wnioskiem PO o odwołanie marszałka Marka Kuchcińskiego. Platforma argumentowała, że próbuje on kneblować usta opozycji; jak wskazano stał się on strażnikiem interesu monowładzy prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Sejm wniosek odrzucił.

- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski powołał 16 członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej, która ma doradzać Senatowi w sprawach dot. Polaków za granicą. Wśród członków Rady znaleźli się przewodnicząca rady naczelnej Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, przewodniczący Rady Polonii Świata Jan Cytowski oraz wiceprezes Kongresu Polonii Amerykańskiej Maria Szonert-Binienda.

6 września - Prezydent Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Palestyny Mahmudem Abbasem. Duda mówił po spotkaniu, że rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego "leży Polsce na sercu". Jak dodał Polska będzie zabiegała, aby konflikt izraelsko-palestyński się rozwiązał, aby doszło do uspokojenia sytuacji.

- Początek Forum Ekonomicznego w Krynicy; premier Beata Szydło spotkała się m.in. premierami Grupy Wyszehradzkiej i premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem. Spotkanie dotyczyło m.in. zbliżającego się szczytu państw UE w Bratysławie dotyczącego Brexitu.

Szydło poinformowała, że Grupa Wyszehradzka jest najlepiej rozwijającą się grupą państw UE. Podkreśliła, że UE musi zacząć reprezentować interesy Europejczyków, a nie elit. Dodała, że V4 chce wspierać Ukrainę m.in. w dziedzinie wiz i integracji europejskiej i chce prowadzić z nią wspólne projekty.

Podczas Forum nagrodą Człowieka Roku uhonorowano premiera Węgier Viktora Orbana. Rada Programowa Forum Ekonomicznego przyznaje tę nagrodę wybitnym osobom, które swoją postawą i dokonaniami wywarły największy wpływ na bieg spraw w Europie Środkowowschodniej.

7 września - W Sejmie odbyło się pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji śledczej, podczas którego ustalono m.in. harmonogram prac tej komisji.

11 września - Obradowała Rada Polityczna PiS, która zdecydowała, że wicepremierzy Mateusz Morawiecki i Piotr Gliński wejdą do Komitetu Politycznego partii. Zdecydowano, że wiceprezesami PiS zostali: premier Beata Szydło, szef MSWiA Mariusz Błaszczak, minister koordynator specsłużb Mariusz Kamiński, szef MON Antoni Macierewicz, minister w KPRM Adam Lipiński oraz wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński, który został jedocześnie szefem Komitetu Wykonawczego PiS.

- Nowoczesna zaprezentowała swój nowy program polityczny przewidujący m.in. zwiększenie roli premiera przy mniejszej roli prezydenta, maksymalnie dwie kadencje posłów, prezydentów miast, burmistrzów i wójtów, a także likwidację przywilejów różnych grup zawodowych i społecznych oraz niższe podatki.

12-13 września - W Warszawie kolejna wizyta przedstawicieli Komisji Weneckiej ramach prac nad projektem opinii na temat kolejnej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Była to trzecia opinia KW na temat polskiej ustawy wydana w ciągu siedmiu miesięcy. Wcześniej KW zajęła się, oprócz TK, także ustawą o policji, która zmienia zasady inwigilacji, i zgłosiła szereg uwag. Podczas wrześniowej wizyty w Polsce delegacja Komisji spotkała się m.in. z przedstawicielami klubu PiS, a także PO i Nowoczesnej.

13 września - Premier Beata Szydło spotkała się w Warszawie z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, który odwiedzał unijne stolice w ramach konsultacji przed zbliżającym się nieformalnym szczytem UE w Bratysławie.

Tusk mówił, że potrzeba Europy stabilnej, silnej i możliwie zjednoczonej oraz, by Polska nie dołączyła do tych, którzy chcą dziś zachwiać europejskim statkiem. Z kolei rzecznik rządu Rafał Bochenek wskazywał, że zmiany w UE są konieczne oraz, że piątkowy szczyt UE powinien być pierwszym impulsem na drodze do nich.

13-14 września - Szef MSZ Witold Waszczykowski z dwudniową wizytą na Ukrainę, gdzie spotkał się z premierem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem oraz prezydentem Petrem Poroszenką. Minister rozmawiał o wzajemnych relacjach Polski i Ukrainy oraz możliwości współpracy w wymiarze regionalnym w ramach Grupy Wyszehradzkiej.

14 września - Sejm zdecydował o nieprzyjmowaniu sprawozdania z działalności NIK w 2015 r., był to pierwszy taki przypadek.

- Parlament Europejski przyjął rezolucję na temat sytuacji w Polsce, w której ocenił, że "paraliż Trybunału Konstytucyjnego zagraża demokracji, prawom podstawowym oraz rządom prawa w Polsce". W rezolucji europosłowie odnieśli się też o ustaw: o mediach, o policji, o prokuraturze, Kodeksu postępowania karnego, ustawy antyterrorystycznej, o służbie cywilnej, a także planów zwiększenia wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej oraz kwestii "zdrowia reprodukcyjnego kobiet".

Premier Beata Szydło oceniła, że Parlament Europejski dał się wciągnąć w grę polityczną Platformy Obywatelskiej, która ośmiesza i kompromituje PE.

15 września - Premier Beata Szydło zdecydowała o odwołaniu Dawida Jackiewicza z funkcji ministra skarbu państwa. Zaznaczyła, że decyzja ta jest związana z proces likwidacji jego resortu. Jak mówiła od nowego roku nadzór nad spółkami Skarbu Państwa ma być zorganizowany w inny sposób. Proces likwidacji MSP ma nadzorować szef Komitetu Stałego RM Henryk Kowalczyk.

