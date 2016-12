Porto Canale Leonardesco, bo tak brzmi jego nazwa, jest miejscem wyjątkowym i nasyconym historią. Niegdyś był jednym z ważniejszych punktów na mapie żeglugi. Po czasach jego świetności pozostały zabytkowe budynki, ustawione wokół kanału.

W okresie Bożego Narodzenia i przełomu roku historyczny kanał portowy stanowi dodatkową atrakcję. Na zacumowanych przy nabrzeżu tradycyjnych łodziach, które pochodzą z tamtejszego muzeum morskiego ustawiana jest spektakularna szopka. Figury Świętej Rodziny oraz pasterzy i zwierząt są sugestywnie podświetlone, co sprawia, że jest to najbardziej oryginalna szopka, jaką można zobaczyć we Włoszech.

Tradycja jej ustawiania narodziła się w 1986 roku.

Szopka odwołuje się nie tylko do narodzin w Betlejem, ale jednocześnie prezentuje dawne życie rodzin rybackich z tamtych stron w regionie Emilia-Romania. Na łodziach ustawione są też drewniane rzeźby rybaków, podnoszących kotwicę, sprzedających ryby i reperujących sieci.

Figury mają kostiumy z płótna. Zauważa się, że ich przygotowanie nie było łatwym zadaniem, bo aby mogły utrzymać się na łodziach, które unoszą się na wodzie, trzeba je było wykonać z dość lekkiego materiału. Jednocześnie muszą być na tyle stabilne, by nie przewrócił ich wiatr. Dlatego z drewna wykonano twarze i kończyny, które osadzono na lekkiej strukturze. Płótno udrapowanych kostiumów zostało pokryte warstwą wosku.

Dzięki temu figury tej niecodziennej szopki powstały z tych samych materiałów, z których konstruowano łodzie w dawnych czasach: drewna, płótna i wosku.