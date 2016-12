Syria: Co najmniej dwie ofiary śmiertelne eksplozji w Aleppo

Co najmniej dwie osoby zginęły, a 15 zostało rannych w sobotę w wyniku potężnej eksplozji we wschodnim Aleppo - podała agencja EFE. Do wybuchu doszło w jednej z dzielnic, nad którymi pełną kontrolę przejęły w czwartek syryjskie wojska rządowe i ich sojusznicy.