- Pierwsze spotkanie z mediami podkomisji MON, powołanej w lutym przez ministra obrony Antoniego Macierewicza do ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej. Zastępca przewodniczącego podkomisji prof. Kazimierz Nowaczyk poinformował, że podkomisja odnalazła w materiałach źródłowych Komisji Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego pełne zapisy polskiej czarnej skrzynki i rosyjskiej. "Z polskiej skrzynki wycięte zostały ok. 3 sekundy, z rosyjskiej ok. 5 sekund" - podkreślił. Dodał, że podkomisja analizuje odszyfrowane brakujące 5 sekund.

16 września - W Bratysławie odbyło się spotkanie przywódców 27 państw członkowskich UE. Po jego zakończeniu premier Beata Szydło mówiła, że wraca do kraju z satysfakcją, dlatego że udało się uzgodnić to, na czym zależało Polsce. "Przede wszystkim zależało nam na tym, żeby proces reform rozpoczął się; żebyśmy nie zakończyli tego dzisiejszego spotkania tylko tym, że spotkamy się, porozmawiamy, ale będzie agenda polityczna, która w następnych miesiącach będzie realizowana przez UE. I tak się stało" - oświadczyła.

- Prezydent Andrzej Duda poinformował, że Polska jest na ostatnim odcinku ubiegania się o niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-19. Jak mówił jest to "sprawa niezwykle ważna i bardzo prestiżowa" dla naszego kraju. Decyzja w tej sprawie ma zapaść w czerwcu 2017 r.

17 września - Prezydent Andrzej Duda z wizytą w Nowym Jorku, gdzie uczestniczył w 71. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także w szczycie ONZ dotyczącym migracji i uchodźców. Prezydent podczas kilkudniowej wizyty spotkał się z Polonią i kombatantami, polskimi przedsiębiorcami, z przedsiębiorcami, którzy są związani z Amerykańską Izbą Handlu oraz z przedstawicielami "wielkich amerykańskich firm, korporacji, które inwestują lub planują inwestować w naszym kraju".

20 września - Duchowy przywódca Tybetańczyków Dalajlama XIV odwiedził Dolny Śląsk, spotkał się m.in. z wrocławskim radnymi, władzami samorządu, przedstawicielami uczelni oraz artystami. Wizyta była związana z pełnieniem przez Wrocław tytułu Europejskiej Stolicy Kultury.

21 września - W Sejmie powstało nowe koło Europejscy Demokraci, w którego skład weszło trzech posłów usuniętych z PO: Jacek Protasiewicz, Stanisław Huskowski i Michał Kamiński. Do koła dołączył też Stefan Niesiołowski, który wystąpił z PO. Niesiołowski tłumacząc swoją decyzję mówił, że Platforma zamiast walczyć z PiS, zajmuje się czystkami wewnętrznymi.

22 września - Sąd Najwyższy oddalił skargi Nowoczesnej oraz Partii Razem i podtrzymał decyzje PKW o odrzuceniu sprawozdań finansowych tych partii z ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. PKW w połowie lipca odrzuciła sprawozdanie tych partii z powodu "naruszania Kodeksu wyborczego" poprzez niezgodnie z przepisami przelanie pieniądze z rachunku partii bezpośrednio na konto komitetu wyborczego.

23 września - W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie w 40. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników. Prezydent Andrzej Duda mówił podczas uroczystości, że w KOR działali ludzie o bardzo różnych poglądach, ale w tamtym momencie najistotniejsza była jedność ponad podziałami wobec sprawy polskiej, społecznej. Jak dodał powstanie KOR-u było "instytucjonalnym początkiem końca PRL".

24 września - Ulicami Warszawy przeszła manifestacja KOD, protestując "przeciwko bezczelności i tupetowi rządu PiS". Jej uczestnicy podkreślali, że biorą w niej udział, bo chcą żyć w kraju, w którym akceptuje się poglądy innych osób, a nie tylko tych, którzy wygrali wybory.

27 września - Marszałek Senatu Stanisław Karczewski spotkał się z wiceprzewodniczącym Ludowej Politycznej Konferencji Konsultatywnej Chin Wangiem Jiaruim. Podczas spotkania poruszano kwestie możliwości rozwoju wzajemnej współpracy oraz wspieranie dużych inwestycji i wymiany handlowej.

28 września - Beata Szydło poinformowała o zmianach w rządzie. Odwołany został minister finansów Paweł Szałamacha; nowym szefem MF został wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który od tej chwili łączy oba te stanowiska. Szefowa rządu poinformowała o powołaniu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów na czele z wicepremierem Morawieckim.

30 września - Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o statusie sędziów TK przygotowany przez posłów PiS. Zakładał przepisy określające m.in. prawa i obowiązki sędziów TK, sprawy immunitetu, nietykalności osobistej oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

PAŹDZIERNIK

1 października - Pod hasłem "Żarty się skończyły!" odbył się przed Sejmem "Czarny protest" będący reakcją na odrzucenie pod koniec września przez Sejm obywatelskiego projektu, który liberalizował przepisy dot. aborcji, oraz na skierowanie do dalszych prac projektu przewidującego jej bezwzględny zakaz. W proteście wzięli udział przedstawiciele Inicjatywy Polskiej, Partii Razem, Nowoczesnej, PO, Zielonych, Komitetu Obrony Demokracji, Inicjatywy Feministycznej, Kongresu Kobiet i inicjatywy "Dziewuchy dziewuchom".

