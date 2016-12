"Sekretarz generalny chciałby wykorzystać tę okazję i zachęcić stronę izraelską oraz palestyńską do współpracy ze społecznością międzynarodową, by stworzyć sprzyjające warunki do ponownego podjęcia konstruktywnych negocjacji" - powiedział Dujarric.

Rada Bezpieczeństwa ONZ po wstrzymaniu się od głosu przez USA przyjęła w piątek rezolucję żądającą od Izraela "natychmiastowego i całkowitego wstrzymania budowy nowych osiedli na okupowanych terytoriach palestyńskich, w tym w Jerozolimie Wschodniej". W dokumencie podkreślono, że osiedla żydowskie są "pozbawione mocy prawnej i stanowią rażące pogwałcenie prawa międzynarodowego".

Izrael odrzucił rezolucję określając ją jako "haniebną" i zapowiedział, że nie będzie przestrzegać jej warunków.

Palestyńczycy żądają utworzenia niepodległego państwa obejmującego Zachodni Brzeg, Strefę Gazy i Jerozolimę Wschodnią - obszary, które Izrael zajął w wojnie w 1967 roku. Większość krajów, w tym USA, uważa osadnictwo żydowskie na Wschodnim Brzegu za nielegalne i za przeszkodę w ustanowieniu pokoju. Na terytoriach, z których Palestyńczycy chcą utworzyć swe państwo, mieszka obecnie ok. 600 tysięcy osadników żydowskich.(PAP)

mmi/