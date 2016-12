Jak podkreślił cytowany w komunikacie resortu sprawiedliwości wiceminister Patryk Jaki planowane zmiany mają stanowić "jasny sygnał: zero tolerancji dla znęcania się nad zwierzętami".

Zgodnie z projektem w ustawie o ochronie zwierząt podwyższone miałyby być maksymalne kary - z dwóch do trzech lat pozbawienia wolności - za zabijanie, uśmiercanie lub znęcanie się nad zwierzętami. Jeśli czyny te byłyby dokonywane "ze szczególnym okrucieństwem" górna granica kary zostałaby zwiększona z trzech do pięciu lat.

"Zwiększenie sankcji karnej za znęcanie się nad zwierzętami ma za zadanie odstraszanie potencjalnych sprawców. Wobec dużej liczby tego typu przestępstw, konieczne jest wysłanie czytelnego sygnału ze strony państwa, że nie ma na to przyzwolenia" - podkreślił resort sprawiedliwości.

Ministerstwo przypomniało także, że podniesienie górnej granicy kary za czyn dokonany ze szczególnym okrucieństwem ujednolica przepisy, gdyż już obecnie kara za różne formy kłusownictwa i polowania niezgodnie z przepisami np. w okresie ochronnym wynosi do pięciu lat więzienia.

Projekt przewiduje także, że w razie skazania za przestępstwo zabicia lub znęcania się nad zwierzęciem sąd musiałby orzec wobec sprawcy obligatoryjna nawiązkę na cel związany z ochroną zwierząt w wysokości od 1 tys. zł do nawet 100 tys. zł.

"Dodatkową korzyścią z tego przepisu będzie wzmocnienie pozycji organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt. Bo nawiązki będą wpływać właśnie na konta tych organizacji" - podkreślają autorzy projektu.

W przypadku skazania za znęcanie się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem sąd będzie zobligowany także do orzeczenia wobec sprawcy zakazów: posiadania zwierząt oraz wykonywania zawodów związanych z kontaktem ze zwierzętami.

Uzupełniony miałby też zostać Kodeks karny - jeżeli ktoś nie będzie przestrzegał zakazów orzeczonych na podstawie ustawy o ochronie zwierząt, to będzie mógł zostać za to skazany na karę do trzech lat pozbawienia wolności. "Do tej pory uchylanie się od wykonywania tych zakazów nie było objęte regulacją z Kodeksu karnego" - przypomniało MS.

"Zmianom ustawowym będzie towarzyszyć akcja społeczna skupiona wokół cyklicznego, ogólnopolskiego konkursu. Chcąc wykorzystać potencjał tkwiący w organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną zwierząt, ministerstwo zaprosi je do skonstruowania cyklu szkoleń i warsztatów dla pracowników szeroko pojętego wymiaru sprawiedliwości" - zapowiedziano.

Według danych MS średnio każdego roku za zabijanie lub znęcanie się nad zwierzętami skazywanych jest ponad 560 osób, wzrasta jednak liczba czynów popełnionych "ze szczególnym okrucieństwem". (PAP)