2 października - W Gdańsku odbyła się Konwencja Krajowa Platformy Obywatelskiej z udziałem b. prezydenta Lecha Wałęsy. Lider PO Grzegorz Schetyna zapowiedział, że jeśli Platforma wygra następne wybory zlikwiduje IPN, CBA, zapisze obowiązujący kompromis aborcyjny w konstytucji i przeprowadzi reformę 500+. Schetyna przeprosił wówczas za "styl uprawiania polityki" przez PO i za to że "mało słuchali ludzi".

3 października - Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski spotkał się w Warszawie z szefem MSZ Holandii Bertem Koendersem. Rozmowy dotyczyły przyszłości UE w kontekście Brexitu, a także reformy funkcjonowania Unii i unijna polityka sąsiedztwa. Ministrowie zainaugurowali też XXVII Konferencję Utrechcką, która stanowi obecnie forum wymiany poglądów pomiędzy Polską a Holandią w kwestiach europejskich.

4 października - Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe partii Nowoczesna i Partii Razem za 2015 r. Decyzja PKW może dla Nowoczesnej i Partii Razem oznaczać utratę rocznych subwencji przez trzy lata: w przypadku Nowoczesnej maksymalnie w sumie 18,6 mln zł; Partii Razem - 9,5 mln zł.

7 października - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Belwederze z prezydentem Słowacji Andrejem Kiską; rozmowy dotyczyły m.in. szczytu prezydentów państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) w Łańcucie i Rzeszowie, który odbył się 14 i 15 października.

9 października - 15 października - Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przebywał z wizytą w Chinach. W Pekinie i Chengdu spotkał się m.in. z wicepremier ChRL Liu Yandong, ministrem edukacji Chen Baoshengiem i ministrem nauki i technologii Wan Gangiem. Celem wizyty był rozwój polsko-chińskich kontaktów gospodarczych, naukowych i w dziedzinie technologii kosmicznych.

9-10 października - Minister spraw zagranicznych Białorusi Uładzimir Makiej przebywał z wizytą w Polsce, na zaproszenia szefa polskiej dyplomacji Witolda Waszczykowskiego. Ministrowie spotkali się w Warszawie w 25. rocznicę podpisania deklaracji o dobrym sąsiedztwie, wzajemnym zrozumieniu i współpracy między Polską i Białorusią. Zadeklarowali, że będą pracować nad zbliżeniem w relacjach polsko-białoruskich.

14-15 października - Prezydenci państw Grupy Wyszehradzkiej, w tym prezydent Andrzej Duda oraz prezydenci: Słowacji Andrej Kiska, Czech Milosz Zeman i Węgier Janos Ader spotkali się w Łańcucie oraz Rzeszowie. W trakcie spotkania Andrzej Duda podkreślił, że Grupa Wyszehradzka musi być aktywnym i zdeterminowanym rzecznikiem europejskiej jedności.

17 października - 19 października - Szef MSZ Witold Waszczykowski spotkał się w Korei Południowej m.in. z premierem tego kraju Hwang Kio Ahnem. Minister rozmawiał o polsko-koreańskiej współpracy gospodarczej; przelot jego delegacji zainaugurował bezpośrednie i regularne połączenie PLL LOT Warszawa-Seul.

18 października - Marszałek Senatu Stanisław Karczewski odsunął od prowadzenia obrad wicemarszałka Bogdana Borusewicza. Miało to związek z decyzją Borusewicza, który na posiedzeniu Senatu na początku października zdecydował o przerwie w obradach do 20 października. Decyzja ta, jak zaznaczał wtedy Karczewski, nie była z nim konsultowana. Marszałek Senatu podkreślił, że decyzja Borusewicza sprawiła, że stracił do niego zaufanie.

20-21 października - Premier Beata Szydło uczestniczyła w dwudniowym posiedzeniu Rady Europejskiej, na której przywódcy państw UE podsumowali dotychczasową politykę migracyjną Unii i omówili relacje z Rosją.

20 października - Sejm przyjął wspólną polsko-ukraińską "Deklaracją pamięci i solidarności". Przed głosowaniem odbyła się gorąca debata. Zwolennicy deklaracji mówili, że buduje ona mosty między Polską i Ukrainą; według przeciwników pomija ona kwestię rzezi wołyńskiej. W "Deklarację pamięci i solidarności Sejmu RP i Rady Najwyższej Ukrainy" mowa jest m.in. o potrzebie bezstronnych badań historycznych i potrzebie "powstrzymywania sił, które prowadzą do sporów w naszych państwach".

21 października - W Sejmie został powołany zespół parlamentarny ds. katastrofy TU-154M w Smoleńsku; stworzyli go parlamentarzyści PiS. Na czele zespołu stanął poseł PiS Jacek Świat. Zespół ma też zająć się m.in. upamiętnieniem ofiar tragedii i bronieniem dobrego imienia ofiar.

21 października - Premier Beata Szydło na marginesie szczytu UE w Brukseli spotkała się z prezydentem Francji Francoisem Hollande'em. "Zgodziliśmy się, że trzeba uspokoić sytuację” - powiedziała po spotkaniu. Spotkanie Szydło i Hollande'a było związane z odwołaniem przez Francję polsko-francuskich konsultacji międzyrządowych, które miały się odbyć 13 października. Hollande odłożył planowaną wizytę w związku z fiaskiem rozmów w sprawie śmigłowców Caracal, które zostały zakończone przez Ministerstwo Rozwoju na początku października.

23 października - Prezydent Andrzej Duda wziął udział w Budapeszcie w obchodach 60. rocznicy rewolucji węgierskiej z 1956 r. Spotkał się również z prezydentem Węgier Janoszem Aderem.

24 października - Prezydent Andrzej Duda mianował pośmiertnie - na wniosek szefa MON Antoniego Macierewicza - płk. Ryszarda Kuklińskiego na stopień generała brygady.

