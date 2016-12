W piątek b. minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak (PO) poinformował, że PO będzie domagać się po świętach informacji szefa MON Antoniego Macierewicza na temat odejść z wojska. Jego zdaniem, odejścia te świadczą o "głębokim kryzysie i dewastacji" polskiej armii przez Macierewicza.

Dworczyk, który zasiada w sejmowej komisji obrony narodowej, nazwał tezy polityków PO "szkodliwymi". Jak zaznaczył, "poddają one w wątpliwość dobrą kondycję Polskiej armii", co - jak uznał - jest niezgodne z rzeczywistością.

"Tak jak byliśmy zdumieni, że w przeddzień szczytu NATO w Warszawie PO próbowała odwołać ministra obrony narodowej, tak dzisiaj jesteśmy zdziwieni, kiedy w przeddzień rozmieszczenia wojsk amerykańskich i NATO-wskich w Polsce, Platforma poddaje w wątpliwość kondycję wojska polskiego" - powiedział poseł.

Jak zaznaczył, polskie wojsko przechodzi reorganizację i będzie wzmocnione przez stworzenie Wojsk Obrony Terytorialnej liczące ponad 50 tysięcy żołnierzy. "To jest wzrost o 100 procent żołnierzy, którzy mogą stanąć na straży granic RP" - zaznaczył.

Dworczyk odniósł się też do zarzutów PO o odejściach z wojska części dowódców. "Pragnę zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z jednym generałem, generałem Różańskim, który złożył taki wniosek. On jest w tej chwili procedowany. Zmiany kadrowe są czymś absolutnie naturalnym w armii i nie należy robić z tego powodu żadnych sensacji" - podkreślił Dworczyk.

Jak dodał, PiS "z przyjemnością" odniesie się do wątpliwości na posiedzeniu sejmowej komisji obrony narodowej.

W zeszły czwartek MON podało, że minister Macierewicz przyjął dymisję gen. broni Mirosława Różańskiego z pełnionej funkcji i polecił generałowi wykorzystać zaległy urlop.

Później w czwartek Biuro Bezpieczeństwa Narodowego podało, że prezydent "12 grudnia br. został poinformowany przez gen. broni Mirosława Różańskiego o złożeniu przez niego wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej". BBN poinformowało wówczas, że prezydent podejmie decyzję w sprawie zwolnienia gen. Różańskiego po otrzymaniu wniosku od szefa MON.

z kolei w zeszły piątek ON poinformowało, że Szefem Inspektoratu Uzbrojenia jest płk Dariusz Pluta. Dotychczasowy szef IU gen bryg. Adam Duda został przeniesiony do rezerwy kadrowej. (PAP)