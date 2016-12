Specjaliści UdSC oraz współpracujący z nimi nauczyciele będą prowadzić lekcje pokazowe. Pierwsze z nich odbyły się już w kilku szkołach w Warszawie. "Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży na temat różnorodności świata i zjawisk w nim zachodzących, ze szczególnym uwzględnieniem migracji" - powiedział PAP szef UdSC Rafał Rogala.

Scenariusze lekcyjne oraz materiały dydaktyczne dotyczą praktycznych, kulturowych i prawnych aspektów migracji. Podzielone zostały na kilka bloków tematycznych np.: cudzoziemcy w Polsce, Polacy w świecie, czy języki i obyczaje cudzoziemców.

"Przygotowane materiały w sposób pozbawiony stereotypów przekazują uczniom wiedzę na temat zjawiska migracji, różnorodności kulturowej i językowej. Wskazują także źródła pozyskiwania rzetelnych informacji na ten temat. Opracowania uwzględniają aktualną sytuację migracyjną na świecie i w Polsce" - powiedział Rogala.

Każdy scenariusz zawiera szacunkowy czas potrzebny do przeprowadzenia lekcji, cele zajęć oraz dokładny opis poszczególnych ćwiczeń, które mogą być realizowane np. w postaci gier. W materiałach znajdują się także gotowe pomoce dydaktyczne m.in.: mapy, fiszki oraz zdjęcia. Wszystko po to aby zajęcia były atrakcyjne i ciekawe dla uczniów.

Scenariusze lekcji oraz pomoce dydaktyczne zostały przygotowane przez Fundację dla Wolności i spełniają wymogi obowiązującej podstawy programowej. Informacje oraz metody zostały dostosowane do wszystkich grup wiekowych młodzieży szkolnej. Przygotowane materiały będą także na bieżąco aktualizowane - informuje UdSC.

Od kilku lat wydawnictwo naukowe PWN wybiera ogólnopolskie słowo roku. W 2015 r. było to słowo "uchodźca".

Kraje UE zmagają się z falą imigrantów, która wywołała w Europie najostrzejszy kryzys migracyjny od II wojny światowej. Tylko w 2015 roku przez Morze Śródziemne do Europy trafiło ponad 1 mln imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu - głównie z Syrii, Afganistanu oraz Iraku.

Od początku 2016 roku liczba ta przekroczyła 358 tys., z czego ponad 173 tys. trafiło do Grecji, a prawie 180 tys. do Włoch - wynika z najnowszych danych Biura Wysokiego Komisarza ONZ do spraw Uchodźców (UNHCR).

Kwestie dotyczące m.in. osiedlania się uchodźców w kraju bezpiecznym reguluje prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencja Genewska z 1951 roku. Zgodnie z nią cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony własnego kraju.

Grzegorz Dyjak (PAP)