26 października - W Sejmie odbyło się inauguracyjne posiedzenie parlamentarnego zespół PO ds. "badania przypadków manipulowania przyczynami katastrofy smoleńskiej w celu osiągnięcia korzyści politycznej". Zespołem kieruje poseł Marcin Kierwiński, a w jego skład weszli: Czesław Mroczek, Krzysztof Brejza, Cezary Grabarczyk, Cezary Tomczyk, Paweł Suski, Bożena Kamińska i Elżbieta Radziszewska.

26 października - Platforma Obywatelska od spotkania w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła cykl spotkań z wyborcami. Do lipca 2017 r. przedstawiciele partii zamierzają spotkać się z wyborcami we wszystkich powiatach w Polsce. "Chcemy być w Polsce powiatowej, lokalnej" - deklarował na spotkaniu w Mińsku Mazowieckim lider PO Grzegorz Schetyna.

27 października - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydentem Senegalu Macky Sallem. Duda podkreślił, że wizyta prezydenta Senegalu to dodatkowy impuls do rozwoju relacji gospodarczych między obu krajami. Sall wyraził nadzieje na wzmocnienie relacji w takich dziedzinach jak rolnictwo, przemysł wydobywczy, przetwórczy i handel. W obecności obu prezydentów podpisano memoranda dotyczące konsultacji politycznych, współpracy ministerstw finansów obu krajów, w dziedzinie rolnictwa, sportu i turystyki oraz o porozumieniu między Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych a APIX-SA.

Z prezydentem Senegalu spotkała się również w Warszawie premier Beata Szydło. Rozmowy dotyczyły m.in. współpracy gospodarczej oraz kandydatury Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ.

27 października - Ministerstwo Spraw Zagranicznych przesłało odpowiedź polskich władz na zalecenie KE z dnia 27 lipca 2016 r. MSZ podkreśliło, że istniejący spór polityczny wokół zasad funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego nie może być podstawą do formułowania twierdzenia, że w Polsce istnieje systemowe zagrożenie praworządności.

Ogłoszone w lipcu rekomendacje KE były drugim etapem prowadzonej od stycznia procedury praworządności wszczętej wobec Polski w związku z kryzysem wokół TK. Jeśli Komisja uzna, że odpowiedź polskiego rządu nie jest zadowalająca, może przejść do trzeciego etapu procedury, czyli uruchomienia artykułu 7 unijnego traktatu i wniosku do Rady UE o stwierdzenie zagrożenia dla praworządności w Polsce, który umożliwia nałożenie sankcji na kraj członkowski. Wniosek taki może zgłosić także Parlament Europejski i musi być uznany jednomyślnie przez przywódców państw unijnych (bez kraju, którego dotyczy problem).

LISTOPAD

2 listopada - Prezydent Andrzej Duda dokonał zmiany na stanowisku zastępcy szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego; funkcję tę objął Dariusz Gwizdała, który zastąpił Jarosława Brysiewicza.

2 listopada - Prezydent Andrzej Duda spotkał się w Warszawie z prezydent Estonii Kersti Kaljulaid. Rozmowy dotyczyły współpracy regionalnej, w UE i w NATO. Kersti Kaljulaid opowiedziała się za wzmocnieniem współpracy gospodarczej i obronnej z Polską.

3 listopada - Prezydent Andrzej Duda przyjął listy uwierzytelniające od nowego nuncjusza apostolskiego w Polsce arcybiskupa Salvatore Pennacchio. Prezydent przekazał na jego ręce zaproszenie dla papieża Franciszka do złożenia wizyty w Polsce.

3 listopada - Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przebywał z wizytą w Grecji. Była to pierwsza wizyta szefa MSZ w Atenach od czasu objęcia władzy przez Syrizę. Waszczykowski spotkał się z prezydentem Grecji Prokopisem Pawlopulosem oraz z szefem greckiego MSZ Nikosem Kotziasem. Tematami rozmów był m.in. kryzys migracyjny.

4 listopada - Szef MSZ Witold Waszczykowski spotkał się w Nikozji z prezydentem Cypru Nikosem Anastasiadesem, przewodniczącym parlamentu Demetrisem Sylluriusem oraz ministrem spraw zagranicznych Joannisem Kasulidesem. Tematem rozmów był m.in. stan stosunków dwustronnych, współpraca zarówno w formacie bilateralnym, jak i na forum UE oraz wyzwania w takich obszarach jak terroryzm międzynarodowy, kryzys migracyjny i wojny hybrydowe.

4 listopada - Sejm uchwalił ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem". Przewiduje ona m.in., że z tytułu urodzenia ciężko chorego dziecka przysługiwać będzie jednorazowe świadczenie w wysokości 4 tys. zł, dostępną pomoc koordynować ma asystent rodziny.

4 listopada - Sejm uchwalił ustawę ustanawiającą Krzyż Wschodni - odznaczenie dla obcokrajowców, którzy nieśli pomoc Polakom na Wschodzie prześladowanym w latach 1937-1959 ze względu na ich narodowość. 1 grudnia senatorowie zaproponowali poprawkę do ustawy, która rozszerza możliwość odznaczenia osób, które pomagały Polakom represjonowanym na Wschodzie na lata 1917-1991. Sejm poprawkę przyjął.

5-7 listopada - Para prezydencka przebywała z wizytą w Jordanii, gdzie spotkała się m.in. z królem Jordanii Abdullahem II. Prezydent Andrzej Duda wziął udział w otwarciu seminarium nt. współpracy przemysłów zbrojeniowych oraz spotkał się z przywódcami religijnymi.

8 listopada - Szef MSZ Witold Waszczykowski w Bukareszcie wziął udział w spotkaniu szefów dyplomacji dziewięciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Tematem rozmów był m.in. stan implementacji postanowień szczytu NATO w Warszawie.

11 listopada - Prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło złożyli w Święto Niepodległości wieńce przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego przy Belwederze. Prezydent wręczył odznaczenia państwowe osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu oraz wręczył akt nadania stopnia generalskiego dla płk. Ryszarda Kuklińskiego. Duda złożył kwiaty pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza, gdzie wcześniej odbyła się uroczysta odprawa wart.

Prezydent w przemówieniu podkreślił, że odzyskana 98 lat temu niepodległość "była dorobkiem pokoleń, dorobkiem tych, którzy krzyknęli +nie+ wobec postawy, jaką prezentowali ludzie związani z konfederacją targowicką, z tymi, których nazywano zdrajcami Polski, z agenturą, korupcją, sprzedajnością i prywatą, nieliczącą się z interesami polskiego państwa i polskiego narodu".

Andrzej Duda poinformował też, że przesłał do Sejmu projekt ustawy o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.

13-15 listopada - Prezydent Andrzej Duda, z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą, złożył trzydniową wizytę w Szwajcarii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju Johannem Schneiderem-Ammannem, odwiedził ośrodek naukowo-badawczy CERN oraz Muzeum Polskie w Rapperswilu.

15 listopada - Premier Beata Szydło podsumowała rok rządów PiS. Podkreśliła, że w 2016 roku priorytetem była rodzina, a w 2017 będzie nim rozwój, w tym Plan Odpowiedzialnego Rozwoju przygotowany przez wicepremiera, ministra rozwoju i finansów, Mateusza Morawieckiego. Jak dodała rząd PiS "zrealizował zobowiązania, które podjął na ten rok".

16 listopada - Prezydent Andrzej Duda złożył wizytę w siedzibie Rady Europy w Strasburgu w związku z 25-leciem członkostwa Polski w RE. Duda spotkał się z sekretarzem generalnym Rady Thorbjornem Jaglandem, a następnie wystąpił przed Komitetem Delegatów Ministrów Rady Europy.

16 listopada - Sejm uchwalił ustawę przewidująca obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn; projekt tej ustawy złożył w Sejmie prezydent Andrzej Duda.

16 listopada - Prezydent Andrzej Duda odbył telefoniczną rozmowę z prezydentem-elektem Stanów Zjednoczonych Donaldem Trumpem. Jak poinformował, Trump zapewnił go, że "może być spokojny, jeżeli chodzi o relacje polsko-amerykańskie, bo on (Trump) będzie się starał, żeby były one jak najlepsze".

17 listopada - Platforma Obywatelska przedstawiła "gabinet cieni" liczący 21 resortów. Na jego czele stanął szef PO Grzegorz Schetyna, a jego zastępcami zostali b. premier Ewa Kopacz i b. szef MON Tomasz Siemoniak.

18 listopada - W Krakowie odbyła się ceremonia ponownego pochówku Lecha i Marii Kaczyńskich w Katedrze na Wawelu. Ceremonia miała charakter prywatny, uczestniczyła w niej najbliższa rodzina pary prezydenckiej, prezydent Andrzej Duda z małżonką, premier Beata Szydło oraz ministrowie jej rządy. Ekshumacja Lecha i Marii Kaczyńskich była pierwszą z 83 zaplanowanych przez prokuraturę w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej.

19 listopada - Władysław Kosiniak-Kamysz został ponownie wybrany na stanowisko prezesa Polskiego Stronnictwa Ludowego.

21 listopada - Premier Beata Szydło wraz z częścią ministrów przebywała w Izraelu na konsultacjach międzyrządowych. Jednym z tematów rozmów była współpraca gospodarcza w ramach realizowanego przez polski rząd programu "Plan na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju".

23-24 listopada - Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przebywał z dwudniową wizytą w Irlandii, gdzie spotkał się m.in. z szefem dyplomacji tego kraju i ministrem handlu Charlesem Flanaganem oraz z ministrem edukacji Richardem Brutonem. Rozmowy dotyczyły stosunków dwustronnych, sytuacji w UE w kontekście Brexitu oraz relacji transatlantyckich.

25 listopada - Premier Beata Szydło oraz marszałek Sejmu Marek Kuchciński rozmawiali z przebywającym w Polsce sekretarzem generalnym OECD Angelem Gurrią o znaczeniu członkostwa Polski w tej organizacji. OECD jest kontynuatorką Organizacji Europejskiej Współpracy Gospodarczej, założonej w 1948 r. dla integrowania odbudowujących się ze zniszczeń wojennych gospodarek państw europejskich korzystających z pomocy w ramach planu Marshalla. Polska wstąpiła do organizacji w 1996 r.

28 listopada - Prezydenci Polski i Niemiec Andrzej Duda i Joachim Gauck spotkali się w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego w Szczecinie. Szefowie państw zwiedzili stanowiska dowodzenia i rozmawiali z żołnierzami służącymi w jednostce.

28 listopada - Premier Beata Szydło wraz z ministrami przebywała na konsultacjach międzyrządowych w Londynie. Rozmowy dotyczyły realizacji postanowień NATO oraz spraw Polaków na Wyspach.

29 listopada - 1 grudnia - Prezydent Andrzej Duda z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą złożyli oficjalną trzydniową wizytę w Szwecji. Para prezydencka spotkała się z królem Karolem XVI Gustawem, królową Sylwią oraz premierem Szwecji Stefanem Loefvenem. Rozmowy dotyczyły m.in. innowacyjności i bezpieczeństwa. Prezydent spotkał się również z Polonią w ambasadzie RP.

29 listopada - W Warszawie odbyło się spotkanie szefów MSZ 16 krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej oraz szefowej unijnej dyplomacji Federiki Mogherini. Tematem rozmów były m.in. stojące przed UE wyzwania. Szefowie MSZ czterech państw Grupy Wyszehradzkiej przyjęli także wspólną deklarację w sprawie rozszerzenia UE wyrażającą poparcie dla starań akcesyjnych sześciu krajów Bałkanów Zachodnich(Czarnogóry, Serbii, Macedonii, Albanii, Bośni i Hercegowiny oraz Kosowa).

30 listopada - Premier Beata Szydło udała się na Dolny Śląsk w związku z katastrofą w kopalni Rudna w Polkowicach, gdzie spotkała się z górnikami. W należącej do KGHM kopalni Rudna w Polkowicach (Dolnośląskie) 29 listopada wieczorem doszło do silnego wstrząsu. W rezultacie wstrząsu ośmiu górników poniosło śmierć.

Wyrazy współczucia rodzinom górników złożył również przebywający wówczas z wizytą w Szwecji prezydent Andrzej Duda. Prezydent zapewnił o opiece ze strony państwa nad rodzinami tragicznie zmarłych górników.

30 listopada - Wiceminister spraw zagranicznych Robert Grey został odwołany ze swojej funkcji. Grey był odpowiedzialny w MSZ za dyplomację ekonomiczną oraz politykę amerykańską i azjatycką. MSZ poinformowało, że Grey został odwołany w związku ze zmianą koncepcji kierownictwa w resorcie, a nie jak podawały media ze względu na to, iż wiceminister miał zataić fakt współpracy ze służbami USA.

GRUDZIEŃ

1 grudnia - Polska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę na decyzję Komisji Europejskiej w sprawie podatku handlowego; w skardze podkreślono, że Komisja dokonała błędnej kwalifikacji podatku jako pomocy państwa.

- Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oświadczył: "mój powrót do czynnej polityki w Polsce, jeśli miałby się okazać pomocny, jest zawsze do rozważenia".

- Prezydent Andrzej Duda w Polkowicach spotkał się z rodzinami ofiar katastrofy w kopalni KGHM Rudna, gdzie w rezultacie silnego samoistnego wstrząsu zginęło 8 górników, a 9 zostało poszkodowanych.

2 grudnia - Wizytę w Warszawie złożył ukraiński prezydent Petro Poroszenko, który spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. Polska cały czas stoi przy Ukrainie, wspieramy ją w walce o suwerenność - mówił Andrzej Duda. Polska nie jest tylko strategicznym partnerem, ale także naszym przyjacielem - zadeklarował ukraiński prezydent.

7 grudnia - Wystawa "Spór o odbudowę" zorganizowana przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Muzeum Warszawy zdobyła Grand Prix w konkursie o Nagrodę Architektoniczną Prezydenta m.st. Warszawy za 2015 r. Nagrodę publiczności przyznano za rozbudowę biblioteki publicznej na ul. Koszykowej.

8 grudnia - Sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchał b. prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta. Podtrzymuję opinię, że moją największą porażką, jako prokuratora generalnego, była sprawa Amber Gold - powiedział Seremet.

8 i 9 grudnia - Premier Węgier Viktor Orban złożył nieoficjalną wizytę w Polsce; w Krakowie spotkał się z premier Beatą Szydło i prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. Rozmowy dotyczyły przyszłości Europy, kryzysu migracyjnego i kwestii gospodarczych. Europa Środkowa przeżywa swój renesans, wzmacnia się i dynamicznie się rozwija. Nie pozwólmy, by nasi krytycy zamglili tę sytuację - mówił w Krakowie Orban.

10 grudnia - PiS obchodził 80. miesięcznicę smoleńską. Kontrmanifestację pod Pałacem Prezydenckim, gdzie zbierają się co miesiąc politycy i sympatycy PiS, zorganizowali Obywatele RP. Jarosław Kaczyński powiedział, że pierwszy raz doszło do prób zakłócenia manifestacji PiS. "Czy legalne jest odbieranie komuś prawa do modlitwy - to jest nielegalne, to przyjęcie zasady - kto silniejszy, ten lepszy" - podkreślił.

12 grudnia - Premier Beata Szydło spotkała się w Czeskim Cieszynie z premierem Czech Bohuslavem Sobotką. Sobotka ocenił, że współpraca czesko-polska może być wzorem przyjaznych relacji sąsiedzkich. Szydło podziękowała polskiej mniejszości za kultywowanie polskiej tradycji, a premierowi Czech za wspieranie tych działań.

13 grudnia - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że wyłączenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z procesu powoływania władz TVP oraz Polskiego Radia jest niezgodne z konstytucją. TK wskazał, że tzw. mała ustawa medialna jest częściowo niekonstytucyjna.

- W 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego na warszawskim placu Trzech Krzyży odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary stanu wojennego, organizowane przez PiS. Dziś mamy w Polsce do czynienia z wielką, pozytywną zmianą; zmiana ta napotyka jednak na wściekły opór tych, którzy tracą - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Manifestacje w całym kraju, w tym w Warszawie zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Uczestnicy manifestacji przeszli z ronda de Gaulle'a pod siedzibę PiS na ul. Nowogrodzkiej, skandując: "Wolność, równość, demokracja". Przyszliśmy tutaj, żeby razem sprzeciwić się zawłaszczeniu państwa - mówił lider KOD Mateusz Kijowski

- Prezydent Andrzej Duda oraz kancelarie premiera, Sejmu i Senatu włączyły się w akcję „Ofiarom stanu wojennego. Zapal Światło Wolności”. Okolicznościowe świece zapłonęły m.in. w oknie Pałacu Prezydenckiego.

15 grudnia - Sejmowa komisja śledcza ds. Amber Gold przesłuchała Jarosława Gowina, ministra sprawiedliwości w rządzie PO-PSL, a dziś wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Gowin stwierdził, że ws. Amber Gold doszło do wielu błędów i uchybień.

- Pikieta dziennikarzy przeciwko planom ograniczeń dla pracy mediów w Sejmie. Jak przekonywali, planowane zmiany w organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie ograniczają dostęp mediów i obywateli do informacji. Zaapelowali do marszałków Sejmu i Senatu o wycofanie się z - ich zdaniem - "szkodliwych" zmian.

16 grudnia - W Sejmie początek poważnego kryzysu. Podczas głosowań nad poprawkami do projektu budżetu na 2017 r. marszałek Sejmu Marek Kuchciński wykluczył z obrad posła PO Michała Szczerbę. Posłowie opozycji wobec wykluczenia z obrad posła PO i wobec projektowanych zmian w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie, zablokowali mównicę sejmową uniemożliwiając prowadzenie posiedzenia. Marszałek Kuchciński podjął decyzję o kontynuowaniu obrad w Sali Kolumnowej. Opozycja uznała takie działanie za nielegalne. W głosowaniach na Sali Kolumnowej posłowie w nich uczestniczący uchwalili m.in. budżet na 2017 r. i tzw. ustawę dezubekizacyjną.

Pod Sejmem wieczorem demonstrowali zwolennicy KOD, Nowoczesnej i Obywateli RP; protestowali przeciwko zmianom organizacji pracy dziennikarzy w Sejmie oraz wspierali protestujących w Sejmie polityków opozycji. Pikiety odbyły się w kilku polskich miastach. Protestujący, którzy w nocy z piątku na sobotę kontynuowali protest pod Sejmem przeszli w marszu wokół sejmowych gmachów; wcześniej zablokowali wyjścia z Sejmu uniemożliwiając posłom wyjazd samochodami. Posłowie opozycji pozostali na sali plenarnej na znak protestu przeciw działaniom PiS.

17 grudnia - Uczestnicy wiecu zorganizowanego przez KOD i opozycję przed Pałacem Prezydenckim apelowali do prezydenta o zawetowanie ustawy o zgromadzeniach, zapowiedzieli regularne protesty przed biurami PiS. Po ponad godzinie protestujący przeszli przed Sejm. Opozycja razem obali totalitarną władzę - powiedział w sobotę na demonstracji przed Pałacem Prezydenckim lider KOD-u Mateusz Kijowski. Zapowiedział regularne protesty pod biurami poselskimi PiS, "aż skończą niszczenie państwa".

Prezydent Andrzej Duda w sobotę zaapelował do wszystkich stron sceny politycznej o uspokojenie nastrojów, tak aby prace w parlamencie odbywały się bez przeszkód, w sposób cywilizowany i z należną powagą - zgodnie z zasadami demokracji parlamentarnej.

- Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zaapelował do polskich władz o respekt wobec ludzi, zasad i wartości. Mając w pamięci, co znaczą grudnie w naszej historii, apeluję do tych, którzy realnie sprawują władzę w naszym kraju o respekt wobec ludzi, zasad i wartości - powiedział. Dziękował tym, którzy "gotowi są trwać przy europejskich standardach demokracji.

- Wystąpienie telewizyjne premier Beaty Szydło. Nie wolno Polaków stawiać przeciwko sobie, a dziś tak się dzieje - oświadczyła premier. Reżyserzy tych wydarzeń muszą dziś wyraźnie usłyszeć: źle czynicie, szkodzicie Polsce, sprzeniewierzacie się dobru wspólnemu - mówiła. "Obowiązkiem rządzących jest dbanie o obywateli i państwo" - podkreśliła szefowa rządu. "Chcę dziś zapewnić, że w pełni wywiązujemy się z tego obowiązku" - zaznaczyła.

18 grudnia - Sympatycy KOD i politycy opozycji uczestniczyli w wiecu KOD przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego; wiec był pożegnaniem prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego, którego 9-letnia kadencja sędziego Trybunału upływała 19 grudnia. Manifestacje zwolenników KOD-u, PO, Nowoczesnej, partii Razem odbyły się w niedzielę w kilku miastach w Polsce. Powodem protestów były ostatnie wydarzenia w Sejmie i wyrażenie solidarności z protestującymi w Warszawie.

- Prezydent zaprosił na rozmowy do Pałacu Prezydenckiego liderów opozycji; tego dnia spotkał się z szefami: Nowoczesnej Ryszardem Petru, PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem oraz liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem oraz z szefem PO Grzegorzem Schetyną. 19 grudnia prezydent spotkał się z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim oraz marszałkiem Sejmu Markiem Kuchcińskim. Wg dyrektora prezydenckiego biura prasowego Marka Magierowskiego podczas spotkań poruszane były dwie sprawy: kwestia regulacji pracy mediów w Sejmie oraz "kontrowersyjnego, w opinii niektórych obserwatorów, głosowania w Sali Kolumnowej".

- Kilkadziesiąt osób blokowało wjazd polityków PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego na Wzgórze Wawelskie. Skandowali m.in. "Wolność, równość, demokracja", "Solidarni z opozycją". Politycy PiS, m.in. premier Beata Szydło, wjechali na Wawel w kolumnie samochodów przez "Bramę Herbową", a nie - jak zwykle się to dzieje - od strony ul. Bernardyńskiej.

Każdego 18. dnia miesiąca prezes PiS Jarosław Kaczyński, w miesięcznicę pogrzebu pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, przyjeżdża na Wawel, by złożyć kwiaty na ich grobie

- Pod hasłem "W obronie demokracji" manifestowali w Warszawie zwolennicy Klubów Gazety Polskiej. Obecny na demonstracji wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński mówił, że obecna władza zapewni opozycji prawo do demonstracji, ale nie pozwoli na warcholstwo. Nigdy nie było celem marszałka Marka Kuchcińskiego usunięcie mediów z Sejmu - przekonywał Brudziński. Zaznaczył, że nie będzie zgody na anarchię i warcholstwo. Jeżeli doprowadzą do sytuacji bezpośredniego zagrożenia ładu i porządku, wtedy nie zawahamy się - zaznaczył.

19 grudnia - PO zarzuciła marszałkowi Sejmu Markowi Kuchcińskiemu przekroczenie uprawnień w związku z przeniesieniem głosowań budżetowych do Sali Kolumnowej. Platforma złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

- Nowoczesna złożyła do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa m.in. przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Zawiadomienie ma związek z piątkowym posiedzeniem Sejmu, które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej

- Marszałek Senatu Stanisław Karczewski zapowiedział, że do 6 stycznia zostaną przedstawione redakcjom nowe propozycje ws. pracy w Sejmie. Marszałek zadeklarował, że nowe zasady będą opracowywane we współpracy z dziennikarzami. "Chcemy wprowadzić pewne zmiany i to nastąpi" - powiedział.

- Prezydent Andrzej Duda powiedział w programie "Gość Wiadomości" w TVP, że stanowiska stron ws. piątkowego głosowania nad budżetem są rozbieżne. Prezes PiS Jarosław Kaczyński i marszałek Sejmu Marek Kuchciński, powiedzieli mi, że w ich przekonaniu głosowanie odbyło się absolutnie w sposób legalny - podkreślił. "Druga rzecz, to jest kwestia tego głosowania budżetowego. Tu oczywiście te stanowiska są najbardziej rozbieżne. Prawo i Sprawiedliwość, pan prezes Jarosław Kaczyński, pan marszałek Kuchciński, powiedzieli mi, że w ich przekonaniu głosowanie odbyło się absolutnie w sposób legalny" - powiedział prezydent.

20 grudnia - Premier Beata Szydło wygłosiła oświadczenie w związku z zamachem w Berlinie: wydarzyła się ogromna tragedia, z wielkim bólem i smutkiem przyjęliśmy informację, że pierwszą ofiarą tego haniebnego aktu przemocy był polski obywatel. Jak dodała złożyła kondolencje na ręce kanclerz Niemiec Angeli Merkel. Podkreśliła, że Europa musi się jednoczyć w walce z terroryzmem; to jest obowiązek wszystkich, którzy dbają o bezpieczeństwo.

W Berlinie ciężarówka na polskich numerach rejestracyjnych wjechała 19 grudnia wieczorem w tłum ludzi na jarmarku bożonarodzeniowym. W kabinie ciężarówki policja znalazła zwłoki mężczyzny, obywatela Polski. Zginęło w sumie 12 osób, 48 zostało rannych. Sprawcą zamachu okazał się Tunezyjczyk Anis Amri.

- Grupa ok. 150 osób pochodzenia polskiego we wtorek przybyła z Kazachstanu do Polski. Symbolicznie tym dniem chcielibyśmy rozpocząć repatriację taką, jaka od dawna powinna mieć miejsce - tymi słowami przywitał repatriantów na lotnisku wojskowym w Warszawie wicepremier Mateusz Morawiecki.

21 grudnia - Sędzia Julia Przyłębska została powołana w środę przez prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

- Wspólna konferencja prasowa kierownictwa PiS: szefa partii Jarosława Kaczyńskiego, premier Beaty Szydło, marszałków Sejmu i Senatu Marka Kuchcińskiego i Stanisława Karczewskiego oraz szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego. "Chciałbym podkreślić, że jesteśmy tutaj (...), po to, by przekazać społeczeństwu, ale także przekazać opozycji, coś, co można by określić jako pozytywny sygnał jako wyciągniętą rękę" - powiedział prezes PiS. Wyraził nadzieję, że "ta ręka wyciągnięta w tym świątecznym czasie nie zostanie odrzucona; że Polska szybko wróci do normalności, do sporu, bo ten spór jest nie do uniknięcia".

Lider PiS ocenił, że powinna istnieć instytucja szefa opozycji, który, jego zdaniem miałby pewne uprawnienia lub nawet przywileje. "Aby opozycja miała też pewne uprawnienia w Sejmie" - podkreślił

Premier Szydło zaznaczyła, że Polacy czekają w tej chwili przede wszystkim na to, że w polskim Sejmie będzie rozmowa na temat ich problemów, ich spraw, a nie przepychanki ze strony opozycji.

Marszałek Kuchciński oświadczył, że kontynuacja w piątek posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej była w pełni zgodna z konstytucją i regulaminem Sejmu.

- Politycy opozycji krytycznie odnieśli się propozycji Jarosława Kaczyńskiego; ironizowali, że jest to "pakiet świąteczny" przyniesiony przez Świętego Mikołaja; podkreślali że załagodzenie sprawy po piątkowych wydarzeniach w Sejmie, zamiast cofnięcia się o krok wstecz, jest wielkim błędem. Jak mówili Jarosław Kaczyński wyciąga rękę a jednocześnie straszy więzieniem, nazywa to co robi opozycja działalnością przestępczą.

22 grudnia - Lider PO partii Grzegorz Schetyna zapowiedział, że posłowie Platformy pozostaną na sali plenarnej Sejmu przynajmniej do 11 stycznia 2017 r. na znak protestu wobec przeniesienia przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego obrad Sejm 16 grudnia na Salę Kolumnową.